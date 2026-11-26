A legújabb GfK fogyasztói bizalmi index tanúsága szerint a lakossági hangulat csak minimálisan javult, és még mindig jóval a szeptemberi szint alatt mozog. A munkaerőpiaci bizonytalanság és a magasabb árak hatására a megtakarítási hajlandóság továbbra is erős, miközben a vásárlási kedv a történelmi mélypontok közelében stagnál. Az Európai Központi Bank számára különösen aggasztó fejlemény, hogy a lakossági inflációs várakozások tovább emelkedtek.

A német fogyasztói bizalom a 2022-es energiaválság óta mélyen a negatív tartományban ragadt.

Ebben a környezetben már az is meglepetésnek számított, hogy a magánfogyasztás korábban stagnálni tudott, vagy időnként enyhe növekedést mutatott. Idén azonban a lakossági fogyasztás ismét visszahúzza a gazdasági teljesítményt - állapítják meg az ING Bank elemzői. A romló munkaerőpiaci folyamatok – vagyis a csökkenő foglalkoztatottság és a növekvő munkanélküliség –, valamint az apadó reálbérek, a munkahelyek bizonytalansága és az energiaár-sokk együttesen arra késztetik a németeket, hogy visszafogják a kiadásaikat.

A makrogazdasági környezet a háztartások szempontjából a közeljövőben sem ígér érdemi változást, így a fogyasztás aligha válhat a növekedés motorjává.

A 2027-es évre vonatkozóan a legvalószínűbb forgatókönyv továbbra is az óvatossági megtakarítások felhalmozása, nem pedig a költekezés felfutása.

A kiábrándító fogyasztói bizalmi adatok erősen árnyalják az olyan előretekintő konjunktúramutatókban látható legutóbbi javulást, mint az Ifo-index és a BMI.

A jelenlegi ciklikus fellendülés egyértelműen nem érte el a lakosságot, amit a magas energiaárak, a munkaerőpiaci bizonytalanság és a magasabb kamatszint együttesen akadályoznak

- zárták elemzésüket az ING Bank közgazdászai.

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