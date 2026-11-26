A Portfolio és a Központi Statisztikai Hivatal közös cikksorozata egy fiktív családi vállalkozás történetén keresztül mutatja be, hogyan alakult át a magyar gazdaság és társadalom a rendszerváltástól napjainkig. A záró rész középpontjában már nem az alapítás, hanem az átadás kérdése áll: mi történik, amikor az első vállalkozói generáció ereje fogyni kezd, a következő nemzedék pedig egészen más pályát épített magának? Horváth Endre előtt 2020-ban két, látszólag összeegyeztethetetlen életút állt: a biztos budapesti mérnöki karrier és a dél-alföldi családi cég, amelyet az apja évtizedek alatt épített fel.

A cikkben feldolgozott történet a rendszerváltás után tömegeket érintő, tipikus gazdasági folyamatokon alapul, a felvonultatott vállalkozások és szereplők egyezése konkrét gazdasági társaságokkal vagy személyekkel a véletlen műve.

2020. szeptember: két élet között

Horváth Endre 2020 szeptemberében egy zuglói lakás dolgozószobájában ült, előtte nyitott laptop, a telefonban az apja hangja. A negyvenes évei elején járó gépészmérnöknek kívülről nézve nem volt oka elégedetlenségre: egy nemzetközi hátterű ipari vállalat budapesti fejlesztőközpontjában középvezetőként dolgozott, jól keresett, a munkája kihívást és kiszámítható életet kínált. Mégis egyre gyakrabban járt gondolatban közel kétszáz kilométerrel délebbre, Kiskunvárra.

Ott működött a BácsWeld Kft., amelynek elődjét édesapja, Ferenc a rendszerváltás környékén indította el. Ferenc a nyolcvanas évek végén termelésvezető volt egy helyi mezőgazdasági gépgyárban, néhány társával gazdasági munkaközösséget (GMK) alapított, a rendszerváltás után pedig megvásárolta az állami vállalat megmaradt eszközeit. Így született a Kunkipufogó Kft. – később, mivel a német megrendelők nehezen ejtették a nevét, BácsWeldre keresztelték át.

A műhelyben dolgoztak Endre gyerekkori barátainak szülei is; a cég egyszerre jelentett elvárást és biztonságot – de mindez nem tette magától értetődővé, hogy Endre egyszer átveszi. Sokáig úgy gondolta, a saját útját kell járnia.

1999: a diploma és a nagyvárosi lehetőség

Endre 1999-ben, tizenkilenc évesen költözött Budapestre, hogy a BME-n gépészmérnöknek tanuljon. Döntése egy szélesebb folyamatba illeszkedett: a felsőoktatásban tanulók száma az 1990/1991-es tanévben 102 ezer volt, 1999/2000-re közel 279 ezerre nőtt. A lehetőségek azonban területileg egyenlőtlenül oszlottak el: az egyetemek, az üzleti központok és a képzett munkaerőt kereső cégek a nagyvárosokban sűrűsödtek, a vidéki ipari térségekben sok család a gyárbezárások miatt kényszerült újratervezésre. Endre ebből keveset érzékelt: apja lakást vásárolt neki a fővárosban, később húga, Flóra is odaköltözött.

Diploma után egy német tulajdonú ipari vállalatnál lett fejlesztőmérnök. Nem véletlenül: az ezredforduló körül a nemzetközi cégek az összeszerelés mellett a kutatás-fejlesztést is Magyarországra hozták. A vállalkozási K+F-helyek száma 2002 és 2008 között 670-ről 1155-re, ráfordításuk 61-ről 140 milliárd forintra nőtt. A fejlesztések azonban elsősorban a fővárosban koncentrálódtak: 2009-ben a K+F-ráfordítások 65,5 százaléka Közép-Magyarországon, vagyis Budapesten és Pest vármegyében keletkezett.

2004. május 1-je szombatra esett. Endre és Flóra átlagos esetben talán nem ment volna haza a hétvégére, de ez a nap más volt: Magyarország az Európai Unió tagja lett. Apjuk bizakodva, de aggodalommal is figyelte az eseményeket, mert tudta, hogy a nyitott piac új versenytársakat hoz; Endre inkább a szabadabb mozgást és a nemzetközi munkakörnyezetet látta benne. A két generáció ugyanazt a változást figyelte, de más tapasztalatokkal és más kockázatokkal. A gazdaság abban az évben közel 5 százalékkal nőtt.

