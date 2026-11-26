Kilenc hónap alatt ötvenszázalékos emelkedés
Az Országos Népegészségügyi Intézet (ONI) – amely idén november 1-jén jött létre a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) jogutódjaként – közzétette a szexuális úton terjedő fertőző betegségek legfrissebb számait.
2026 első három negyedévében 2116 szifiliszes esetet jelentettek, közel 50 százalékkal többet, mint 2025 azonos időszakában (1412).
A szeptemberig összegyűlt esetszám már a tavalyi teljes éves, 2053-as értéket is meghaladja.
A veleszületett szifilisznél még meredekebb az emelkedés: január és szeptember között 104 esetet regisztráltak, szemben az egy évvel korábbi 33-mal. Ez több mint háromszoros növekedés, és már a tavalyi egész éves, 74-es esetszámot is jelentősen meghaladja.
A harmadik negyedévben 747 szifiliszes megbetegedést jelentettek, 18,6 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Ebből 41 volt veleszületett fertőzés: a vizsgált, 2019-ben kezdődő idősorban ennél magasabb negyedéves érték nem szerepel.
A következmények súlyosságát mutatja, hogy az ONI a Telexnek adott tájékoztatásában 26 magzat és öt újszülött fertőzés miatti haláláról számolt be.
Egyre nagyobb arányban érintettek a nők
A nők aránya 2019-ben még negyedévenként 26–32 százalék között alakult, idén viszont mindhárom negyedévben meghaladta a 40 százalékot. Január és szeptember között a bejelentett esetek 43,1 százaléka érintett nőket, szemben a tavalyi azonos időszak 37,5 százalékával.
„A spirál nem véd a nemi betegségektől” – hangsúlyozta Novák Hunor gyermekorvos az Ellenszélnek adott interjúban. A terjedés lehetséges tényezői között az óvszerhasználat csökkenését és a hiányos szexuális edukációt említette. Arra is figyelmeztetett, hogy a kezdeti, fájdalmatlan fekély magától eltűnhet, ez azonban nem jelenti a fertőzés megszűnését.
Öt megye is Budapest előtt
A legtöbb esetet a harmadik negyedévben Budapesten jelentették, összesen 231-et. A fővárost Bács-Kiskun követte 94, majd Szabolcs-Szatmár-Bereg 82 esettel. Lakosságarányosan azonban már nem Budapest vezeti a listát.
Bács-Kiskunban 100 ezer lakosra 19,2 eset jutott, Hevesben 17, Jász-Nagykun-Szolnokban 16,6, Szabolcs-Szatmár-Beregben 15,8, Nógrádban 14,5. Budapest 13,7-es értékével csak utánuk következett; az országos mutató 7,8 volt.
Heves példája különösen beszédes: a megye 48 esete nagyjából ötöde a budapestinek, népességarányosan mégis magasabb a bejelentett megbetegedések gyakorisága.
A legkisebbeknél a legmagasabb a mutató
Az esetszám a 25–29 éveseknél volt a legmagasabb (126). A népességarányos összevetésben azonban a kétévesnél fiatalabbak kerültek az első helyre:
46 esetük 100 ezer azonos korú gyermekre vetítve 27,8-as értéket jelentett.
A felnőttek között a 25–29 évesek mutatója volt a legmagasabb, 23,5-tel, majd a 20–24 évesek következtek 19,5-tel. Az ötvenévesek és idősebbek összevont csoportjában ezzel szemben 98 esethez mindössze 2,5-es mutató társult: a puszta esetszám itt elfedi a korcsoportok népességének különbségét.
A szűréstől a kezelésig
Az ONI holnapi, Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos által vezetett háttérbeszélgetésén egy új ellátási modell kerül napirendre. A meghívó szerint 2027 januárjában Tiszaburán és Bakson indul pilotprogram, amely a szűrést és a kezelést egységes folyamatba szervezi, különös figyelemmel a várandósokra és a születendő gyermekekre. A program részleteiről a Portfolio külön beszámol.
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