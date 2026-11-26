Összesen 24,54 milliárd forint költségvetési forrás átcsoportosításáról döntött a kormány a csütörtök este megjelent Magyar Közlönyben. A legtöbb többletforrást a rendvédelmi szervek kapják, de jut pénz víziközmű-fejlesztésekre, nemzetpolitikai támogatásokra és kulturális beruházásokra is.

A kormány a rendkívüli kormányzati intézkedésekre elkülönített tartalékból 17,29 milliárd forintot biztosít a rendvédelmi szervek működőképességének fenntartására. Ebből

a rendőrség 14,9 milliárd,

a Nemzeti Védelmi Szolgálat 1,19 milliárd,

az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 621,2 millió,

a büntetés-végrehajtás 409,1 millió,

a katasztrófavédelem 171,3 millió forintot kap.

A pénz egyszeri, a belügyminiszternek január 31-ig kell elszámolnia vele, a fel nem használt részt vissza kell fizetni. A határozat annyit közöl, hogy a kormány egyetért a szakmai feladatellátáshoz és a működőképesség fenntartásához szükséges többletforrás biztosításával; azt nem részletezi, mi tette szükségessé a pótlást. A belügyminiszter augusztusban arról beszélt, hogy a rendvédelmi dolgozók illetményalapja 2008 óta változatlan, és a tárca bérrendezési csomagot készít elő.

Ugyanebből a tartalékból csoportosítanak át további 5,22 milliárd forintot. Ebből 4,76 milliárd forint jut víziközművekkel és vízgazdálkodással összefüggő térségi fejlesztésekre, 391 millió forint a Szociális és Családügyi Minisztérium igazgatási kiadásaira, 69 millió forint ipari parki és térségi infrastruktúra-fejlesztésekre.

A két döntéssel egy nap alatt 22,5 milliárd forint fogy a rendkívüli kormányzati intézkedések tartalékából, amely az idei költségvetésben 192 milliárd forint volt. A 2027-es tervezet ennél nagyobb, 210 milliárd forintos kerettel számol.

Ezen felül a közfeladatot ellátó munkavállalók otthontámogatására elkülönített keretből 1,53 milliárd forintot allokálnak át különböző állami intézményekhez személyi juttatásokra és az azokhoz kapcsolódó járulékokra. A legnagyobb összeget a Klebelsberg Központ (332 millió forint), az egészségügyi ellátás intézményei (239 millió forint) és a rendőrség (159 millió forint) kapják.

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium személyi juttatásokra szolgáló keretéből 277,3 millió forintot irányítanak át a Bethlen Gábor Alaphoz, döntően nemzeti jelentőségű intézmények és egyéb szervezetek támogatására.

A bíróságok legfeljebb 211 millió forinttal túlléphetik azt a keretet, amelyből az elhúzódó polgári perek miatti vagyoni elégtételt, valamint az ügyvédi és kamarai jogtanácsosi költségből és pervesztésből eredő kiadásokat fizetik. A végrehajtásért az Országos Bírósági Hivatal elnöke és a pénzügyminiszter felel. A kormány júniusban már engedett egy legfeljebb 82 millió forintos túllépést ugyanerre a sorra, így a két döntés együtt 293 millió forint többletkiadást tesz lehetővé idén.

A közlönyben emellett támogatási döntések is megjelentek: a kormány 2,1 milliárd forintos országos pályázati programot indít az állatvédő civil szervezetek működésének stabilizálására és fejlesztésére, és 2027-ben 650 millió forintot biztosít az Országos Tudományos Diákköri Tanács működésére és az Országos Tudományos Diákköri Konferencia megrendezésére.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi