A kormány a rendkívüli kormányzati intézkedésekre elkülönített tartalékból 17,29 milliárd forintot biztosít a rendvédelmi szervek működőképességének fenntartására. Ebből
- a rendőrség 14,9 milliárd,
- a Nemzeti Védelmi Szolgálat 1,19 milliárd,
- az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 621,2 millió,
- a büntetés-végrehajtás 409,1 millió,
- a katasztrófavédelem 171,3 millió forintot kap.
A pénz egyszeri, a belügyminiszternek január 31-ig kell elszámolnia vele, a fel nem használt részt vissza kell fizetni. A határozat annyit közöl, hogy a kormány egyetért a szakmai feladatellátáshoz és a működőképesség fenntartásához szükséges többletforrás biztosításával; azt nem részletezi, mi tette szükségessé a pótlást. A belügyminiszter augusztusban arról beszélt, hogy a rendvédelmi dolgozók illetményalapja 2008 óta változatlan, és a tárca bérrendezési csomagot készít elő.
Ugyanebből a tartalékból csoportosítanak át további 5,22 milliárd forintot. Ebből 4,76 milliárd forint jut víziközművekkel és vízgazdálkodással összefüggő térségi fejlesztésekre, 391 millió forint a Szociális és Családügyi Minisztérium igazgatási kiadásaira, 69 millió forint ipari parki és térségi infrastruktúra-fejlesztésekre.
A két döntéssel egy nap alatt 22,5 milliárd forint fogy a rendkívüli kormányzati intézkedések tartalékából, amely az idei költségvetésben 192 milliárd forint volt. A 2027-es tervezet ennél nagyobb, 210 milliárd forintos kerettel számol.
Ezen felül a közfeladatot ellátó munkavállalók otthontámogatására elkülönített keretből 1,53 milliárd forintot allokálnak át különböző állami intézményekhez személyi juttatásokra és az azokhoz kapcsolódó járulékokra. A legnagyobb összeget a Klebelsberg Központ (332 millió forint), az egészségügyi ellátás intézményei (239 millió forint) és a rendőrség (159 millió forint) kapják.
A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium személyi juttatásokra szolgáló keretéből 277,3 millió forintot irányítanak át a Bethlen Gábor Alaphoz, döntően nemzeti jelentőségű intézmények és egyéb szervezetek támogatására.
A bíróságok legfeljebb 211 millió forinttal túlléphetik azt a keretet, amelyből az elhúzódó polgári perek miatti vagyoni elégtételt, valamint az ügyvédi és kamarai jogtanácsosi költségből és pervesztésből eredő kiadásokat fizetik. A végrehajtásért az Országos Bírósági Hivatal elnöke és a pénzügyminiszter felel. A kormány júniusban már engedett egy legfeljebb 82 millió forintos túllépést ugyanerre a sorra, így a két döntés együtt 293 millió forint többletkiadást tesz lehetővé idén.
A közlönyben emellett támogatási döntések is megjelentek: a kormány 2,1 milliárd forintos országos pályázati programot indít az állatvédő civil szervezetek működésének stabilizálására és fejlesztésére, és 2027-ben 650 millió forintot biztosít az Országos Tudományos Diákköri Tanács működésére és az Országos Tudományos Diákköri Konferencia megrendezésére.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi
Nagy a baj a világ vízkészletével
Nagyok a kilengések.
Közel 70 milliót kapott az MNB alapítványától egy korábbi utazási iroda, szabálytalanul fizették ki a kutatókat
ATM-ből vették fel a készpénzt.
Kritikussá vált a helyzet az influenzajárvány miatt Angliában
A maszkviselést is visszahoznák.
Van, ahol 20 centiméteres a hótakaró
Máshol csak a hírekből tudják, hogy esett.
Figyelmeztet a szakértő: komoly veszélybe kerülhet Európa legnagyobb gazdasága
Trump ígéreteinek nem hisz.
Ruff Bálint: a NER teljes lebontásához még idő kell, de kormányváltásnál több történt áprilisban
A tárcavezető egy interjúban élesen kritizálta az elemzőket, akik szerint nem történt rendszerváltás.
Új választási rendszer jön, megszüntetné a győzteskompenzációt a Tisza
Melléthei-Barna Márton beszélt a választási rendszer tervezett reformjáról.
Magyar Péter is megszólalt a súlyos vasúti baleset kapcsán
Gyorssegélyt kapott a család.
Követett részvények - 2026. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Így formálja a valóságot a percepció
Hogyan lesz a valóságról alkotott képből igen nagy valóságformáló erő? Spanyol példa a kilakoltatások körüli valóság és percepció viszonya kapcsán, és ahogy az átformálja a... The pos
Vége a magas béremelések korszakának
A magyar reálbérek három év alatt várhatóan 24 százalékkal emelkednek, miközben a gazdaság teljesítménye ennek csak a töredékével bővül. Elemzésünk szerint a különbséget főként a v
Mikor érdemes külső főkönyvelőt bevonni a belső könyvelési csapat mellé?
Egy jól működő belső könyvelési csapat fontos alapja a vállalat pénzügyi működésének. A cég növekedésével azonban olyan számviteli, ellenőrzési és riportálási feladatok jelenhetnek
Minimálbér 2027: mit jelent a kisebb béremelés és az adócsökkentés?
A minimálbér és a garantált bérminimum a korábbi éveknél kisebb ütemben emelkedik 2027-ben, az alacsony keresetűek nettó bérét ugyanakkor az szja csökkentése is növelheti. A megállapodás
A használt Xboxom agyonverte az S&P 500-at
Két éve 60 ezer forint volt egy használt Xbox, a GTA VI rajtja után pedig ugyanaz a darab 125 ezerért talált gazdára, mindössze két óra... The post A használt Xboxom agyonverte az S&P 500-at
Már nem akkora üzlet a bevásárlás Kelet-Európában
Három évtized alatt látványosan közeledett az uniós árszinthez a BB tengely: 1995-ben a régió átlaga az EU-átlag 45,1 százaléka, 2025-ben már 80,7 százaléka volt. Észtországban... The pos
Három nagy dobással támad vissza a Nike, hogy életet verjen az üzletbe
Az elmúlt években bevételt és sztárjátékosokat veszítő Nike három látványos futballpiaci lépéssel fordul rá 2027-re. Átveszi a német válogatott mezszállítását és az UEFA-klubtornák
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Euró ide vagy oda: nem ússzuk meg a költségvetési rendrakást
Elindult a Portfolio Big Picture podcastje Madár Istvánnal és Duronelly Péterrel.
Globális tőzsdepánik: melyik magyar részvény marad ütésálló?
Nem minden hazai blue chip esett az elmúlt napokban.
Gyuricza Csaba: Ha most nem lépünk, 10 év múlva vége a magyar élelmiszertermelésnek
Egymillió hektár szántón kell változtatni.