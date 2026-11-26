A bizonytalan nemzetközi gazdasági környezetben továbbra is a pénzügyi stabilitás megőrzésére, valamint óvatos és adatvezérelt monetáris politikára van szükség – közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Varga Mihály jegybankelnök frankfurti felszólalását ismertetve.

Az MNB közleménye szerint a jegybankelnök az Európai Központi Bank Általános Tanácsának ülésén hangsúlyozta, hogy a változékony globális viszonyok közepette felértékelődik az európai jegybankok közötti együttműködés. Kiemelte, hogy

az MNB továbbra is a tartós árstabilitás elérésére és a pénzügyi rendszer biztonságos működésének fenntartására törekszik.

Varga Mihály beszámolt arról is, hogy Magyarországon októberben 2 százalék volt az éves infláció, és a lakossági inflációs várakozások is mérsékeltek maradtak. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a geopolitikai feszültségek és az energiaárak ingadozása változatlanul kockázatot jelent, az óvatosság jegyében pedig a Monetáris Tanács novemberben nem változtatott az 5,5 százalékos alapkamaton.

A jegybankelnök szerint a pozitív reálkamat a devizapiaci stabilitással kiegészülve érdemben segíti az inflációs várakozások horgonyzását.

A hazai bankszektor helyzetét értékelve Varga Mihály elmondta, hogy a rendszert bőséges likviditás, magas jövedelmezőség és erős tőkehelyzet jellemzi. A tőkemegfelelési mutató idén júniusban elérte a 20,9 százalékot, miközben a nemteljesítő hitelek (NPL) aránya alacsony maradt. A jegybankelnök szerint mindez a stabilitás megőrzése mellett a fenntartható lakossági és vállalati hitelezés feltételeit is biztosítja.

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