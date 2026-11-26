Pozitív fordulat állt be a hazai munkaerőpiacon októberben, így 2025 januárja óta először bővült a foglalkoztatottak száma, miközben a gazdasági aktivitási ráta történelmi csúcsra emelkedett – kommentálta a legfrissebb munkaerőpiaci adatokat Facebook-bejegyzésében Kármán András pénzügyminiszter.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint októberben 0,2 százalékkal nőtt a foglalkoztatottak száma, ezzel párhuzamosan pedig a 15–74 éves korosztályban a munkanélküliségi ráta 4,4 százalékra mérséklődött, ami az év eleje óta közel 0,3 százalékpontos csökkenést jelent.

Kármán András szerint különösen az figyelemre méltó, hogy a munkaerőpiaci aktivitási ráta meghaladta a 69 százalékot, a KSH 2009 óta vezetett statisztikájában ugyanis még soha nem volt ilyen magas a munkaerőpiacon jelen lévők aránya.