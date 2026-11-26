A Kínai Tudományos Akadémia vezetésével készült elemzés során a kutatók a világ 150 nagy vízgyűjtő területének vízhozamméréseit vetették össze a több mint 1,2 millió tavat és víztározót figyelő műholdas adatokkal az 1991 és 2025 közötti időszakból. Az eredmények szerint a vizsgált két évben a folyók globális vízhozama mintegy 5,7 százalékkal maradt el a szokásostól, míg a tavakban és tározókban tárolt víz mennyisége 9,5 százalékkal esett vissza.

Ez volt a legnagyobb egyidejű felszínivíz-veszteség az elmúlt több mint három évtizedben.

A jelenség hátterében az áll, hogy a bolygó felmelegedésével a víz körforgása is szélsőségesebbé válik. A melegebb légkör több nedvességet von el a talajból és a felszíni vizekből, a felhevült szárazföld pedig tovább gyorsítja a párolgást. Ez a nedvesség aztán máshol heves esőzések formájában hullik le, ami élesebb kilengéseket okoz az aszályok és az áradások között.

Sulagna Mishra, a tanulmány egyik szerzője rámutatott a klímaváltozás egyik fontos ellentmondására, miszerint

a melegebb légkör nem jelenti azt, hogy a szárazföldön több víz áll rendelkezésre.

Bár a globális csapadékmennyiség nőtt ebben az időszakban, a többlet nagy része az óceánok felett hullott le, miközben számos szárazföldi régióban jelentős vízhiány alakult ki.

A folyamat hatásai Dél-Amerikában voltak a legszembetűnőbbek, ahol a folyók vízhozama 17,8, a tavak és víztározók vízmennyisége pedig 16,5 százalékkal esett vissza. Mindez úgy történt, hogy egyes területeket rendkívüli esőzések sújtottak. Ho Ji, a Kelet-Angliai Egyetem hidrológiai és klímakutatási docense szerint a kontinens folyói a 2023–2024-es pusztító áradások ellenére is jóval kevesebb vizet szállítottak a szokásosnál, hiszen egy folyó egy-egy felhőszakadás idején kiléphet a medréből, miközben az év nagy részében alacsony marad a vízállása.

A világ vízkészleteit a klímaválság okozta aszályok mellett az erős El Niño-jelenség, a környezetszennyezés és a túlhasználat is fenyegeti. Christian Dunn professzor, a Brit Ökológiai Társaság szakpolitikai bizottságának elnöke arra figyelmeztetett, hogy az édesvízkészletek még a hagyományosan csapadékosnak tartott régiókban is rendkívül gyorsan megfogyatkozhatnak, az áradások pedig önmagukban nem garantálják a vízbiztonságot. A Readingi Egyetemen kutató Richard Allan professzor szerint a csapadékos és száraz szélsőségek közötti drasztikus ingadozások egyértelműen megmutatkoznak a szárazföldi vízrendszerekben, ezek a hatások pedig csak az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével, valamint az éghajlat stabilizálásával fékezhetők meg.

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