Mezőkövesdi baleset
Kedd este súlyos vasúti baleset történt a mezőkövesdi állomáson, ahol a Budapestről Kassa és Sátoraljaújhely felé közlekedő Hernád-Zemplén InterCity egyik leszálló utasának táskáját a beszámolók szerint odacsukta a vonat ajtaja, majd az elinduló szerelvény több száz méteren keresztül magával vonszolta a 21 éves egyetemista nőt. A fiatal életveszélyes sérüléseket szenvedett, állapota továbbra is kritikus.
A MÁV Csoport 5 milliós gyorssegélyt biztosít a családnak, Vitézy Dávid miniszter nemrég telefonált a családdal. Egy közeli Volánbusz kamera felvette az eseményeket, az eset kivizsgálása már zajlik.
Vitézy szerint emberi hiba áll a háttérben,
ugyanakkor a konkrét felelősség még kérdéses.
11 milliárdos lakhatási csomagot indít a kormány
Ebből 5 milliárd forintot használaton kívüli, leromlott állapotban lévő ingatlanok felújítására költenek, 4 milliárdot pedig a fővárosi lakásügynökség megerősítésére. Ennek célja a hajléktalanok lakhatáshoz segítése, a budapesti szociális lakhatási szolgáltatások bővítése.
Új felújítások Budapesten
A Tanács ma több európai uniós projekt elindításáról döntött - számolt be Karácsony Gergely.
Ez a pesti nagykörút komplex felújításának elindítása, az M3-as metró meghosszabbításának előkészítését, illetve a pesti fonódó villamos megépítését jelenti.
A projektek uniós finanszírozásból valósulnak meg, a Nagykörút 2029 végéig, a másik két projekt 2030 végéig készül majd el. A szűkös határidő miatt a kormány vállalta, hogy kiemelt beruházássá minősíti ezeket a projekteket.
Rendbeteszi Budapest és a kormány a hajózás kérdését
Karácsony Gergely elmondta, hogy korábban nem tudott megvalósulni a partszakasz egységes hasznosítása, ami a városnak, a turizmusnak, és a városlakóknak is sok kárt okozott.
Éppen ezért 2028. január 1-jétől az állammal 50-50 százalékos közös tulajdonban - a BKK-n keresztül - fogja hasznosítani a partokat Budapest
- jelentette be Karácsony Gergely.
Az intézkedéssel a part hozzáférhetőbbé válik a városlakók számára, a hajózásból befolyó bevételeket pedig a part fejlesztésére fordítják majd. A főpolgármester hangsúlyozta, hogy nem szerettek volna erre új céget létrehozni, így a főváros és az állam által 50-50 százalékban tulajdonolt BKK-n keresztül hasznosítják a partokat majd.
Megállapodás született Rákosrendezőről
Közös projektcégről állapodott meg Budapest és a kormány. A Rákosrendező területével kapcsolatban a főváros élt az elővásárlási jogával, a további részleteket azonban Budapest nem fizeti már ki a mai megegyezés értelmében.
A létrehozott projektcégnek a főváros a ráfordítások arányában - azaz 25-30 százalékban - válik tulajdonosává.
Hóhelyzettel kezd Karácsony
A BKK munkatársai preventív sózást alkalmaztak, több mint 700 ember dolgozik azon, hogy járható maradjon a város.
"A budai oldal sokkal kritikusabb", a pesti oldal továbbra is lényegében teljesen járható.
A főpolgármester arra kérte az autósokat, hogy ne induljanak útnak téli gumival.
Kis késés
Most zajlott le a hangpróba, Karácsony Gergelyt és Vitézy Dávidot még nem lehet látni.
Hamarosan közös tájékoztatót tart Vitézy Dávid és Karácsony Gergely
A ma ülésező Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának egyik legfontosabb témája Rákosrendező fejlesztése lehet, az októberi ülésen ugyanis arról született döntés, hogy a következő tanácskozásra elő kell készíteni a beruházás megvalósítását szolgáló közös állami-fővárosi társaság létrehozását. Emellett további lakhatási kérdések is napirendre kerülhetnek, köztük a Diákváros beruházása, amelynek kapcsán a korábbi tervek szerint november végéig kell bemutatni a korábbi fejlesztési koncepció továbbgondolásának irányait.
A közlekedési nagyberuházások és az azokhoz szükséges európai uniós források biztosítása szintén hangsúlyos témája lehet az egyeztetésnek. Az elmúlt hetekben többek között az M3-as metró káposztásmegyeri meghosszabbítása, a pesti fonódó villamoshálózat kialakítása, a HÉV-vonalak korszerűsítése, valamint az M2-es metró akadálymentesítése is felmerült a következő évek fővárosi fejlesztései között.
Végül az előző FKT-ülésen elfogadott határozatok alapján szóba kerülhet a történelmi gyógyfürdők fejlesztése, a dunai hajózás és a kikötők üzemeltetésének új állami-fővárosi modellje, valamint a Fővárosi Csatornázási Művek kisebbségi részvénycsomagjának visszavásárlásához szükséges finanszírozás.
A tervek szerint 13.30-kor kezdődő eseményről a Portfolio a helyszínről tudósít.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán
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