Sopron utcáit és Mosonmagyaróvár környékét teljesen betemette a hó. A kialakult húszcentiméteres hótakaró alaposan megnehezíti a közlekedést. Bár a közútkezelő munkatársai folyamatosan tisztítják a főbb útvonalakat, a csúszós utakon elengedhetetlen a fokozott óvatosság és a mérsékelt sebesség.

Mindez éles ellentétben áll a déli országrész időjárásával, ahol a lakók egyelőre csak a híradásokból értesülhetnek a téli útviszonyokról.

Nógrád vármegyében szintén nehéz a helyzet, mivel a 2-es főúton, Szendehely és Borsosberény között több kamion is elakadt a vastag hóréteg miatt. A műszaki mentés folyamatos, és bár az 58-as kilométernél már feloldották a korlátozást, a 49-es és az 52-es kilométerszelvénynél továbbra is csak fél pályán haladhat a forgalom. Jelenleg sehol sem állt le teljesen a közlekedés, de Szendehelytől Drégelypalánkig állandó a torlódás és az araszolás.

A Magyar Közút arra kéri az autósokat, hogy a kialakult útviszonyok miatt aki teheti, egyelőre ne induljon útnak, vagy válasszon alternatív útvonalat.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio