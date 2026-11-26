A szeptember végén letartóztatott egykori fejlesztési miniszter, Seszták Miklós kulcsszerepet játszott abban, hogy a NER-elit – többek között Mészáros Lőrinc, Tiborcz István és Jellinek Dániel – hatalmas vagyonokat szerezzen a felszámolási piac átalakításával – írta a Telex.

Az elmúlt hetekben a nyomozók csaknem 6,5 milliárd forintnyi, erdőkben elásott és széfekben, sőt madáretetőkben rejtegetett készpénzt találtak a jelenleg letartóztatásban lévő Seszták Miklós ügyében. Bár a politikus 2014 és 2018 között fejlesztési miniszterként volt a csúcson, a korábbi Fidesz-kormány számára a legnagyobb szolgálatot a felszámolói piac teljes leuralásával tette. Ezen a területen ugyanis elképesztő vagyonokat lehetett átcsoportosítani – írta a Telex.

A piac átszabása 2013-ban kezdődött, amikor az akkori kormány váratlanul visszavonta, majd új, szubjektív szempontokkal teletűzdelt feltételekkel írta ki a hétévente esedékes felszámolói névjegyzék frissítését.

A pályázatokat elbíráló bizottságot Seszták Miklós vezette.

A teljesen átláthatatlan pontozási rendszer révén a régi, tapasztalt szakembereket kiszorították, a helyükre pedig megbízható, a Fideszhez köthető szereplők kerültek, köztük Tiborcz István üzlettársa és a trafikpályázatokon is sikeresen szereplő személyek. Ezzel párhuzamosan az állam létrehozta a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t (NRN), amely a kormány által egyedi döntéssel "stratégiailag kiemeltnek" minősített gazdálkodó szervezetek felszámolását végezte.

Seszták bizalmi embere, Börcsök Sándor ezen az új piacon kulcsszereplővé vált a Telex szerint. Az ő nevéhez köthető többek között a KÖKI Terminál felszámolása, amelynek végén a vagyonelemek – némi kitérővel – Mészáros Lőrincnél landoltak. Hasonló forgatókönyv zajlott le az ETO Park esetében is, ahol a Quaestor-botrány után a beruházást finanszírozó MFB 17 milliárd forintos követelését Jellinek Dániel cége töredékáron, mintegy 2,4 milliárd forintért vásárolta meg. Az ügyleten az állam jelentős veszteséget könyvelhetett el, az értékes vagyon pedig Paár Attila érdekeltségébe került. A Dürer Kert egykori ingatlanát birtokló cég felszámolása is hasonlóan végződött, miután az MKB Bank követelésén keresztül megszerzett területen Tiborcz István és Garancsi István vállalatai építettek irodaházakat, amelyeket aztán az állam 120 milliárd forintért vásárolt meg.

Az évek múlásával Seszták befolyása csökkent, a felszámolási piacon pedig Mészáros Lőrinc érdekei kerültek előtérbe.

Az Orbán-kormány végnapjaiban, a Tisza Párt megerősödésével azonban a rendszer működése akadozni kezdett.

Az NRN irányítását idén szeptemberben a versenyszférából érkező Barna Gábor vette át. A társaság jelenleg csak a folyamatban lévő ügyek utóellenőrzését végzi, átfogó, múltbéli vizsgálatot egyelőre nem indítottak. A piacról korábban kiszorított szakemberek és a független jogászok szerint azonban óriási szükség lenne a 2010 és 2026 között lezajlott vagyonátmentések teljes körű feltárására.

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