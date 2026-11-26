Az Eurostat adatairól szóló elemzésünkben azt mutattuk be, hogy a magyar háztartások fogyasztásának reálvolumene 2024-ben 6,0, 2025-ben további 3,4 százalékkal nőtt, az uniós átlagnál gyorsabban. A helyreállás fogyasztási területenként jelentősen eltért, a ruházkodásnál pedig különösen nagy ugrás látszott.
A KSH kiskereskedelmi statisztikája szerint a textil-, ruházati és lábbeliüzletek értékesítési volumene 2024-ben a kiigazítatlan adatok alapján 1,3 százalékkal emelkedett. A statisztikai évkönyv fogyasztási táblájában ugyanerre az évre 30,6 százalékos volumennövekedés szerepel a ruházkodásnál. Az Eurostat nemzeti számlás adatai a tagállami statisztikai hivatalok adatszolgáltatására épülnek. Vagyis a hazai statisztika kétféleképpen mért ruházkodási fogyasztásra két élesen különböző adatot közölt, ez természetesen látszik az Eurostatnak küldött számaiban is.
Az üzletek kiskereskedelmi forgalma, illetve a teljes lakossági fogyasztás rendeltetés szerinti bontása (COICOP) más módszertan szerint készül, ezért érthető, ha a két szám nem ugyanaz, az eltérés mértéke viszont így is érthetetlen.
A kiskereskedelmi forgalom elsősorban az üzletek forgalmából indul ki, ezen belül a ruházkodási kiskereskedelem a fizikai boltok eladásait tükrözi. A nemzeti számlás lakossági fogyasztás a háztartások teljes fogyasztását bontja fel rendeltetés szerint, így például fontos különbség, hogy ebben az online vásárlások is szerepelnek. Ugyanakkor közgazdasági értelemben mégis csak mindkét mutató azt méri, hogy milyen a "ruházkodási konjunktúra". Ezért is volt gyanús a Portfolio-nak, hogy hogyan tudna egyik évről a másikra 30%-kal növekedni az ilyen célú fogyasztás, hiszen ez a vásárlói preferencia érthetetlen mértékű megváltozását jelentené.
Megkérdeztük a hivatalt, mekkora részt magyarázhat ebből a külföldi webáruházakban és külföldön történő vásárlás, valóban ennyire elvált-e a hazai üzletek és a külföldi platformok forgalma, mi áll a fogyasztás és a kiskereskedelem közötti olló mostani záródása mögött, és tervezi-e a külföldi webáruházak forgalmának rendszeres közlését.
Mit kérdeztünk, mit válaszolt a KSH?
A hivatal általános bevezetőjében ezt írta:
„Általánosságban elmondható, hogy a kiskereskedelmi statisztika és a nemzeti számlák háztartások fogyasztási kiadásaira vonatkozó adatainak összehasonlíthatósága korlátozott. Ennek egyik lényegi oka, hogy a kiskereskedelmi adatok nem terjednek ki a szolgáltatások fogyasztására, továbbá a termékek esetében az importból származó fogyasztásra sem nyújtanak információt."
Mekkora a határon átnyúló e-kereskedelem és a bevásárlóturizmus súlya a teljes és a ruházati fogyasztáson belül, és hogyan viszonyul a regisztrált belföldi bolti eladásokhoz?
„A határon átnyúló e-kereskedelem és bevásárlóturizmus fogyasztáson belüli súlya 1-2% között mozgott az elmúlt időszakban, míg a ruházati termékek és lábbelik (COICOP 03) főcsoportban a 6-20% közötti értékeket vette fel, amelynek tendenciája növekedést mutatott."
Konkrét évekhez a KSH nem kötötte az értékeket, a belföldi bolti eladásokhoz mért arányra pedig nem tért ki. Az azonban a megadott arányokból is látszik hogy ekkora eltérést önmagában az online kiskereskedelem nem magyaráz. Erre rá is kérdeztünk:
Megerősíti-e a KSH, hogy a hazai ruházati boltok és az online, illetve külföldi platformok forgalma 2024-ben ennyire elvált egymástól, és megmagyarázza-e ez a 30,6 százalékos növekedést?
„Megfigyelhető, hogy az online/külföldi platformok felé áramló fogyasztás volumene dinamikusabban nő, mint a belföldi fogyasztásé, ugyanakkor az adatok felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy a közelmúltban végrehajtott módszertani fejlesztések, valamint az új COICOP-nómenklatúrára történő átállás következtében a 2024. és 2025. évi fogyasztási adatok COICOP szerinti részletezését,
így a ruházati termékek és lábbelik (COICOP 03) adatait is revideálni szükséges.
