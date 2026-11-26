Tíz év alatt háromszáz új Subway étterem megnyitását tervezi öt közép-európai országban, köztük Magyarországon a gyorsétteremlánc mester-franchise partnere, az Emerging Bites Holding GmbH – közölte a vállalat.

A bécsi székhelyű cég 2026 szeptemberétől felel a márka fejlesztéséért és működésének támogatásáért Ausztriában, Csehországban, Magyarországon, Szlovákiában és Szlovéniában. A vállalat kiemelt növekedési piacként tekint Magyarországra, ahol a terjeszkedés első állomásaként

november 27-én nyitják meg legújabb éttermüket a budapesti Westend bevásárlóközpontban.

Az üzletközpont alagsori éttermi szintjén kialakított egységet egy hazai partner, a Varga Dániel és Sampers Katalin tulajdonában álló Sub Premier üzemelteti. A beruházással tizenkét új munkahely jön létre, a tájékoztatás szerint egy-egy új étterem megnyitása jellemzően tíz-tizenkét embernek biztosít munkalehetőséget.

Farshad Abbaszadeh, az Emerging Bites vezérigazgatója kifejtette, hogy a nagy forgalmú fővárosi csomópont kiválasztása is jól mutatja, milyen jelentős üzleti lehetőséget látnak a magyar piacban. Hozzátette, hogy a stratégiájuk részeként a nemzetközi hátteret és a központi szakmai támogatást a helyi piaci viszonyokat, valamint a vásárlói igényeket jól ismerő partnerek tapasztalatával kívánják összekapcsolni.

Egykor 19 egységük volt itthon

A Subway nem vonult ki teljesen Magyarországról, de az egykor 19 étteremből álló hálózata mára mindössze négy egységre zsugorodott. A visszaszorulás már 2009-ben elkezdődött, amikor a vállalat elsősorban a kiugróan magas bérleti díjakkal és a növekvő működési költségekkel indokolta több étterem bezárását. Később egyes franchise-partnerekkel is megszakították az együttműködést, mert azok nem megfelelő színvonalon üzemeltették az egységeket.

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