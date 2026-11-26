A 2027-től alkalmazandó sávos rendszerben az 500 millió forint feletti reklámbevételt 2,5 és 7,5 százalék közötti kulcs terheli, a hirdetőkre pedig bizonyos esetekben 2,5 százalékos adó hárul
– írja a szövetség.
Kiemelik, hogy a hazai médiavállalatok rendkívül erős versenyben, a globális platformok nyomása alatt működnek, és súlyuk az elmúlt másfél évtizedben folyamatosan és jelentősen csökkent. A magyar médiaipar felépülni igyekszik az elmúlt évek piactorzító állapotából, a különadó viszont tovább rontja jövőbeli kilátásait – teszik hozzá.
Az adó nemcsak a médiavállalatokat érinti, hanem a hirdetőknek minden megrendelésnél ellenőrizniük és dokumentálniuk kell, hogy a közzétevő szerepel-e a NAV nyilvántartásában, vagy adott-e nyilatkozatot. Ha nem, a hirdető maga válik adóalannyá: havi 2,5 millió forint feletti reklámköltése után havonta kell bevallania és megfizetnie az adót. A mentesüléshez igazolnia kell, hogy a nyilatkozatot kérte, és be kell jelentenie a NAV-nak, ha azt 10 napon belül nem kapta meg. Az adófizetési kötelezettség nélküli közzétevőket a NAV minden év végén törli a nyilvántartásból, így nekik évente újra kell kérniük a felvételt, a kapcsolt vállalkozásoknak pedig összesített számítást és dokumentációt kell vezetniük.
A nyilatkozat elmulasztásáért járó bírság 500 ezer forintról indul, ismétléskor legfeljebb 10 millió forint, ezt követően pedig minden alkalommal duplázódik, felső határ nélkül
– emeli ki a szövetség.
Az MRSZ megbízásából készített hatástanulmány szerint minden reklámra fordított forint mintegy 6 forinttal járul hozzá a magyar gazdaság teljesítményéhez. A reklámadó ezt a motort fékezi. A Reklámszövetség számítása szerint a tervezett 14 milliárd forintos különadó a 2026-ra becsült, előző évhez képest 10%-kal csökkenő, 375 milliárd forintos médiaköltés mintegy 3,7 százaléka, ugyanakkor a 2026-os költségvetési bevételeknek csupán körülbelül 0,35 ezreléke.
A szövetség rámutat, hogy a Médiatanács az Országgyűlésnek november 5-én megküldött véleményében nem támogatta az adó bevezetését, és azt kérte, hogy a jogalkotó hagyja el a reklámadóra vonatkozó rendelkezéseket. A testület kifogásolta, hogy a módosításhoz nem készült hatásvizsgálat.
A reklámot megadóztatni rövid távon költségvetési bevételt hozhat, de közben a gazdaság egyik növekedési motorját fékezi. Olyan adóról beszélünk, amely a költségvetésnek alig érezhető bevételt hoz, a hazai médiának viszont jelentős terhet jelent, miközben a globális platformok a hirdetőkre háríthatják
– mondta Novák Péter, a Magyar Reklámszövetség elnöke.
A szabályozás gyakorlati alkalmazásának elősegítésére az MRSZ hamarosan online szakmai tájékoztató eseményt szervez. A rendezvényen a hirdetők, reklámügynökségek, médiatulajdonosok és reklámközzétevők számára mutatja be az új reklámadó legfontosabb rendelkezéseit, a gyakorlati tudnivalókat és a felmerülő feladatokat.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
Magyarország szomszédjában már látják a fényt az alagút végén: ekkor jöhet el a béke Ukrajnában
Előtte még rendkívül nehéz időszak következik.
Vitézy Dávid elismerte, hogy a MÁV életében is gondot okoz a havazás, de egy fontos dolgot hozzátett
Budapest-Bécs fővonalon Győr és Mosonmagyaróvár között van korlátozás.
Magyar Péter: a kormány nem enged az uniós költségvetési vitában
A miniszterelnök ismertette, milyen álláspontot képvisel Brüsszelben.
Mindent mély hallgatás övez: átadták az Egyesült Államok új hiperszonikus csúcsfegyverét
Átadták az első Dark Eagle üteget.
Aláírták a béralkut - Ennyivel nő jövőre a minimálbér
Nettóban nagyobb az emelkedés.
Húsz perc és hat dollár elég egy nyolc országot érintő támadáshoz, a biztonságiak mégis gázt adnának
Kiberbiztonsági kérdésekről is szó esett a Portfolio AI & Digital Transformation 2026 konferenciáján.
Kilőttek az elektromosautó-eladások Németországban, csak épp nem a német autókat veszik
Visszaszorultak a német autógyártók a hazai piacukon.
Követett részvények - 2026. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Így formálja a valóságot a percepció
Hogyan lesz a valóságról alkotott képből igen nagy valóságformáló erő? Spanyol példa a kilakoltatások körüli valóság és percepció viszonya kapcsán, és ahogy az átformálja a... The pos
Vége a magas béremelések korszakának
A magyar reálbérek három év alatt várhatóan 24 százalékkal emelkednek, miközben a gazdaság teljesítménye ennek csak a töredékével bővül. Elemzésünk szerint a különbséget főként a v
Minimálbér 2027: mit jelent a kisebb béremelés és az adócsökkentés?
A minimálbér és a garantált bérminimum a korábbi éveknél kisebb ütemben emelkedik 2027-ben, az alacsony keresetűek nettó bérét ugyanakkor az szja csökkentése is növelheti. A megállapodás
A használt Xboxom agyonverte az S&P 500-at
Két éve 60 ezer forint volt egy használt Xbox, a GTA VI rajtja után pedig ugyanaz a darab 125 ezerért talált gazdára, mindössze két óra... The post A használt Xboxom agyonverte az S&P 500-at
Már nem akkora üzlet a bevásárlás Kelet-Európában
Három évtized alatt látványosan közeledett az uniós árszinthez a BB tengely: 1995-ben a régió átlaga az EU-átlag 45,1 százaléka, 2025-ben már 80,7 százaléka volt. Észtországban... The pos
Mikor érdemes külső főkönyvelőt bevonni a belső könyvelési csapat mellé?
Egy jól működő belső könyvelési csapat fontos alapja a vállalat pénzügyi működésének. A cég növekedésével azonban olyan számviteli, ellenőrzési és riportálási feladatok jelenhetnek
Három nagy dobással támad vissza a Nike, hogy életet verjen az üzletbe
Az elmúlt években bevételt és sztárjátékosokat veszítő Nike három látványos futballpiaci lépéssel fordul rá 2027-re. Átveszi a német válogatott mezszállítását és az UEFA-klubtornák
Gyuricza Csaba: Ha most nem lépünk, 10 év múlva vége a magyar élelmiszertermelésnek
Egymillió hektár szántón kell változtatni.
Kinek fáj, ki örülhet? Közelebbről is megnéztük a legújabb adócsomagot
Azért virgács is kikandikál belőle.
Sokkal több múlik a háborún, mint Ukrajna jövője - Meddig mehet el a NATO?
Nem engedheti meg magának a vereséget a katonai szövetség.
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?