Egy csütörtöki konferencián alkotmányjogászok, kutatók és politikusok keresték a megoldást az elmúlt tizenhat évben a Fidesz érdekei szerint alakított, aránytalan választási rendszer reformjára. Gárdos-Orosz Fruzsina igazságügyi államtitkár és Melléthei-Barna Márton egyetértettek abban, hogy a fő probléma a fékek és ellensúlyok hiánya. A magyar választók az áprilisi kormányváltás után egyértelműen olyan berendezkedést várnak, amely megakadályozza, hogy egyetlen politikai erő monolitikus módon, önmérséklet nélkül uralja az államot.

Ennek szellemében az új, rövidebbre tervezett alkotmányba olyan garanciákat építenének be, amelyek bármilyen választási modell mellett képesek gátat szabni a hatalommal való visszaélésnek.

Melléthei-Barna Márton hangsúlyozta, hogy a jelenlegi szabályok puszta toldozása helyett egy teljesen új választási rendszert kell felépíteni. Úgy véli, az áprilisban példátlan felhatalmazást kapott Tisza Párt képes a hatalmi önmérsékletre. Ezt a célt szolgálja az a tervezett mandátumkorlátozás is, amely a képviselőknek tizenkét, a miniszterelnöknek nyolc évet engedélyezne. A frakcióvezető-helyettes jelezte, hogy hajlandóak lemondani a számukra jelenleg kedvező, a győztest erősítő szabályokról is, így személy szerint támogatja a győzteskompenzáció eltörlését. Ezzel párhuzamosan viszont felülvizsgálnák a kétharmados törvények körét, hogy a jövőben egy kisebb parlamenti többség is cselekvőképes maradjon.

A reformtervek kiterjednek a választások tisztaságának és az intézmények függetlenségének helyreállítására is. A kormánypárti politikus szerint elengedhetetlen a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) átalakítása, mivel a testületben jelenleg is az előző kormánypárt által kilenc évre bebetonozott tagok ülnek. Egy független NVB a jövőben a közpénzből fizetett kormányzati kommunikációt is előzetesen ellenőrizhetné, megakadályozva a pártpropaganda terjesztését és az értelmetlen plakátkampányokat.

A választási visszaélések és a kamupártok kiszűrése érdekében szigorítanák a jelöltállításhoz szükséges ajánlásgyűjtés szabályait. A külhoni magyarok voksolásával kapcsolatban Melléthei-Barna a levélszavazás teljes eltörlését javasolja a korábbi rendszerszintű csalások miatt, helyette a kihelyezett választási irodákban történő, megbízhatóbb személyes szavazást vezetnék be. Ezenfelül várható a jogorvoslati rendszer, a nemzetiségi választások és a kampányfinanszírozás átfogó felülvizsgálata is a civilek és a szakértők bevonásával.

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