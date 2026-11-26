Szemtanúk jelentkezését várja a rendőrség a kedden este Mezőkövesden történt súlyos vasúti baleset ügyében. A Hernád Intercityről leszállni próbáló 18 éves lány életveszélyes sérüléseket szenvedett, a hatóságok pedig továbbra is vizsgálják a történtek pontos körülményeit. Az ügyben Magyar Péter miniszterelnök is megszólalt, a MÁV pedig 5 millió forintos gyorssegélyt biztosít a sérült családjának.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtöki felhívása szerint a baleset november 24-én, este 20 óra körül történt a mezőkövesdi vasútállomáson. A 18 éves lány a Hernád Intercity utolsó kocsijának hátsó ajtaján próbált leszállni, amikor eddig tisztázatlan körülmények között súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A korábbi sajtóbeszámolók szerint a fiatal lányt az elinduló szerelvény magával rántotta és több méteren keresztül vonszolta. A baleset pontos lefolyását azonban egyelőre nem sikerült tisztázni.

A rendőrség szerint a történteket feltételezhetően többen is láthatták, akik a baleset időpontjában a vasútállomás területén tartózkodtak.

A szemtanúk vallomásai fontos szerepet játszhatnak annak megállapításában, hogy pontosan mi történt.

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság ezért arra kéri mindazokat, akik látták a balesetet, vagy bármilyen információval rendelkeznek róla, hogy jelentkezzenek a hatóságoknál.

Bejelentést a 06-46/514-506-os telefonszámon, a nap 24 órájában hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon, valamint a 112-es segélyhívón lehet tenni.

A baleset után Magyar Péter miniszterelnök videóüzenetben fejezte ki együttérzését a sérült lánnyal és családjával, és mielőbbi felépülést kívánt neki. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön telefonon egyeztetett a sérült lány édesapjával, akit biztosított arról, hogy minden lehetséges segítséget igyekeznek megadni a családnak.

A tárcavezető bejelentette, hogy a MÁV-csoport 5 millió forintos azonnali gyorssegélyt biztosít a családnak.

A baleset körülményeit a rendőrség mellett a Közlekedésbiztonsági Szervezet és a MÁV vasútbiztonsági szakemberei is vizsgálják.