A COICOP a fogyasztási kiadások rendeltetés szerinti osztályozása. A 30,6 százalékos értéket és az eltérés mértékét a hivatal nem erősítette meg és nem is cáfolta. A válasz folytatása:
„Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy csak a részletező adatok módosulnak, az összes háztartási fogyasztási kiadás, valamint a GDP mutatói a módosítás következtében nem változnak.
A szükséges korrekciókat elvégezzük.
Mi magyarázza, hogy a fogyasztás és a kiskereskedelem közötti növekedési olló mostanában záródni kezdett?
„Az idősorok eltérő dinamikájában két tényező is szerepet játszik. Egyrészt a háztartások fogyasztásának egy jelentős része szolgáltatás, amelyek forgalma nem képezi részét a kiskereskedelmi forgalomnak. A szolgáltatások fogyasztásának tartós növekedése (amennyiben magasabb növekedési ütemet mutat, mint a kiskereskedelmi értékesítés) hosszabb időtávon is eltérést eredményezhet a kiskereskedelmi értékesítések és a fogyasztás között.
Másrészt a magáncélú import is elszámolásra kerül a fogyasztásban, mely az elmúlt években dinamikus bővülést mutat, amely szintén hozzájárult a kiskereskedelmi forgalom és a fogyasztás dinamikájának eltéréséhez. Az olló záródása pedig annak a következménye, hogy a magáncélú import növekedése a legutóbbi időszakban már lassuló dinamikát mutat."
Tervezi-e a KSH, hogy havonta közli a külföldi webáruházak magyarországi forgalmát?
„A webáruházak és egyéb csomagküldő forgalom kapcsán tematikus statisztikák fejlesztését tervezzük. A tematikus statisztikák szintetizálnák a két adatforrásból (kiskereskedelmi adatgyűjtés és külkereskedelmi adatok) kinyerhető információkat, hogy átfogó tájékoztatást tudjunk adni a webáruházak és a csomagküldő forgalom alakulásáról."
Havi publikálást és indulási időpontot a hivatal nem említett.
Újabb revízió következik tehát: a KSH a 2024. és 2025. évi fogyasztási adatok COICOP szerinti részletezését, a ruházati termékekét is felülvizsgálja. A korrekció irányát, mértékét és közzétételének időpontját nem közölte.
A KSH által említett szolgáltatáshatás a ruházati termékekre értelemszerűen nem vonatkozik, a magáncélú import hatását pedig a hivatal nem számszerűsítette. A határon átnyúló vásárlások súlyára megadott 6-20 százalékos sáv évek szerinti bontás nélkül nem vethető össze közvetlenül a 2024-es adattal. A korrekció ismerete nélkül ezért nem állapítható meg, hogy az eltérés mekkora része mérési eredetű, és mekkora tükrözi tényleges fogyasztási átrendeződést.
További kérdéseket is feltettünk a KSH-nak, mert a.) tudni szeretnénk, mikorra várhatjuk a revízió eredményét, b.) lesz-e erről külön közlemény, vagy az érintett adatsorokban kell majd keresni a módszertani megjegyzést, ami rávilágít, miért volt szükséges a revízió, c.) tervezik-e külön kiemelni a módosított adatokat (mi volt, mi lett), és d.) vajon jól sejtjük-e, hogy ha jelentős vágást hoz a revízió, akkor más fogyasztási kategóriákban emelkedést fogunk-e látni? A válaszaik függvényében új cikkel jelentkezünk vagy ezt a cikket fogjuk frissíteni.
A szegénységi adatok körül is vita zajlik
A KSH adatainak minőségéről a szegénységi statisztikánál is régóta vita folyik. A problémák 2025 áprilisában kerültek nyilvánosság elé, amikor Tátrai Annamária és Gábos András kutatók a Válasz Online-on megjelent tanulmányukban furcsaságokra hívták fel a figyelmet. A KSH 2025. szeptember 29-én lezárta a 2018–2023-as adatok felülvizsgálatát, és megbízhatónak ítélte az adatokat. 2026 júniusában három akadémiai bizottság és két tudományos társaság kivizsgálást sürgetett.
Novemberben a kutatók újabb anomáliákat tártak fel. Az adatok szerint 2022-ben hirtelen bezuhant a családtámogatásban részesülők aránya, ráadásul a törés a revízió hatására jelent meg az idősorban, más jövedelmek pedig a revízió után pontosan azonos arányban változtak.
A KSH novemberi válaszában kitartott amellett, hogy az adatbázis megbízható, és tagadta szorzószámok alkalmazását. A családtámogatási adatokról ugyanakkor azt írta: „a KSH vizsgálja az esetleges adatrevízió lehetőségét". Ez az ügy független a fogyasztási adatok most jelzett korrekciójától.
Címlapkép forrása: Shawn Patrick Ouellette/Portland Portland Press Herald via Getty Images
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