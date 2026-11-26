Karácsony Gergely elmondta, hogy korábban nem tudott megvalósulni a partszakasz egységes hasznosítása, ami a városnak, a turizmusnak, és a városlakóknak is sok kárt okozott.

Éppen ezért 2028. január 1-jétől az állammal 50-50 százalékos közös tulajdonban - a BKK-n keresztül - fogja hasznosítani a partokat Budapest

- jelentette be Karácsony Gergely.

Az intézkedéssel a part hozzáférhetőbbé válik a városlakók számára, a hajózásból befolyó bevételeket pedig a part fejlesztésére fordítják majd. A főpolgármester hangsúlyozta, hogy nem szerettek volna erre új céget létrehozni, így a főváros és az állam által 50-50 százalékban tulajdonolt BKK-n keresztül hasznosítják a partokat majd.