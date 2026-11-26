Felsővezetői utasításra kellett fogadnia 75 vietnámi kérelmezőt Orbán Áron érdekeltségétől a hanoi magyar nagykövetség egyik munkatársának 2023-ban, derül ki a Népszabadság birtokába került levelezésből. A levelet egy vietnámi munkavállalók közvetítésében érdekelt üzletasszony kapta, akit a lap forrásai Rogán Antal ismeretségi körébe sorolnak. A nyomozati iratok szerint a vietnámi toborzóirodák munkavállalónként akár több mint tízezer dollárt is elkértek, és ennek közel a fele a magyar közvetítőnél maradt. Orbán Áronék úgy vélték, hogy a Rogánhoz kötődőnek tartott versenytársaik külügyi és idegenrendészeti kapcsolataikat is felhasználják ellenük, ezért egy rendőrtábornokkal és egy államtitkárral is tárgyaltak, és az Alkotmányvédelmi Hivatal közbenjárását is kérték. Az ügyészség szerint a gyanúsítottak több mint száz vietnámi állampolgárnak segíthettek jogellenesen Nyugat-Európába jutni, a bíróság pedig november 11-én egy hónapra elrendelte Orbán Áron és élettársa letartóztatását.

A hanoi magyar nagykövetség egyik munkatársa 2023-ban azt írta egy vietnámi munkavállalók közvetítésében érdekelt üzletasszonynak, hogy a következő héten 75 kérelmezőt kell fogadnia Orbán Áron érdekeltségétől, és erre felsővezetői utasítása van – írja a Népszabadság a birtokába került levelezés alapján. A címzettet a lap forrásai Rogán Antal ismeretségi körébe sorolják. Az üzletasszony nem válaszolt a lap megkeresésére.

A tisztviselő azzal magyarázta a vízumügyintézés elhúzódását, hogy egyedül dolgozik négy ügyfélablaknál. Orbán Áronék kérelmezőiről azt írta:

értelemszerűen erre nem mondhatok nemet, és nem is fogok.

Hozzátette, hogy ha valaki akadályozza az utasítás végrehajtását, azt államtitkári szinten jelezheti. A levélből nem derül ki, kitől kapta az utasítást.

A Népszabadság által megismert nyomozati iratok szerint a vietnámi toborzóirodák egy-egy munkavállalótól több mint tízezer dollárt is elkértek a kiutazásért, aminek közel a fele a magyar közvetítőnél maradt. Orbán Áron és társai a belső levelezésükben arról írtak, hogy szerintük a Rogánhoz kötődőnek tartott versenytársaik a külügyi és idegenrendészeti kapcsolataikat is felhasználják ellenük.

Állítólag néhány héttel a hanoi levél után Orbán Áronék az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság épületében egy rendőrtábornokkal és egy államtitkárral is tárgyaltak az esetről.

A megbeszélés emlékeztetője szerint a rivális csoport vezetője tiszteletlenségnek vette a követségi dolgozó levelét. A lap szerint Orbán Áronék az Alkotmányvédelmi Hivatal közbenjárását is kérték a vitában. Az iratokból nem derül ki, hogy a hivatal tett-e bármit a kérésükre.

Korábban már írtunk róla, hogy az ügyészség szerint a gyanúsítottak több mint száz vietnámi állampolgárnak segíthettek jogellenesen Nyugat-Európába jutni. Az ügyben embercsempészés és befolyással üzérkedés gyanúja miatt indult eljárás. A bíróság november 11-én egy hónapra elrendelte Orbán Áron és élettársa letartóztatását. Orbán Áron ügyvédje korábban azt közölte, hogy védence már hetekkel az őrizetbe vétele előtt felajánlotta együttműködését a hatóságoknak.

Címlapkép: Az egyik gyanúsítottat (k) vezetik a Budai Központi Kerületi Bíróság épületébe 2026. november 11-én. Ezen a napon dönt a bíróság az embercsempészési ügy gyanúsítottjainak letartóztatásáról. A Nemzeti Nyomozó Iroda korábban négy személyt vett őrizetbe és hallgatott ki gyanúsítottként az üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett embercsempészés bűntettének megalapozott gyanúja miatt. A gyanúsítottak egyike Orbán Áron, Orbán Viktor volt miniszterelnök testvére. A fotó forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter.