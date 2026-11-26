A kormány létrehozza az Országos Víztudományi Kutató Intézetet - jelentette be az élő környezetért felelős miniszter a debreceni hidrobiológia konferencián csütörtökön.
Gajdos László emlékeztetett rá, hogy hatvan éven át működött Magyarországon egy olyan intézet, ahol "egyszerre számolták, mikor tetőzik a Duna, és kutatták, mi történik az esővízzel miután földet ér". Ez volt a VITUKI, "a magyar vízügy nemzetközileg elismert kutatóintézete, amelynek több mint hétezer tanulmánya maradt ránk" - mondta.
A tárcavezető felidézte, hogy
2012-ben a Fidesz-kormány felfüggesztette az intézmény támogatását, és az még abban az évben bezárt.
Egy országnak, amelynek az árvizekre és az aszályokra is fel kell készülnie, szüksége van erre a tudásra, ezért hozzák létre az Országos Víztudományi Kutató Intézetet (OVIKI) - mondta a miniszter.
Kitért arra is, hogy a következő években 221 milliárd forintot fordít a kormány a vízügyi beruházások megvalósítására. A vízmegtartási program keretében egyebek mellett csatornák és zsilipek helyreállítására, a víz tájban tartását és helyben hasznosítását szolgáló fejlesztésekre kerül sor.
Ezeket a terveket az Országos Vízmegtartási Koncepció és Akcióterv tartalmazza, a hatszáz oldalas dokumentum a hosszútávú stratégiai iránymutatás mellett megteremti a nagy léptékű beavatkozások feltételeit, de meghatározza a már 2026 őszétől elindítható projekteket is - magyarázta.
Gajdos László köszöntőjében értékválasztásnak, világos politikai és szakmai üzenetnek nevezte, hogy létrejöhetett az Élő Környezetért Felelős Minisztérium, és kiemelte: fontosak számukra a zöld értékeke, a vizet pedig kincsnek és nemzetstratégiai kérdésnek, az ország működőképességét érintő kihívásnak tekintik.
A miniszter szerint
Magyarország vízgazdálkodása történelmi mélyponthoz érkezett, és már most "borítékolható", hogy a 2026. évi aszály becsült mezőgazdasági kára az ezermilliárd forintot is meghaladja.
A csapadékhiány 2021 óta halmozódik, öt év alatt gigantikusra nőtt, több mint hét balatonnyi víz hiányzik a tájból - mondta Gajdos László. Most az a feladat, hogy "idén visszatöltsünk legalább egy balatonnyi vizet" - tette hozzá.
Magyarországnak szemléletváltásra van szüksége: más módon kell gazdálkodni a vízzel és a tájjal, vízlevezetés helyett táji vízmegtartásra kell átállni, valamint lehetővé kell tenni évszakokon átívelően a víz tározását. Történelmi lépésnek nevezte a cigándi tározó zsilipeinek megnyitását, amivel csaknem 2-3 millió köbméter vizet tudtak bevezetni a nyáron szinte teljesen kiszáradt Bodrogközbe, a tiszaroffi-tározónál pedig egyenesen a tájba tudtak kivezetni 2,5 millió köbméter vizet.
Hozzátette: lépésről lépésre haladnak, a munkát elkezdték, több mint 200 helyszínen sikereket értek el a vízvisszatartásban, például a Tiszántúlon, a Közép-dunai településeknél, a Hortobágyon és még a Homokhátságon is. Az elmúlt hetekben több mint 50 millió köbméterrel sikerült növelni a felszíni rendszerekben megtartott vízkészletet, ezzel országosan már közel 650 millió köbméter vizet tartanak vissza, ami nagyjából egyharmad balatonnyi víz, és 70 százalékkal több, mint tavaly ilyenkor - ismertette.
A táji vízvisszatartás azonban csak akkor lehet igazán sikeres, ha az állam, a tudomány, a vízügyi ágazat, a helyi gazdálkodók és a civil vízőrzők nem egymástól elszigetelten, hanem szövetségesként, nyitott együttműködésben, közös érdekek mentén cselekszenek - mutatott rá a miniszter.
A Debreceni Egyetem (DE) és a Debreceni Akadémiai Bizottság (DAB) Vízhiány, következmények, beavatkozások és tapasztalatok című szakmai konferenciáján Bács Zoltán rektor arról beszélt, hogy egyetemükön hat évtizedes hagyománya van a hidrobiológus képzésnek, 2003-ban Debrecenben alakult meg az első hidrobiológiai tanszék, és kezdődött meg 2009-ben a mesterképzés. A tudománynak nemzetközi szinten is össze kell fognia a környezeti kihívásokra adott válaszok tudományos megalapozásában - mondta a rektor.
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