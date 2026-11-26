Az RTL-nek nyilatkozó onkológus szerint bizonyos daganatellenes készítményeknél valóban megfigyeltek fokozott csontnövekedést, a gyógyszerek ilyen célú alkalmazása azonban rendkívül veszélyes. Az érintett készítményt az Európai Unióban 2024-ben engedélyezték a húgyúti daganatok bizonyos előrehaladott formáinak kezelésére.

Az országos tisztifőgyógyszerész arról beszélt, hogy a vényköteles készítmény orvosi felügyelet nélküli szedése csontfejlődési rendellenességeket, látáskárosodást, de akár végzetes következményeket is okozhat.

A nemzetközi sajtóban heightmaxxing néven emlegetett jelenségről november elején az amerikai Rolling Stone magazin is beszámolt. A trend a külső megjelenés megszállott javítására törekvő, úgynevezett looksmaxxing internetes szubkultúrához kapcsolódik. A TikTok már több, a veszélyes módszert népszerűsítő fiókot is letiltott, arról azonban nincsenek megbízható adatok, hogy valójában hány fiatal próbálkozott a gyógyszer szedésével.

A trend tudományos előzménye egy 2024-ben publikált osztrák tanulmány, amelyben két, központi idegrendszeri daganattal kezelt gyermeknél figyeltek meg váratlanul felgyorsult növekedést. Ez azonban nem bizonyítja, hogy a gyógyszer egészséges fiataloknál biztonságosan növelné a végleges testmagasságot. Az amerikai gyermekendokrinológiai társaság november 21-én külön figyelmeztetést adott ki a jelenség miatt, a lehetséges szövődmények között csontkárosodást, májbetegséget és súlyos szemészeti problémákat is említve.

Az országos tisztifőgyógyszerész arra kérte a szülőket, hogy beszélgessenek gyermekeikkel a közösségi médiában terjedő veszélyes trendekről, és arra figyelmeztetett, hogy senki ne próbáljon illegális internetes forrásból vényköteles gyógyszereket beszerezni.

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