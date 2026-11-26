Alvise Lennkh-Junus és Carlo Capuano, az Európai Központi Bank (EKB) által is elismert hitelminősítő elemzői a jövő évi államadósság-kilátásokat bemutató interjújukban a jelenlegi gazdasági helyzetet "törékeny ellenálló képességként" jellemezték. Bár a Scope Ratings alapforgatókönyve nem számol a válság bekövetkeztével, a kockázat folyamatosan árnyékot vet a világgazdaságra. Néhány nappal korábban az EKB is hasonló veszélyekre hívta fel a figyelmet, párhuzamot vonva a mostani AI-fellendülés, valamint a korábbi dotkomlufi és a 2008-as másodrendű (subprime) jelzálogpiaci válság között.

Egy esetleges AI-piaci összeomlás esetén az Egyesült Államokban a politikai helyzet miatt a korábbiaknál jóval nehezebb lenne fiskális eszközökkel beavatkozni, egyes európai tagállamoknak pedig egyszerűen nincs meg ehhez a költségvetési mozgásterük

- mondja ki a verdiktet a Scope Ratings elemzése.

A szakértők ezután megjegyezték, hogy első védelmi vonalként az amerikai jegybank (Fed) kamatcsökkentése ugyan enyhítené a nyomást, de önmagában nem oldaná meg a problémát, mivel a válság alapvetően a magánszektor mérlegeit érintené.

Ha az Egyesült Államokból indulna ki egy ilyen piaci turbulencia, az elsősorban a gazdasági növekedést vetné vissza, majd továbbgyűrűzne az AI-infrastruktúra kiépítéséből profitáló ázsiai országokba, különösen a félvezetőgyártókhoz. Bár a részvénypiacokra koncentrálódó vagyonvesztés önmagában nem vezetne törvényszerűen recesszióhoz, az ágazat átláthatatlan finanszírozási háttere komoly aggodalomra ad okot.

Lennkh-Junus szerint ma még nem látható tisztán, milyen pénzügyi összefonódások vannak az óriási adatközpontokat üzemeltető technológiai nagyvállalatok és hitelezőik között. A szakértő a 2008-as pénzügyi válságra emlékeztetett, amikor a Lehman Brothers csődje után az egy héttel korábban még kiválóan működő AIG biztosítót is meg kellett menteni a rendszerszintű fertőzés miatt.

A kockázatok ellenére a Scope Ratings 2027-ben kevesebb változásra számít a szuverén adósbesorolásokban, és összességében stabilabb kilátásokkal várja az új évet, mint a 2026-ost.

A sérülékenység elsősorban a magasan eladósodott államokra, például Franciaországra és Belgiumra koncentrálódik. A hitelminősítő által globálisan vizsgált 39 ország közül jelenleg háromnak negatív, négynek pedig pozitív a kilátása.

A nagyobb versenytársak közül a Fitch Ratings a közelmúltban közzétett jelentésében továbbra is romló makrogazdasági és hitelpiaci feltételeket jósolt Észak-Amerikára és Nyugat-Európára, miközben a globális összképet semlegesre javította. Ezzel párhuzamosan a Moody's Ratings stabilnak ítélte meg az Európai Unió és az Egyesült Királyság hitelpiaci fundamentumait.

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