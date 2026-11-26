A következő napokban várhatóan a nappali hőmérséklet 0 és 7 fok közt alakul majd,
vasárnap azonban jelentős lehűlés várható, éjjel, hajnalban az északi országrészeken akár -10 fokos hőmérséklet is lehet.
Vasárnap napközben még 0 és 5 Celsiusfokos hideg lesz, hétfőn azonban az ország egyes részeiben, főleg a nyugati országrészben napközben is 0 fok alá csökkenhet a hőmérséklet.
A jó hír, hogy a mai havas, esős, ónosesős időjárás után a felhőzet, csapadék mennyisége csökkenni fog, a hétvégén és a jövő hét első felében várhatóan inkább felhős, napos-felhős időjárás várható.
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