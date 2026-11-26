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A február végén az Amerikai Egyesült Államok és Izrael által Irán ellen indított háború, illetve az ebből következő közel-keleti konfliktus a történelem legnagyobb globális energiaellátási sokkját idézte elő. A Hormuzi-szoros blokádja és a katonai konfliktus közvetlenül elvágta a térség nagy szénhidrogén-exportőreit a világpiactól, így a krízis drasztikusan csökkentette a Perzsa-öböl, ezáltal a globális piac olaj- és földgázkínálatát, masszív áremelkedést okozva az energiahordozók árában. Az érintett energiaimportőr országok diverzifikációval, a saját energiaforrások felé fordulással, illetve az elektrifikáció fokozásával reagálnak a helyzetre.

Ez a gyakorlatban a fosszilis energia alternatívái, így a megújuló energiaforrások, akkumulátoros energiatárolók és villanyautók keresletének megugrása mellett várhatóan például az atomenergia iránti igény fellendüléséhez vezet, ahogyan az 1970-es évek olajválságai hatására is történt - áll a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) idei éves jelentésében (World Energy Outlook 2026).

Az idei World Energy Outlook (WEO) szerint a hazai energiaforrások felé történő elmozdulás legnagyobb nyertese a megújuló energiaforrások (élükön a napenergiával) mellett várhatóan az atomenergia lesz.

A jelenlegi geopolitikai és energiabiztonsági környezet lökést adhat az atomenergiának, amely hozzájárulhat az energiamix diverzifikálásához és a piaci volatilitással szembeni kitettség csökkentéséhez, miközben támogatja az ellátásbiztonságot az egyre inkább elektrifikált gazdaságokban - fogalmaz a WEO 2026.

A 2026-os energiaválságra adott válaszlépések részeként

számos ország megerősítette vagy kiterjesztette atomenergetikai terveit, illetve meghosszabbította a meglévő reaktorok üzemidejét,

egyes államok pedig felülvizsgálják az atomenergia-fejlesztésre vonatkozó korlátozásokat.

Az IEA szerint az olyan új keresletnövelő tényezők, mint a villamosítás, a mesterséges intelligencia és az adatközpontok még indokoltabbá teszik az olyan stabil, magas rendelkezésre állású energiaforrások alkalmazását, mint az atomenergia.

Ezzel együtt a jelentésben ismertetett forgatókönyvek alapján a 1,5 fokos klímacél eléréséhez (NZE forgatókönyv) még a válság által kiváltottnál (ARC forgatókönyv) is nagyobb atomerőmű-építési hullámra van szükség (a szcenáriókról bővebben lásd a keretes írást).

Az atomenergia "visszatérése" azonban már a közel-keleti konfliktus kirobbanása előtt elkezdődött; a világ nukleárisenergia-termelése 1% nőtt és új csúcsra emelkedett 2025-ben, és várhatóan tovább bővül.

A jelenleg világszerte több mint 30 országban üzemelő atomerőművek összesített beépített teljesítőképessége több mint 420 gigawatt (GW). 2026 júliusában világszerte közel 90 gigawattnyi új nukleáris kapacitás állt építés alatt – ami több mint 35 éve a legmagasabb érték –, és jelenleg több mint 50 ország rendelkezik atomenergiával kapcsolatos tervekkel vagy célkitűzésekkel, illetve fejezte ki érdeklődésüket új reaktorok fejlesztése iránt. Az atomerőmű-építkezések 17 országban folynak, nagyrészt Kínában, Indiában, Dél-Koreában, Oroszországban, Egyiptomban és Törökországban.

A világ egyik legnagyobb atomerőmű-építési programját továbbra is Kína folytatja, míg az Egyesült Államok üzemidő-hosszabbításokkal teszi lehetővé, hogy számos reaktor akár 80 évig is működjön. Japán fokozatosan újraindítja reaktorait, az Európai Unióban pedig szintén egyre inkább elengedhetetlennek tekintik az atomenergiát az energiabiztonsági és klímacélok eléréséhez. A munka az atomenergetika területén új belépőnek számító egyes országokban is halad: Bangladesben, Egyiptomban és Törökországban már előrehaladott szakaszban tart az új kapacitások építése, de Üzbegisztán is elkezdődtek az előkészítő munkálatok és alapozások, Vietnám pedig a terület-előkészítés szakaszában jár.

A jelentés szerint Argentínában, Kanadában, Kínában és Oroszországban már kis moduláris reaktoroktelepítése is elkezdődött.

Csak az idei első fél évben 8 nukleáris reaktor építése kezdődött el, ami az elmúlt 40 év egyik legmagasabb szintjét jelenti.

Közben az atomenergia nemzetközi háttere is erősödik: a multilaterális fejlesztési bankok egyre aktívabban támogatják a technológiát, 2026 augusztusáig pedig már 38 ország csatlakozott ahhoz a vállaláshoz, mIszerint 2050-re megháromszorozzák a globális nukleáris kapacitást.

Ezért az IEA a tavalyi World Energy Outlookban foglaltakhoz képest idén az alapeseti forgatókönyveiben (CPS, STEPS) is felfelé módosította a nukleáris energiatermelésre vonatkozó előrejelzéseit, aminek jelentős része Kínához és az Egyesült Államokhoz köthető.

A szervezet becslései szerint immár reális esély van arra, hogy az atomenergia-termelés gyorsabban bővüljön, mint a villamosenergia-kereslet.



A nukleáris energia aránya a globális villamosenergia-mixben a jelenlegi 9%-ról 10%-ra növekedhet 2035-ig a bejelentett energiapolitikai intézkedéseken alapuló (STEPS) forgatókönyv szerint is.

Az időjárásfüggő megújuló technológiákhoz képest ugyanakkor az atomenergia terjedését egyéb tényezők nehezítik, például a korlátozott projektállomány, a speciális ellátási láncok és a finanszírozás, valamint a hosszú építési idő - hívja fel a figyelmet a jelentés.

Az energiajövő forgatókönyvei

A közel-keleti konfliktus, illetve hormuzi krízis és az ennek hatására az olaj- és gázpiacon kialakult helyzet világszerte új szakpolitikai és piaci válaszlépésekre sarkallja a szereplőket. Ezért idei jelentésében a Nemzetközi Energiaügynökség kidolgozott egy, a kiegészítő válaszlépések lehetőségeit és potenciális következményeit vizsgáló új forgatókönyvet is (ARC), amely olyan kínálati és keresleti oldali intézkedéseken alapul, amelyeket a kormányok már fontolgatnak, de egyelőre hivatalos szakpolitikai javaslatok nem születtek belőlük. A jelentés egy másik új forgatókönyvet is bevezet, amely azt vizsgálja, képes lenne-e a világ boldogulni a szoroson keresztüli tranzit nélkül (LHC).



Mindemellett az idei World Energy Outlook az Energiaügynökség által régebben bevezetett forgatókönyvek mentén is vizsgálja az energiatrendek következő évtizedekben várható alakulását; ezek a szcenáriók a jelenlegi (CPS) és bejelentett (STEPS) energiapolitikai kereteken és szabályozásokon alapulnak, valamint egy olyan utat vázolnak fel, amely révén az üvegházgáz-kibocsátás az évszázad közepére nettó nullára csökkenthető (NZE forgatókönyv) a globális felmelegedés mértékének az évszázad végéig 1,5 Celsius-fokra történő korlátozásának érdekében.

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