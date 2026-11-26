Csütörtökön elsősorban a 2-es és a 22-es főúton nehezítették a közlekedést a téli útviszonyok, havazás miatt elzárt település azonban nincs az országban. A Magyar Közút tájékoztatása szerint főként az északnyugati és északi területeken havazott, Győr-Moson-Sopron és Nógrád megyében intenzíven is. A társaság munkatársai csütörtök reggel 7 óra óta 1162 alkalommal avatkoztak be, ehhez 5748 tonna sót és több mint 430 ezer liter kalcium-klorid-oldatot használtak fel. A raktárakban még mintegy 116 ezer tonna só és több mint 2,36 millió liter oldat áll rendelkezésre, a csapadékzóna pedig este északkelet felé távolodik.

Különösen a 2-es és a 22-es főúton nehezítették a közlekedést a téli útviszonyok, de havazás miatt elzárt település nincs az országban - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. csütörtök este az MTI megkeresésére.

A nap folyamán elsősorban az ország északnyugati és északi területein havazott, illetve esett havas eső, Győr-Moson-Sopron és Nógrád megyében intenzív havazás is tapasztalható volt. A csapadékzóna este északkeleti irányba távolodik - írták.

A tájékoztatás szerint csütörtök 7 óra óta a Magyar Közút munkatársai 1162 alkalommal végeztek téli útüzemeltetési beavatkozást 5748 tonna só és több mint 430 ezer liter kalcium-klorid-oldat felhasználásával.

Több helyen is fennakadások voltak a közlekedésben, különösen a 2-es és a 22-es főúton.

A legtöbb munkagép egyidejűleg szerda este 22 órakor dolgozott az országos közúthálózaton, akkor 226 géppel végeztek munkálatokat.

A raktárakban jelenleg mintegy 116 ezer tonna só és több mint 2,36 millió liter kalcium-klorid-oldat áll rendelkezésre a további beavatkozásokhoz - olvasható a közleményben.

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