Elárulta a Tisza-kormány, mit tervez a biztosítási piaccal – Változások jönnek az öngondoskodásban és az adóterhekben?
Kiszámítható gazdaságpolitikát, az adóterhek középtávú „kiegyenlítését” és az öngondoskodás, benne a magán-egészségbiztosítási piac fejlődésének az elősegítését ígérte a biztosítóknak Kármán András pénzügyminiszter a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) csütörtöki éves konferenciáján. Holló Bence, a MABISZ elnöke arra kérte a kormányt, kommunikációjával is támogassa a kockázati életbiztosítások terjedését, jövőre pedig gondolják újra együtt a szektor adóterheit. Sipos-Tompa Levente, az MNB alelnöke a szektor egészséges és kiegyensúlyozott fejlődéséről beszélt, kedvező fejleményekről számolva be a megtakarítási életbiztosítások és a lakásbiztosítások frontján, de üzenetet küldött a magánegészségügyi piac szereplőinek is. A MABISZ adatai szerint 3,7%-kal, az MNB adatai szerint 4,5%-kal nőtt a magyar biztosítási piac díjbevétele az első három negyedévben.
Ban Ki-moon: az ENSZ ugyanazokkal a problémákkal küzd ma, mint 1956-ban
Párhuzamot vont az 1956-os magyar forradalom leverésekor tapasztalt tehetetlenség és a világszervezet mai működési nehézségei között Ban Ki-moon volt ENSZ-főtitkár csütörtökön az 1956-os magyar forradalom és az ENSZ címmel az Országházban rendezett nemzetközi konferencián.
A politikus arra figyelmeztetett, hogy a második világháború óta a legveszélyesebb időszakot éljük.
A volt főtitkár rámutatott:
az ENSZ-nek 1956-ban nem sikerült politikai megoldást találnia a magyarországi válságra, és megvédenie a lakosságot.
Az akkori események előrevetítették napjaink számos problémáját, köztük a Biztonsági Tanács megbénulását a vétójoggal való visszaélés miatt, valamint azt, hogy a testület egyik állandó tagja megtámadja szomszédját, és figyelmen kívül hagyja az ENSZ több határozatát - tette hozzá.
A rideg valóság az, hogy a nemzetközi együttműködés drámai visszaszorulásának vagyunk tanúi éppen akkor, amikor a második világháború óta a legveszélyesebb időszakot éljük
- fogalmazott a parlamentben.
(Forrás: MTI)
Bővül a nyomozás Seszták Miklós-ügyben: gyanúsított lett a volt miniszter bizalmasa
Gyanúsított lett a Seszták Miklós volt fejlesztési minisztert érintő büntetőeljárásban Fabó György vállalkozó, akit régi ismeretség és üzleti kapcsolat fűz a volt politikushoz. Novemberben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 6,5 milliárd forint készpénzt talált a Sesztákhoz kapcsolódó ügyben, amelynek egy része Fabó földjén volt elásva.
Kármán András is megszólalt a munkaerőpiaci adatról
Pozitív fordulat állt be a hazai munkaerőpiacon októberben, így 2025 januárja óta először bővült a foglalkoztatottak száma, miközben a gazdasági aktivitási ráta történelmi csúcsra emelkedett – kommentálta a legfrissebb munkaerőpiaci adatokat Facebook-bejegyzésében Kármán András pénzügyminiszter.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint októberben 0,2 százalékkal nőtt a foglalkoztatottak száma, ezzel párhuzamosan pedig a 15–74 éves korosztályban a munkanélküliségi ráta 4,4 százalékra mérséklődött, ami az év eleje óta közel 0,3 százalékpontos csökkenést jelent.
Kármán András szerint különösen az figyelemre méltó, hogy a munkaerőpiaci aktivitási ráta meghaladta a 69 százalékot, a KSH 2009 óta vezetett statisztikájában ugyanis még soha nem volt ilyen magas a munkaerőpiacon jelen lévők aránya.
Megszólalt Vitézy Dávid a Tesla FSD magyarországi bevezetéséről
Bár több európai országban már engedélyezték a Tesla fejlett vezetéstámogató rendszerét, Magyarország egyelőre saját tesztprogrammal vizsgálja a technológia biztonságosságát – derült ki Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter friss tájékoztatásából. A hazai jóváhagyás a magyar KRESZ-nek és a helyi útviszonyoknak való megfeleléstől, valamint a sofőrök egyértelmű jogi felelősségének tisztázásától függ - tudósított a villanyautosok.hu.
Orbán Áronék vízumügyeit kellett előrevenni Hanoiban – felsővezetői utasításról írt a nagykövetség munkatársa
Felsővezetői utasításra kellett fogadnia 75 vietnámi kérelmezőt Orbán Áron érdekeltségétől a hanoi magyar nagykövetség egyik munkatársának 2023-ban, derül ki a Népszabadság birtokába került levelezésből. A levelet egy vietnámi munkavállalók közvetítésében érdekelt üzletasszony kapta, akit a lap forrásai Rogán Antal ismeretségi körébe sorolnak. A nyomozati iratok szerint a vietnámi toborzóirodák munkavállalónként akár több mint tízezer dollárt is elkértek, és ennek közel a fele a magyar közvetítőnél maradt. Orbán Áronék úgy vélték, hogy a Rogánhoz kötődőnek tartott versenytársaik külügyi és idegenrendészeti kapcsolataikat is felhasználják ellenük, ezért egy rendőrtábornokkal és egy államtitkárral is tárgyaltak, és az Alkotmányvédelmi Hivatal közbenjárását is kérték. Az ügyészség szerint a gyanúsítottak több mint száz vietnámi állampolgárnak segíthettek jogellenesen Nyugat-Európába jutni, a bíróság pedig november 11-én egy hónapra elrendelte Orbán Áron és élettársa letartóztatását.
Megérkezett Kárpátaljára a magyar kormány segélycsomagja
Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook-bejegyzésben arról számolt be, hogy megérkeztek Kárpátaljára a magyar kormány által felajánlott egészségügyi eszközök és egy majd' 100 millió forintos gyógyszerszállítmány.
Az ATV-t és a Nemzeti Sportot is megszerezné a Network4
Vételi ajánlatot tett az ATV-re, és a Nemzeti Sport megszerzését is fontolgatja Borsány-Gyenes András. A Network4 Media Group tulajdonosa a tavaszi választások után jelentősen bővíti cégcsoportja közéleti kínálatát, miközben határozottan cáfolja, hogy a Tisza Párt médiaprojektjét építené.
Elárulta Orbán Anita: több tucat magyar cég venne részt Ukrajna újjáépítésében a háború után
Már több mint negyven magyar cég jelezte szándékát a magyar kormány felé, hogy a háború után részt venne Ukrajna újjáépítésében - mondta a külügyminiszter a Kossuth rádió Felkelő című műsorában csütörtök reggel.
Kemény lépésre készül a kormány, amivel drasztikus változás jön a magyarországi vendégbefektetőknek
Januártól lezárná a kormány a magyar aranyvízumprogramot, amelyen keresztül külföldi befektetők akár tíz évre szóló magyarországi tartózkodási engedélyhez juthatnak. A már kiadott engedélyek a program megszűnése miatt nem járnának le hamarabb, de a hosszabbítás lehetőségét a korábbi befektetők is elveszítenék – erősítette meg a Portfolio kérdésére a Belügyminisztérium. Egyes kérelmeket még az évváltás után is elbírálhatnának a jelenlegi szabályok szerint, az viszont nyitott kérdés maradt, hogy az előírt öt év elteltével a befektetők az engedélyük kockáztatása nélkül visszaválthatnák-e befektetési jegyeiket.
Tanács Zoltán: 2027 elején jöhet a béremelés négy hazai kutatóközpontban is
Várhatóan 2027 februárjában kapák meg a béremelésüket az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez (ELTE) került négy kutatóközpont dolgozói - mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter csütörtökön a Kossuth rádióban.
A tárcavezető közölte: a bérrendezéshez szükséges mintegy 3,87 milliárd forint rendelkezésre áll, a kifizetéshez azonban még adminisztratív folyamatokat kell lezárni.
A miniszter elmondta:
dolgoznak azon, hogy a kifizetés időpontját előrébb hozzák, de jelenleg 2027 februárját tartja a legvalószínűbbnek.
A béremelés az egységesülő kutatóhálózat részeként valósulhat meg.
A Felkelő című műsorban elhangzott: csütörtökön kezdődik a HUN-REN kutatóhálózat átalakításáról szóló törvényjavaslat parlamenti általános vitája. A kormány tervei szerint a kutatóhálózat ismét a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) alapítói joggyakorlása alá kerül, és Magyar Tudományos Akadémia Kutatóhálózat néven működik tovább. A négy, korábban az ELTE-hez került kutatóközpont is visszakerülne a hálózatba.
Tisza-kormány: Brüsszelből jelentkezik hamarosan Magyar Péter, jogászok vizsgálják Orbán Viktor repülőútjait
Az Európai Unió Tanácsának csúcsán vesz ma részt Brüsszelben Magyar Péter miniszterelnök,
ahol az unió kormányfők az EU 2028-2034-es többéves pénzügyi keretéről tárgyalnak. A kormányfő várhatóan már a délelőtt folyamán beszámol a tárgyalások alakulásáról.
Itthon eközben szerdán kiderült, hogy a Külügyminisztérium jogászok bevonásával vizsgálja át Orbán Viktor utazásainak iratait. Velkey György László parlamenti államtitkár szerint indokolt esetben ismeretlen tettes ellen feljelentést is tehetnek. A dokumentumok alapján tíz év alatt 327 repülőút összesen 4,8 milliárd forintba került.
Szigorítást jelent a cégeknek az a törvényjavaslat is, amelyet a kormány a csődtörvény módosításáról nyújtott be.
2027. január 1-jétől a felszámolást kiváltó, vitatlan tartozás értékhatára 1 millió forintról 500 ezerre csökkenne. A tranzakciók megtámadásának határideje egy évről kettőre nőne, a felszámolók pedig a visszaszerzett vagyon 12 százalékát kaphatnák díjként. A javaslat szövege elérhető a parlament oldalán.
Az elmúlt egy-két nap további fontos eseményei a következők voltak:
- Szerda reggelre kiderült, hogy a Moody's negatívról stabilra módosította Budapest és több hazai bank kilátását.
- Varga Mihály, az MNB elnöke Facebook-bejegyzésében támogatásáról biztosította az árréstop kivezetését. Szerinte a csökkenő árak ezt lehetővé teszik, középtávon pedig erősebb versenyre és alacsonyabb árakra számít.
- A jelenleg előzetes letartóztatásban lévő Matolcsy György feltételeket szabott a parlament vizsgálóbizottsága előtti megjelenéséhez: a volt jegybankelnök az MNB-t vizsgáló parlamenti bizottság nyilvános ülésén személyesen csak akkor venne részt, ha emberi méltósága és ártatlanság vélelme tiszteletben marad.
- Kedden az Országgyűlés megszavazta a vagyonadót, a családi pótlék duplázását, a 120 ezer forintos nyugdíjminimumot, az alacsonyabb jövedelmek szja-csökkentését és a KATA bővítését. Januártól megszűnik a kötelező kamarai tagdíj is.
- Az Európai Bizottság a túlzottdeficit-eljárás következő lépését javasolta Magyarországgal szemben, közvetlen szankció nélkül.
- Magyar Péter Kárpátalján találkozott Volodimir Zelenszkijjel, és 1 milliárd forintos segélyt jelentett be Ukrajnának, további 1 milliárdot pedig az ott élő magyaroknak.
- Karácsony Gergely döntött a Főpolgármesteri Hivatal átalakításáról: az 1071 álláshelyből 100 szűnik meg, 35 régóta betöltetlen és 65 március 1-jétől megüresedő. A személyi kiadások így 1 milliárd forinttal csökkennek, ami a kormánnyal októberben megállapodott 20 milliárdos megtakarítás része. A közgyűlés pénteken szavaz.
- Az MNB felhívta a magánegészségügyi szolgáltatókat, hogy vizsgálják felül termékkörüket biztosítási elemekre, mert az egészségbiztosításhoz pénzügyi felügyeleti engedély szükséges.
A szerdai nap legfontosabb kormányzati híreiről alábbi cikkünkben tájékozódhat:
Címlapkép forrása: Portfolio
Erős munkaerőpiaci adatok érkeztek Magyarországról
A tavalyi év második felében, illetve az idei év elején látott visszaesés egyelőre átmenetinek bizonyult a hazai foglalkoztatásban. Az elmúlt néhány hónapban ugyanis a foglalkoztatottak számának növekedését látjuk. Mindeközben a munkanélküliségi ráta is mérséklődött. A (munkaképes korú) népesség csökkenését ellensúlyozza az aktivitás emelkedése.
Seszták Miklós igazi "érdeme" a felszámolói piac teljes leuralása volt
A szeptember végén letartóztatott egykori fejlesztési miniszter, Seszták Miklós kulcsszerepet játszott abban, hogy a NER-elit – többek között Mészáros Lőrinc, Tiborcz István és Jellinek Dániel – hatalmas vagyonokat szerezzen a felszámolási piac átalakításával – írta a Telex.
A Mészárosék építette Duna-hidat vizsgálta az OLAF, több mint 20 milliárd forintot bukott Magyarország
Első fokon pert vesztett a magyar állam a komáromi Monostori híd ügyében, így egyelőre az uniónál marad a közbeszerzés miatt visszafizetett, mintegy 20 milliárd forintnyi támogatás. Még az előző, Orbán Viktor vezette kormány csendben döntött a visszafizetésről, most Magyar Péter kabinetje mérlegeli a fellebbezést – számolt be a Telex.
Itt a verdikt a készülő állami lakásprogramról: éveket kell várnunk, mire érezzük a hatását
A készülő állami bérlakásprogram legkritikusabb pontjának az üzemeltetést és a megtérülést tartják, a bérleti díjakra gyakorolt hatást pedig legkorábban 2028-2029-re várják azok a szakértők, akiket a novemberi Ingatlanpiaci Hangulatfelmérésünk során arról is kérdeztünk, hogy mik a várakozásaik a lakáspiacot érintő állami döntésekkel kapcsolatban. A válaszadók többsége arra számít, hogy az Otthon Start keretében korábban, az előző kormány által kiemelt beruházássá nyilvánított lakásprojektek egy része a felülvizsgálat után elveszíti ezt a státuszt. A Hangulatfelmérés eredményeiből egy második, Budapest-fókuszú cikk is készült, az itt olvasható.
Beruházási letargia a magyar vállalatok körében
Novemberben az üzleti világ hangulata és a fogyasztók kilátásai is enyhén romlottak az előző megkérdezéshez képest. Így a várakozások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe 1 ponttal csökkent. A vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága markánsabban, az értékesítési árak várható alakulására vonatkozó összesített várakozás kissé mérséklődött októberhez képest. Az üzleti környezet kiszámíthatóságának érzete ugyanakkor javult.
Elárulta a Tisza-kormány, mit tervez a biztosítási piaccal – Változások jönnek az öngondoskodásban és az adóterhekben?
A Magyar Biztosítók Szövetsége éves konferenciáján jártunk.
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