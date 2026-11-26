A szervezet működését magyar és külföldi adományokból tervezik finanszírozni. Egyelőre nyitott kérdés, hogy pályáznak-e azokra az amerikai forrásokra, amelyeket a Trump-kormányzat tett elérhetővé az európai konzervatív agytrösztök számára. Bár Brüsszelben is aktívak kívánnak lenni, fizikai irodát nem nyitnak a belga fővárosban.

Orbán Balázs tájékoztatása szerint az intézet fő küldetése a nemzeti szuverenitás és a hagyományos értékek iránt elkötelezett nemzetközi szereplők és gondolkodók hálózatba szervezése.

Emellett hangsúlyos hazai szerepet is szánnak az alapítványnak.

A kurátor szerint az első években kiemelt feladatuk lesz az általa liberális autoriter rendszernek nevezett jelenlegi magyarországi hatalommal szembeni ellenállás támogatása.

Az új alapítvány elindítása válasz arra, hogy a Tisza-kormány az elmúlt időszakban gyökeresen átalakította a korábbi vezetés ideológiai háttérintézményeinek finanszírozását. Orbán Balázs úgy fogalmazott, hogy a kabinet brüsszeli kérésre lehetetlenítette el ezeket a műhelyeket. Erre a sorsra jutott a Mathias Corvinus Collegium (MCC) brüsszeli intézete is, amely idén szeptemberben zárt be, miután az új kormány megszüntette a fenntartó alapítványt, és visszavette annak állami vagyonát.

Bár az Alapjogokért Központ és a Danube Institute továbbra is működik, a mögöttük álló Batthyány Lajos Alapítvány állami támogatását szintén megvonta a kormány. A korábbi jobboldali háttérintézményi hálózat leépülését jelzi az is, hogy szeptemberben hűtlen kezelés gyanújával tartottak házkutatást az Alapjogokért Központ háttércégénél, a Századvég pedig jelentős létszámleépítéseket követően Magyar Gazdaságkutató néven folytatja a tevékenységét.

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