Portfolio - Borsi Judit

2006–2008: a növekedés árnyoldala

Endre szakmai pályája felfelé ívelt, Magyarország pénzügyi és gazdasági gondjai viszont egyre láthatóbbak lettek: magas költségvetési hiány, növekvő államadósság és terjedő lakossági devizahitelezés jellemezte a 2000-es évek közepét. Sok család a forinthitelnél olcsóbbnak látszó devizakonstrukcióból vett lakást, az árfolyamkockázatot kevesen mérlegelték. 2008 őszén, a Lehman Brothers, az egyik legnagyobb amerikai befektetési bank csődje után Magyarország 20 milliárd eurós IMF–EU-csomagra szorult. A válság a vállalatokat is elérte: a megrendelések visszaestek, az iparban több helyen leépítések jöttek. Az Endrét is foglalkoztató német cég több mint száz embert bocsátott el kelet-magyarországi üzemeiből – igaz, ő szerencsésebb helyzetben volt, megtartották a helyét. Ferencnek a megrendelések ingadozásával kellett megküzdenie.

2009–2019: kétféle biztonság

A válság következményei évekig húzódtak: a munkanélküliségi ráta 2010-ben 10,8 százalékra, 469 ezer főre emelkedett. Endre élete védett burokban zajlott: devizahitele nem volt, a K+F-szektor tartotta magát. 2009-ben megismerte Juditot, egy VII. kerületi gimnázium angoltanárát, 2011-ben összeházasodtak, 2012-ben megszületett Laura. Endre szenior mérnök, majd csoportvezető lett, a budapesti telephely és a németországi központ közötti fejlesztéseket koordinálta.

Kiskunvárra ritkábban jártak, de a Facebookon sorra jelölték vissza a régi barátok – sokan külföldről. A munkaerő-felmérés szerint a külföldi telephelyen dolgozó magyarok száma 2010-ben 51 ezer, 2013-ban már közel 98 ezer volt; ebben közrejátszott az is, hogy 2011 májusában Ausztria és Németország megnyitotta a munkaerőpiacát. A 2013-ban Ausztriában dolgozó 42,8 ezer magyar fele a határ menti Győr-Moson-Sopron és Vas megyében élt.

Flóra 2013-ban orvos férjével Németországba költözött, ami a család vagyonszerkezetét is átrajzolta: a testvérek eladták a közös lakást, Endre pedig a saját részéből 2014-ben, még az ingatlanárak emelkedése előtt, háromszobás lakást vett Zuglóban. A család története a magyar munkaerőpiac mobilitását tükrözte: a képzettebb fiatalok a nagyvárosokban vagy külföldön találtak lehetőséget.

A munkanélküliségi helyzet a 2010-es évek végére gyökeresen megváltozott: 2019-ben a ráta országosan 3,3, Budapesten 2,3 százalékra csökkent, a munkanélküliséget sok ágazatban munkaerőhiány váltotta, a feldolgozóipari cégek a mérnökökért és a szakmunkásokért versenyeztek. A hiányt részben külföldiek pótolták: a Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok száma 2017 elején 151 ezer, 2025 elején 255 ezer volt. Endre számára ez a szakmai előrelépés korszaka volt, Ferencnek viszont mind nehezebb lett Kiskunváron megfelelő embert találni – és meg is tartani őket.

Apa és fia ritkán hozták szóba nyíltan a cég jövőjét: Ferenc úgy gondolta, a vállalkozás még sokáig működhet az általa kialakított rend szerint, Endre nem akarta feladni a budapesti életét. A generációváltás témája ott lappangott a beszélgetéseikben, de egyikük sem tudta, hogyan lenne érdemes foglalkozni a kérdéssel.

2020: a járvány, amely közelebb hozta a két világot

2020. március 4-én Endre és Judit a zuglói konyhában itta a reggeli kávét, amikor a rádió bemondta, hogy Magyarországon is megjelent a koronavírus. A munkahelyek és az iskolák hetek alatt digitális működésre álltak át: Endre otthonról dolgozott, Judit a nappaliból tartotta az óráit, a nyolcéves Laura pedig előbb tanulta meg a Zoom kezelését, mint a tört számokkal való összeadást. A foglalkoztatottak 2019-ben alig 2 százaléka dolgozott távmunkában, 2021-ben már 9 százaléka; Budapesten az arány 5-ről 28 százalékra ugrott, a Dél-Alföldön viszont 1-ről csak 4 százalékra.

A BácsWeld helyzete nehezebb volt: a német és osztrák megrendelők hetekre leállították az átvételt, a szerb és ukrán vendégmunkások egy része nem tudott visszatérni. A mintegy negyven fős cég a KSH besorolása szerint kisvállalkozásnak számít (10–49 fő); ilyenből 2020 elején 34 ezer működött. Ferenc esténként egyre gyakrabban hívta a fiát, Endre pedig életében először nemcsak hallgatta az üzleti ügyekről beszélő apját, hanem kérdezett is: mekkora a készlet, mikor jár le a hitel, mennyi bért fizetnek a szüneteltetett hetekre.

Novemberben Ferenc is elkapta a vírust, és kórházba került. Egy hétfő reggel Endre a kiskunvári iroda íróasztalánál ült, és életében először írta alá apja helyett a szállítólevelet: a műhelyben senki sem tudta, ki dönthet egy megrendelés elfogadásáról. A két hétre hazaköltözött Endre szembesült azzal, amit korábban csak sejtett: a gépek egy része a 2010-es évek elejéről való, a nyilvántartás papíron készül, a tudás pedig néhány nyugdíjközeli szakember fejében van. A műhelyvezető csak ennyit mondott: „Ha te itt maradsz, Endre, mi is maradunk.” A mondat egyszerre jelentett bizalmat és terhet.

Endre és Judit két éjszakán át beszélgettek a konyhában. A mérleg egyik oldalán a biztonság állt: Endre havi bruttó bére az országos átlag (392 ezer forint) háromszorosa körül járt, Budapesten tovább emelkedhetett volna. A zuglói lakás értéke megugrott: a használt budapesti lakások négyzetméterára 2014-ben átlagosan 240, 2020-ban 640 ezer forint volt, a Dél-Alföld megyeszékhelyein 319, a községeiben csak 66 ezer.

Judit megtapasztalta, hogy az óráit online is meg tudja tartani. Telefonon Flórával is átbeszélték a dolgot: a fiatalabbik testvér egyértelművé tette, hogy nem szeretné átvenni a céget. Csak azt kérte, hogy apjuk ne hagyja rendezetlenül a kérdést, az öröklés legyen fair, igazságos.

Judit mondta ki először, amit a férje nem mert: Endrének kell átvennie a családi cége, haza kell költözniük. Ferenc közben felépült, és belátta, hogy a napi irányítást át kell adnia. Karácsony előtt Endre bejelentette a munkaadójának, hogy távozik; a cég marasztalta, de ő már döntött. 2021 nyarán eladták a zuglói lakást, szeptemberben Laura a kiskunvári iskolában kezdte meg a negyedik osztályt.

Egy másik perspektíva: hová megy a fejlesztés?

Endre döntése azt a kérdést is felveti, vajon gyengült-e Budapest központi szerepe. A válasz nem fekete-fehér. 2000 és 2024 között a főváros részesedése az ország GDP-jéből 34,1-ről 38,9, a K+F-ráfordításból 60,2-ről 65,4, a K+F-létszámból 54,9-ről 60,4 százalékra nőtt, a nagyvállalatok hozzáadott értékének pedig már több mint a fele itt keletkezik. A beruházásokból viszont csökkent Budapest részesedése 28,6-ról 26,1 százalékra.

A fejlettségi különbség ugyanakkor nem tűnt el. Az egy főre jutó GDP a fővárosban az országos átlag 196, majd 221 százaléka volt, Bács-Kiskunban 71, majd 73 százalék – felzárkózásról tehát nem beszélhetünk. A fizetésekben viszont megfigyelhető volt a közeledés: az országos átlaghoz viszonyított bruttó átlagkereset Budapesten 2016 és 2025 között 129-ről 121 százalékra olvadt, Bács-Kiskunban pedig 83-ról 86 százalékra emelkedett.

A vidék tehát épít: Bács-Kiskunban a K+F-ráfordítás 2004 és 2024 között 2,6-ról 29 milliárd forintra, a beruházás 2008 és 2024 között 109-ről 925 milliárdra nőtt. A fejlesztői állások többsége mégis a fővárosban van, Endre döntése tehát nem egy gyengülő Budapest-központúság tünete, inkább azt mutatja, hogy a hazaköltözésnek ma már szakmai tartalma is lehet.

2021–2026: újratervezni a családi vállalkozást

Endre és Judit úgy látta, hogy a BácsWeld csak akkor maradhat életképes, ha valaki teljes felelősséget vállal érte. A döntés azonban nem jelentett biztos sikert: az ellátási láncok koronavírus után tapasztalható, tartós akadozása jócskán felnyomta az energiaárakat, amelyet tetézett a 2022-ben kezdődő orosz–ukrán háború. 2023 elején az infláció 25,7 százalékra gyorsult, a kamatok és az alapanyagárak megugrottak. Endre a multinál tanult tervezési fegyelmet vitte át a cégbe: a papíralapú nyilvántartást digitális rendszer váltotta fel, áttekinthetőbb lett a készletgazdálkodás, Judit pályázatfigyelésének köszönhetően pedig támogatásból cserélhették le a legenergiaigényesebb gépeket.

A kereslet átrendeződött: az új járművek kipufogóelemeire az elektromos átállás miatt évről évre kevesebb lett a megrendelés, az utángyártott alkatrészek piaca az idős járműpark miatt viszont stabil maradt. A fejlesztések súlypontja a gépészettől az informatika felé tolódott: 2025-ben az 1154 milliárd forintos K+F-ráfordításból a gépészetre 104, az informatikára és a villamos-elektronikai mérnöki területre együtt 352 milliárd jutott. A BácsWeld a hagyományos termékek mellett kisebb szériás precíziós alkatrészeket és egyedi gyártóeszközöket kezdett gyártani. Ez nem ment egyik napról a másikra: a régi termékek még hoztak bevételt, az újakhoz minősítések, vevőkapcsolatok és képzés kellettek.

A kisebb cégeknek nehezebb a váltás: 2022 és 2024 között a 10–49 fős vállalkozások 31,9, a 250 főnél nagyobbak 62,2 százaléka végzett innovációs tevékenységet.

A műhelyben a nyugdíjközeli szakmunkások bizalmatlanul fogadták a CNC-gépeket és a digitális rajzokat. Endre ezért nem csak technológiát cserélt: közös képzést indított a helyi szakképző intézménnyel, hogy a fiatalok technikusként, gépbeállítóként, később műszaki előkészítőként is elhelyezkedhessenek. A tanulság: a korszerű gép csak képzett kézben hoz eredményt. Endre ezért nem a gépek számát mérte, hanem azt, mennyivel rövidült a gyártási idő, csökkent-e a selejt, betartják-e a határidőket, és sikerül-e új, stabil megrendelőket szerezni.

2026: a döntés után kezdődik az igazi munka

Hat évvel a hazaköltözés után Endre ugyanabban az irodában ül, ahol 2020 novemberében először aláírta apja helyett a szállítólevelet. Ferenc számára nem volt könnyű elengedni a cégvezetést; ma inkább tanácsot ad, és csak akkor szól közbe, ha a tapasztalata valóban hozzátesz egy döntéshez. A többségi tulajdont átruházta Endrére, Flóra részét más formában rendezték, hogy a testvérek között ne maradjon nyitott kérdés. Judit online magántanár, a tizennégy éves Laura a megyeszékhelyen lévő, jó nevű gimnáziumba jár.

Portfolio - Borsi Judit

Az átadás nem egy aláírás vagy kinevezés, hanem a bizalom és a döntési jogkörök újrarendezése. A BácsWeld története nem általánosítható minden kisvállalkozásra; a „családi vállalkozás” fogalma nem is írható le az adott cég létszámával, ezért a KSH nem is használja ezt a kategóriát, ahogy az átadások sikere is nehezen mérhető fogalom.

Néhány kérdés viszont sok családi cég előtt ott áll: időben elkezdik-e az előkészítést, átadható-e a tudás, talál-e új piacokat és technológiát a következő generáció, és megtartja-e a cég a munkatársak bizalmát.

Endre hazatért, de nem egyszerűen átvette az apja vállalkozását: más szemléletet és más munkaszervezést kellett kialakítania, úgy, hogy megőrizze azt, amit Ferenc felépített. A kérdés már nem az, hogy Endre megy vagy marad-e Kiskunváron. Hanem az, hogy a BácsWeld úgy tud-e megújulni, hogy egyszer majd Laura vagy egy másik fiatal családtag számára is valódi lehetőséget jelentsen.

A cikksorozat megjelenését a Központi Statisztikai Hivatal támogatta.

A grafikonok AI segítségével készültek.

Címlapkép és grafikák forrása: Portfolio - Borsi Judit