A közjogi, politikai, valamint a közhangulati átalakulás már most is sikeres, a gazdaság rendbetételéhez még türelemre van szükség – értékelte a kormány eddigi munkáját Ruff Bálint. Az elmúlt nyolc évben a NER-hez kötődő vállalatok az állam hathatós támogatásával mélyen beépültek a magyar gazdaságba, torzítva ezzel a piaci versenyt és felélve a közvagyont. Ruff kiemelte a korábbi kormányzatok által biztosított felelőtlen hitelezési gyakorlatot, amelynek során állami hitelekből vásároltak fel állami cégeket. A kormány most a magántőkealapokra vonatkozó törvények módosításával igyekszik felszámolni a rejtett gazdasági összefonódásokat, ám ezt rendkívül óvatosan kell végrehajtaniuk, hogy elkerüljék a gazdaság összeomlását.

A tárcavezető határozottan visszautasította azokat a pletykákat, amelyek szerint a Fidesz gazdasági holdudvarát egy új, a Tisza Párthoz köthető elit váltaná fel.

Hangsúlyozta, hogy a választók áprilisban éppen az Orbán–Gyurcsány-korszakot jellemző mutyivilágra mondtak nemet. Kijelentette továbbá, hogy ha azt tapasztalná, miszerint valakik a pártra hivatkozva saját birodalom építésébe kezdenek, nem lemondana, hanem személyesen tenne rendet. Számára kiemelten fontos, hogy a kormány és a frakció ne szakadjon el a valóságtól, ezért péntekenként vidéki fórumokon vesz részt.

A kormány a közelmúltban nyilvánosságra hozta az állambiztonsági aktákat, a tárcavezető szerint az elmúlt harmincöt év egyik legnagyobb adósságát törlesztve. Bár a végrehajtásba a parlament alá rendelt Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára részéről súlyos hibák csúsztak, és tévesen olyanok is felkerültek a listára, akiket valójában megfigyeltek, a miniszter szerint a lépés történelmi jelentőségű. A történtek miatt belső vizsgálat indult, de Ruff úgy véli, az ügyben nem katarzist kell keresni, a kormány csupán végrehajtotta azt, amit ígért, és amit az előző politikai vezetések szándékosan szabotáltak.

Hasonlóan határozott álláspontot képvisel a Magyar Külügyi Intézet egykori vezetője, Feledy Botond menesztése kapcsán is. Feledyt azért távolították el, mert eltitkolta, hogy cége korábban fideszes minisztériumoknak dolgozott tanácsadóként, miközben ellenzéki szereplőként is megnyilvánult. Ruff szerint egy normálisan működő demokráciában elfogadható lehet, ha egy szakértő több pártnak is dolgozik, ám a Fidesz tizenhat éves, közpénzmilliárdokból fenntartott megfélemlítő és lejárató gépezetének árnyékában a kettős játék súlyos etikai és morális kérdéseket vet fel, ami a jelenlegi kormányzat számára elfogadhatatlan.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt