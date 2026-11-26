Megbénulhatnak a több hete szökésben lévő Matolcsy Ádám és Stofa György milliárdos cégbirodalmai, mivel távollétükben senki sem járhat el hivatalosan a vállalatok ügyeiben. A két üzletember egyedüli tulajdonosként és ügyvezetőként irányítja érdekeltségeit, így elakadt a számlák, a közterhek és a bérek kifizetése. Matolcsy hat cégének több mint 75 milliárd forintos kötelezettségéből közel 53 milliárd idén esedékes, Stofa három cégét pedig mintegy 35 milliárdos teher nyomja.

A több hete szökésben lévő Matolcsy Ádám és Stofa György bujkálása miatt teljesen megbénulhatnak az általuk vezetett, milliárdos vagyonnal rendelkező cégbirodalmak. Mivel nincs, aki hivatalosan eljárjon a vállalatok ügyeiben, veszélybe került a számlák, a hitelek és a bérek kifizetése, a hatóságok pedig már végrehajtási eljárásokat is indítottak bizonyos érdekeltségeik ellen – írta meg a 444.

A NAV november közepén végrehajtást indított a Matolcsy Ádámhoz és Stofa Györgyhöz köthető Magyar Strat-Gamma Zrt. és az Obsidian Alpha Kft. ellen.

A Magyar Strat-Gammánál az eljárás néhány nap múlva megszűnt. A négy hete bujkáló Matolcsy és Stofa egyedüli tulajdonosként és ügyvezetőként irányítja közvetlen érdekeltségeit, így távollétükben nincs, aki jóváhagyja az utalásokat. A számlák, a közterhek és a bérek kifizetése mellett a kilépő dolgozók papírjainak kiadása is elakadt.

A cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban legfeljebb 90 napra felügyelőbiztost rendelhet ki.

Ha a törvényes működés nem áll helyre, kényszertörlés vagy felszámolás következhet. Az elmaradt bérekre a Bérgarancia Alap nyújthat fedezetet.

Matolcsy hat közvetlen érdekeltségének együttes mérlegfőösszege a 2025-ös beszámolók szerint meghaladta a 122 milliárd forintot.

Több mint 75 milliárd forintnyi kötelezettségükből közel 53 milliárd forint idén esedékes. Stofa három cégénél a több mint 37 milliárd forintos mérlegfőösszegre közel 35 milliárd forintnyi kötelezettség jutott.

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