Szemtanúkat keres a rendőrség a vasúti balesettel összefüggésben
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtöki felhívása szerint a baleset november 24-én, este 20 óra körül történt a mezőkövesdi vasútállomáson. A 18 éves lány a Hernád Intercity utolsó kocsijának hátsó ajtaján próbált leszállni, amikor eddig tisztázatlan körülmények között súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett.
A korábbi sajtóbeszámolók szerint a fiatal lányt az elinduló szerelvény magával rántotta és több méteren keresztül vonszolta. A baleset pontos lefolyását azonban egyelőre nem sikerült tisztázni.
A rendőrség szerint a történteket feltételezhetően többen is láthatták, akik a baleset időpontjában a vasútállomás területén tartózkodtak.
A szemtanúk vallomásai fontos szerepet játszhatnak annak megállapításában, hogy pontosan mi történt.
A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság ezért arra kéri mindazokat, akik látták a balesetet, vagy bármilyen információval rendelkeznek róla, hogy jelentkezzenek a hatóságoknál.
Bejelentést a 06-46/514-506-os telefonszámon, a nap 24 órájában hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon, valamint a 112-es segélyhívón lehet tenni.
A baleset után Magyar Péter miniszterelnök videóüzenetben fejezte ki együttérzését a sérült lánnyal és családjával, és mielőbbi felépülést kívánt neki. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön telefonon egyeztetett a sérült lány édesapjával, akit biztosított arról, hogy minden lehetséges segítséget igyekeznek megadni a családnak.
A tárcavezető bejelentette, hogy a MÁV-csoport 5 millió forintos azonnali gyorssegélyt biztosít a családnak.
A baleset körülményeit a rendőrség mellett a Közlekedésbiztonsági Szervezet és a MÁV vasútbiztonsági szakemberei is vizsgálják.
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