Alvise Lennkh-Junus és Carlo Capuano, az Európai Központi Bank (EKB) által is elismert hitelminősítő elemzői a jövő évi államadósság-kilátásokat bemutató interjújukban a jelenlegi gazdasági helyzetet "törékeny ellenálló képességként" jellemezték. Bár a Scope Ratings alapforgatókönyve nem számol a válság bekövetkeztével, a kockázat folyamatosan árnyékot vet a világgazdaságra. Néhány nappal korábban az EKB is hasonló veszélyekre hívta fel a figyelmet, párhuzamot vonva a mostani AI-fellendülés, valamint a korábbi dotkomlufi és a 2008-as másodrendű (subprime) jelzálogpiaci válság között.
Egy esetleges AI-piaci összeomlás esetén az Egyesült Államokban a politikai helyzet miatt a korábbiaknál jóval nehezebb lenne fiskális eszközökkel beavatkozni, egyes európai tagállamoknak pedig egyszerűen nincs meg ehhez a költségvetési mozgásterük
- mondja ki a verdiktet a Scope Ratings elemzése.
A szakértők ezután megjegyezték, hogy első védelmi vonalként az amerikai jegybank (Fed) kamatcsökkentése ugyan enyhítené a nyomást, de önmagában nem oldaná meg a problémát, mivel a válság alapvetően a magánszektor mérlegeit érintené.
Ha az Egyesült Államokból indulna ki egy ilyen piaci turbulencia, az elsősorban a gazdasági növekedést vetné vissza, majd továbbgyűrűzne az AI-infrastruktúra kiépítéséből profitáló ázsiai országokba, különösen a félvezetőgyártókhoz. Bár a részvénypiacokra koncentrálódó vagyonvesztés önmagában nem vezetne törvényszerűen recesszióhoz, az ágazat átláthatatlan finanszírozási háttere komoly aggodalomra ad okot.
Lennkh-Junus szerint ma még nem látható tisztán, milyen pénzügyi összefonódások vannak az óriási adatközpontokat üzemeltető technológiai nagyvállalatok és hitelezőik között. A szakértő a 2008-as pénzügyi válságra emlékeztetett, amikor a Lehman Brothers csődje után az egy héttel korábban még kiválóan működő AIG biztosítót is meg kellett menteni a rendszerszintű fertőzés miatt.
A kockázatok ellenére a Scope Ratings 2027-ben kevesebb változásra számít a szuverén adósbesorolásokban, és összességében stabilabb kilátásokkal várja az új évet, mint a 2026-ost.
A sérülékenység elsősorban a magasan eladósodott államokra, például Franciaországra és Belgiumra koncentrálódik. A hitelminősítő által globálisan vizsgált 39 ország közül jelenleg háromnak negatív, négynek pedig pozitív a kilátása.
A nagyobb versenytársak közül a Fitch Ratings a közelmúltban közzétett jelentésében továbbra is romló makrogazdasági és hitelpiaci feltételeket jósolt Észak-Amerikára és Nyugat-Európára, miközben a globális összképet semlegesre javította. Ezzel párhuzamosan a Moody's Ratings stabilnak ítélte meg az Európai Unió és az Egyesült Királyság hitelpiaci fundamentumait.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiadták a figyelmeztetést: életveszélyessé vált a népszerű magyar turistacélpont - Senki ne menjen most ide!
Rendkívül veszélyes a helyzet.
90 százalékot zuhant a világ egyik legnagyobb autógyártója, horrorforgatókönyvet áraznak a befektetők
Nem hisz a piac a fordulatban.
Dollármilliárdokat bukott az AI-forradalom csodagyereke, és még mindig nem adja fel
Nyáron omlott össze az alapja.
Újabb 2008-as léptékű összeomlás jöhet? Súlyos figyelmeztetést adtak ki a hitelminősítők
Az AI-buborék kipukkanása boríthatja az első dominót.
Két év helyett két hét alatt készült el a fejlesztés – Mi fékezi a vállalati AI-forradalmat?
Vállalati AI-tapasztalatok első kézből: panelbeszélgetés az AI & Digital Transformation 2026 konferencián.
Hajszálon múlt a katonai összecsapás a NATO és Oroszország között? Titkos akcióra derült fény, hogy Putyint megnyugtassák
Több veszélyes incidens is történt.
Beindult a vállalati hitelezés Európában, hároméves csúcsot mért az EKB
A háztartási hitelezés csak 3%-kal bővült.
Így formálja a valóságot a percepció
Hogyan lesz a valóságról alkotott képből igen nagy valóságformáló erő? Spanyol példa a kilakoltatások körüli valóság és percepció viszonya kapcsán, és ahogy az átformálja a... The pos
Mikor érdemes külső főkönyvelőt bevonni a belső könyvelési csapat mellé?
Egy jól működő belső könyvelési csapat fontos alapja a vállalat pénzügyi működésének. A cég növekedésével azonban olyan számviteli, ellenőrzési és riportálási feladatok jelenhetnek
Vége a magas béremelések korszakának
A magyar reálbérek három év alatt várhatóan 24 százalékkal emelkednek, miközben a gazdaság teljesítménye ennek csak a töredékével bővül. Elemzésünk szerint a különbséget főként a v
Minimálbér 2027: mit jelent a kisebb béremelés és az adócsökkentés?
A minimálbér és a garantált bérminimum a korábbi éveknél kisebb ütemben emelkedik 2027-ben, az alacsony keresetűek nettó bérét ugyanakkor az szja csökkentése is növelheti. A megállapodás
A használt Xboxom agyonverte az S&P 500-at
Két éve 60 ezer forint volt egy használt Xbox, a GTA VI rajtja után pedig ugyanaz a darab 125 ezerért talált gazdára, mindössze két óra... The post A használt Xboxom agyonverte az S&P 500-at
Már nem akkora üzlet a bevásárlás Kelet-Európában
Három évtized alatt látványosan közeledett az uniós árszinthez a BB tengely: 1995-ben a régió átlaga az EU-átlag 45,1 százaléka, 2025-ben már 80,7 százaléka volt. Észtországban... The pos
Három nagy dobással támad vissza a Nike, hogy életet verjen az üzletbe
Az elmúlt években bevételt és sztárjátékosokat veszítő Nike három látványos futballpiaci lépéssel fordul rá 2027-re. Átveszi a német válogatott mezszállítását és az UEFA-klubtornák
Mekkora drágulást okozhat az euró bevezetése?
Az euró tervezett bevezetéséről szóló vitákban rendszeresen felmerül az az érv, hogy a közös valuta bevezetése automatikusan egyszeri, jelentős áremelkedést okozna a bevezetés pillanatában
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Kinek fáj, ki örülhet? Közelebbről is megnéztük a legújabb adócsomagot
Azért virgács is kikandikál belőle.
Sokkal több múlik a háborún, mint Ukrajna jövője - Meddig mehet el a NATO?
Nem engedheti meg magának a vereséget a katonai szövetség.
A szappanopera folytatódik: most lesz csak igazán nagy sztori az Nvidiából?
A Checklistben Jensen Huang nagy visszatérése.