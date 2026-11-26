Átfogóan felülvizsgálja a kormány a 2024–2034 közötti időszakra szóló Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiát, egyúttal hatályon kívül helyezi a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács létrehozásáról szóló 2011-es kormányhatározatot – derült ki a csütörtök este megjelent Magyar Közlönyből.

A Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes által aláírt határozat értelmében a belügyminiszternek 2027. március 31-ig kell gondoskodnia a stratégia és a hozzá kapcsolódó intézkedési terv átfogó felülvizsgálatáról.

A kormány célja a bűnmegelőzési feladatok hatékonyabb megszervezése, egy új bűnmegelőzési modell bevezetése, valamint a közrend, a közbiztonság és az élet- és vagyonbiztonság megerősítése.

A munkába a civil szervezeteket is bevonnák.

A november 27-én hatályba lépő másik határozat megszünteti a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács működésének jogalapját. A testület feladatait a stratégia felülvizsgálatának lezárásáig a belügyminiszter veszi át.

A most megszüntetett, 2011-ben létrehozott Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács feladata volt többek között a bűnmegelőzési stratégia kidolgozása, a rendvédelmi és közigazgatási szervek munkájának összehangolása, a jogszabály-módosítások kezdeményezése, az áldozatsegítés támogatása, valamint a bűnmegelőzési programokra fordítható források elosztására vonatkozó javaslatok elkészítése.

A 2023-ban elfogadott, tíz évre szóló Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia a bűnelkövetővé és az áldozattá válás megelőzésére, a bűnözést előidéző társadalmi körülmények mérséklésére, a bűnelkövetési lehetőségek visszaszorítására és a lakosság biztonságérzetének javítására helyezte a hangsúlyt. A kormány most azt a rendelkezést is eltörli, amely kötelezővé tette a tanács bevonását a stratégia végrehajtásába. Maga a stratégia egyelőre hatályban marad, az új bűnmegelőzési modell konkrét részleteit pedig még nem ismertették.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt