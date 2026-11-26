Párhuzamot vont az 1956-os magyar forradalom leverésekor tapasztalt tehetetlenség és a világszervezet mai működési nehézségei között Ban Ki-moon volt ENSZ-főtitkár csütörtökön az 1956-os magyar forradalom és az ENSZ címmel az Országházban rendezett nemzetközi konferencián.

A politikus arra figyelmeztetett, hogy a második világháború óta a legveszélyesebb időszakot éljük.

A volt főtitkár rámutatott:

az ENSZ-nek 1956-ban nem sikerült politikai megoldást találnia a magyarországi válságra, és megvédenie a lakosságot.

Az akkori események előrevetítették napjaink számos problémáját, köztük a Biztonsági Tanács megbénulását a vétójoggal való visszaélés miatt, valamint azt, hogy a testület egyik állandó tagja megtámadja szomszédját, és figyelmen kívül hagyja az ENSZ több határozatát - tette hozzá.

A rideg valóság az, hogy a nemzetközi együttműködés drámai visszaszorulásának vagyunk tanúi éppen akkor, amikor a második világháború óta a legveszélyesebb időszakot éljük

- fogalmazott a parlamentben.

(Forrás: MTI)