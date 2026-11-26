Ukrán kukorica továbbra sem érkezik Magyarországra, a behozatal lehetősége csak a két ország szakminisztériumainak egyeztetését követően, megfelelő ellenőrzési és kvótarendszer mellett nyílhat meg - mondta Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter.
Alaptalannak nevezte azt a félelmet, hogy a magyar kukorica árát az ukrán fogja letörni, hiszen a kereskedelmi viszonyok miatt az árat a román és a lengyel kínálat is befolyásolja. Hozzátette:
túl sok választás ugyanakkor nincs, mert valahonnan biztosítani kell a beszerzést, ugyanis a magyar állattenyésztés hátrányba kerül, ha a környező országok termelőinél magasabb áron kénytelen takarmányt vásárolni.
A döntést szakmai alapon, az érintettek bevonásával, minden szempont értékelésével kell meghozni.
A tárcavezető arról is beszélt, hogy a sikeres agrárországok nem az alaptámogatásra építik a mezőgazdaságukat, hanem jól működő, jól szervezett, egészséges élelmiszert előállító projektekre. A tömegtermékek előállítóival Magyarország nem versenyezhet, ehelyett az egészséges élelmiszerek előállítására kell törekedni. A magyar agrárium az elmúlt 16 évben nem kapott iránymutatást, a kihívásokra nem készítették fel a termelőket, ezért most kell elindulni azon a pályán, amely nagyobb teljesítményhez vezet. Fontos szerepe lesz ebben a nemzetközi együttműködéseknek, a tudásszerzésnek, valamint a jó gyakorlatok adaptálásának, amely jelentős részben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) feladata lesz - mondta.
A miniszter szerint 2026 nemcsak kihívás, hanem "jó tanulópénz" is volt, hiszen a nehézségekből lehet tanulni, a kiútkeresésre stratégiát építeni. Hozzátette:
a gazdatársadalom képes megfelelni a változásoknak, de ehhez termékpálya-szintű csapatmunka kell.
Az AÉM az új agrártámogatási ciklusban olyan irányt akar kijelölni, amely biztosítja a jövedelmezőséget és a nemzetközi szintű versenyképességet hosszú távon is - fogalmazott.
Leszögezte, hogy megítélt támogatás nem vész el, de vannak kiírások, amelyeket korábban "túlvállaltak" a rendelkezésre álló kerethez képest. Emiatt lehet, hogy nem jut forráshoz az, aki még "sorban áll", vagyis nem kapott támogatói okiratot.
Zoltán Péter agrárstratégiáért, kommunikációért és átvilágítási ügyekért felelős miniszteri biztos szintén új gondolkodásmódot sürgetett. Elmondta, hogy a minisztérium a mostani helyzet felmérésével termékpálya- és intézményi stratégiákat jelöl ki. A munkába az érdekvédelmi szervezetek, agrárkamarai szakemberek és tanácsadók is bekapcsolódnak, hogy 2027 első felében lezáruljon a stratégiák részleteinek kidolgozása, és elkezdődhessen a társadalmi véleményezés. A stratégiát "nem dogmatikusan" valósítják meg, utánkövetéssel vizsgálják majd, hol kell esetleg menet közben változtatni - tette hozzá.
Árvay Nikolett parlamenti államtitkár az országgyűlési munka mellett fontosnak nevezte az ágazati kihívások naprakész ismeretét, a rendszeres találkozást az agrárium szereplőivel, a tőlük érkező visszajelzések továbbítását és megválaszolását.
A Közös Agrárpolitikáért és fejlesztésért felelős államtitkár változást sürgetett az egységes és a beruházási támogatások rendszerében, mert úgy látja, ezek nem veszik figyelembe kellőképp a hozzáadott értéket és a piaci létjogosultságot. Jobbágy Krisztina szerint nem biztos, hogy mindenkinek kiterjedt gépparkra van szüksége, de legalábbis lehetne ezeket hatékonyabban, közösen is használni, ha nem hiányoznának az összefogást erősítő ösztönzők. Kifogásolta a széttagolt támogatási-kifizetési rendszert, a lassú elbírálást és folyósítást. A 2028-ban kezdődő agrártámogatási ciklusnak az alaptámogatások helyett az eredményszemléletre kell törekednie a fenntartható, termékpályákhoz kapcsolódó fejlesztések érdekében - hangsúlyozta.
A tárca élelmiszer-gazdaságért, -forgalmazásért és -műveltségért felelős államtitkára úgy fogalmazott, hogy az élelmiszer nem csupán áru, hanem kulturális, nemzetbiztonsági, fenntarthatósági és egészségügyi kérdés is, különösen egy olyan országban, ahol a felnőtt lakosság nagy része táplálkozásból eredő okok miatt kényszerül gyógyszerszedésre. Búza László szerint változtatni kell azon a helyzeten, hogy a vásárlók az árak alapján döntenek, az élelmiszeripar hozzáadott értéke elmarad az ipari átlagtól, és csökken a magyar termékek aránya a belföldi kínálatban.
Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár megközelítőleg ezer milliárd forintra becsülte az idei károk összegét, ebből 550-600 milliárd forintot az időjárási szélsőségek okoztak. A terméskiesés veszélyezteti ugyan az élelmiszer-önrendelkezést, de stratégiai szinten továbbra is kiemelt cél, hogy a belföldi piacra mindig magas szinten feldolgozott, minőségi élelmiszer kerülhessen.
Hangsúlyozta: a legfontosabb most a szerkezetváltás, megfontolandó tehát, mit lehet nyereségesen és gazdaságosan előállítani. Ehhez fognak igazodni a pályázatok is, az alkalmazandó technológiákat pedig a hosszú távú jövedelmezőség alapján kell megválogatni. Az ideihez hasonló kárenyhítési támogatásra a gazdák a továbbiakban valószínűleg nem számíthatnak, 2027-től "abba az irányba szeretnénk előremenni", hogy mindenki saját magáról gondoskodjon értékteremtő beruházásokkal - mondta az államtitkár.
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