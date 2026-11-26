Kritikus, életveszélyes állapotban ápolják a kórházban azt a 20 éves egyetemista lányt, akit kedd este több száz méteren át vonszolt magával egy vonat Mezőkövesdnél, miután a szerelvény ajtaja becsípte a táskáját. A tragédia miatt a MÁV ötmillió forintos gyorssegélyt folyósít a családnak, a történtek tisztázása érdekében pedig a Fidesz-frakció Vitézy Dávid közlekedési miniszter és a MÁV vezérigazgatójának soron kívüli parlamenti meghallgatását kezdeményezte.

A súlyos baleset kedd este történt, amikor a fiatal nő, Viviána a Hernád–Zemplén InterCityről próbált leszállni. Bár a vasúttársaság kezdetben csak annyit közölt, hogy egy utas kiesett a vonatból, hamar kiderült a sokkoló valóság, miszerint a lány táskájának pántját beszorította a záródó ajtó, a szerelvény pedig elindult, és hosszú métereken keresztül vonszolta magával a peronon.

A sérültet jelenleg is a miskolci központi kórház intenzív osztályán kezelik. Édesanyja tájékoztatása szerint a lány koponyája, csípője és bordái is súlyosan roncsolódtak, a lábait pedig amputálni kellett. Szerda délelőtt életmentő műtéten esett át, de az állapota csütörtökre is kritikus maradt.

A család és az orvosok küzdelmét a nyilvánosság is segítheti, a lánynak ugyanis folyamatos, irányított véradásra van szüksége.

A történtek ügyében a rendőrség, a Közlekedésbiztonsági Szervezet és a MÁV szakemberei is átfogó vizsgálatot indítottak. Hegyi Zsolt, a vasúttársaság vezérigazgatója és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter egyaránt őszinte együttérzését fejezte ki a családnak. A tárcavezető csütörtökön telefonon beszélt a lány édesapjával, akinek a MÁV nevében egy ötmillió forintos azonnali gyorssegélyt ajánlott fel, egyúttal a vasúttársaság munkatársait és a lakosságot is véradásra buzdította. Az édesapa a miniszteren keresztül is megköszönte azt a hatalmas társadalmi támogatást és együttérzést, amelyet az elmúlt napokban tapasztaltak.

Vitézy Dávid a tragédia kapcsán felhívta a figyelmet a hazai vasúti járműpark elavultságára is.

Kiemelte, hogy a balesetben érintett régebbi típusú kocsikból hiányzik az a digitális biztonsági rendszer, amely megakadályozná a vonat elindulását, ha egy ajtó nincs megfelelően bezárva. Hozzátette, hogy a technológiai védelem hiánya miatt a biztonságos indulás különösen nagy figyelmet követel a vasúti dolgozóktól, de ez nem jelenti azt, hogy előre bárkit felelőssé lehetne tenni, hiszen ezt a nyomozás fogja tisztázni. A miniszter szerint a járműpark megújítása évekbe telik, mivel a beszerzéseket az előző kormányzat leállította, így az új, biztonságosabb InterCity-szerelvények forgalomba állítására még legalább 3-4 évet várni kell.

Az ügyben ugyanakkor éles politikai feszültség is kialakult, miután az ellenzéki Fidesz-frakció péntekre kezdeményezte Vitézy Dávid és Hegyi Zsolt soron kívüli meghallgatását a parlament közlekedési bizottságában. A képviselőcsoport arra vár választ, hogyan fordulhatott elő, hogy a szerelvény több száz méteren át vonszolt egy utast anélkül, hogy azt bárki észrevette volna. A frakció felelősségvállalást és tisztességes tájékoztatást követel a minisztertől, egyúttal arra is választ vár, hogy ki a felelős a balesetért, és hány utas lehet még nap mint nap hasonló veszélyben.

Az ügyről Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter egy csütörtöki sajtótájékoztatón részletesen is beszélt:

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(Forrás: MTI)

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