Egy nemrég közzétett videójában a miniszter elismerte, hogy a hazai Tesla-tulajdonosok számához képest meglepően nagy az érdeklődés a rendszer magyarországi bevezetése iránt. Bár az elmúlt hónapokban nem történt érdemi előrelépés az ügyben, a fokozott felhasználói igények miatt a Közlekedéstudományi Intézet (KTI) a gyártóval együttműködve most tesztprogramot indít. A következő hetekben és hónapokban azt vizsgálják majd, hogyan kezeli a technológia a magyar nyelvű feliratokat, a hazai szabályokat és a jellegzetes itthoni közlekedési szituációkat.

A hazai engedélyezésről e vizsgálatok eredményei alapján döntenek majd.

A kivárást Vitézy elsősorban a közlekedésbiztonsággal és a járművezetői felelősséggel indokolta. Hangsúlyozta, hogy a Tesla megoldása jelenleg nem minősül 4-es szintű, teljesen önvezető technológiának, így a sofőrnek továbbra is folyamatosan felügyelnie kell a járművet, és szükség esetén azonnal be kell avatkoznia. A hatóságok kiemelt célja elkerülni azokat a baleseteket és súlyos jogi következményeket, amelyek abból fakadhatnak, ha az autósok tévesen teljesen önvezetőként tekintenek a rendszerre.

A magyarországi eljárás során hagyományosan a német gyakorlat a mérvadó, és mivel Németország eddig nem hagyta jóvá a rendszer használatát, a hazai hatóságok is az óvatosabb megközelítést választották. A miniszter arra is figyelmeztetett, hogy a más államokban – például Hollandiában és egyes szomszédos országokban – már kiadott nemzeti engedélyek sem feltétlenül véglegesek. Ha az Európai Unió a jövőben úgy ítéli meg, hogy a technológia nem felel meg a közös uniós előírásoknak, ezeket a jóváhagyásokat utólag is visszavonhatják.

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