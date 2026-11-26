Reagált a Waberer's a minisztériumi átvilágításra
A vállalat jelezte, hogy a feljelentés pontos tartalmát és az átvilágítás dokumentumait nem ismeri, álláspontja szerint azonban a leányvállalatai a jogszabályoknak megfelelően jártak el, és nem jutottak jogosulatlan előnyhöz.
Kapitány István többek között arról beszélt, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló minisztérium nyolc területre kiterjedő vizsgálatot folytatott le, amely az ingatlanügyletektől a biztosítókon át a reklámköltésekig terjedt. A vizsgált ügyek többségénél az előző kormány minisztere,
Nagy Márton gyakorolta a tulajdonosi jogokat.
Az egyik ügy a Magyar Posta Biztosító értékesítése, amelynek során az állam 27,8 milliárd forintért vásárolta meg a társaság kétharmados részesedését, majd ezt a részesedést 23 milliárd forintért adta tovább a Tiborcz Istvánhoz köthető Gránit Biztosítónak. A másik ügy az Ecseri Csomagközpont beruházása. A vizsgálat megállapításai szerint a beszerzési feltételeket egy konkrét ajánlattevőre, a Waberer's egyik leányvállalatára szabhatták, ami a becslések szerint akár 2 milliárd forintos többletkiadást is okozhatott.
A Waberer' szerint a Magyar Posta Biztosító Zrt. és a Magyar Posta Életbiztosító Zrt. közel 67 százalékos részesedését a Waberer's érdekeltségébe tartozó Gránit Biztosító Zrt. szerezte meg 2024 novemberében, a Magyar Nemzeti Bank engedélyével. A tájékoztatás szerint a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. által szervezett, nemzetközi nagybiztosítókat is felvonultató versenyeztetési eljáráson a legkedvezőbb ajánlattal nyertek, a vételárat pedig a 2024-es éves beszámolójukban nyilvánosságra hozták. Hozzátették, hogy a korábbi állami vételárat nem ismerték, és annak az ajánlatuk szempontjából nem is volt jelentősége, így a két összeg összehasonlítását félrevezetőnek tartják.
A másik érintett beruházás az ecseri csomaglogisztikai központ felépítése volt, amelyet a cégcsoporthoz tartozó WPL-Log Zrt. valósított meg. A társaság a Magyar Posta meghívásos, öt szereplőt érintő, többfordulós tenderén nyert a legjobb ajánlattal. A közlemény értelmében a kifizetett összeg a telek mellett a csarnokot és a kiszolgálóépületeket is fedezte, kulcsrakész állapotban. A kivitelező a beruházáshoz nem vett igénybe állami támogatást, a létesítményt pedig a szerződéses határidő előtt, 2025 decemberében adta át.
A Waberer's közölte, hogy nem ismeri a minisztérium által említett többletkiadás számítási módját, de amennyiben a hatóságok megkeresik őket, mindenben együttműködnek a vizsgálat során.
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