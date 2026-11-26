Az Országgyűlés tegnapi döntése értelmében 2027. január 1-jétől, hét és fél év után ismét különadó terheli a reklámközzétételből származó bevételeket. A Magyar Reklámszövetség (MRSZ) szerint a mintegy 14 milliárd forintos új teher több okból is káros: a hazai médiát még nehezebb helyzetbe hozza a globális platformokkal szemben, jelentős új adminisztrációt ró a hirdetőkre, ügynökségekre és médiavállalatokra, a teljes gazdaságra gyakorolt hatása pedig várhatóan negatív lesz. A Médiatanács is a reklámadó bevezetése ellen foglalt állást, a Reklámszövetség továbbra is a reklámadó végleges kivezetését szorgalmazza.

A 2027-től alkalmazandó sávos rendszerben az 500 millió forint feletti reklámbevételt 2,5 és 7,5 százalék közötti kulcs terheli, a hirdetőkre pedig bizonyos esetekben 2,5 százalékos adó hárul

– írja a szövetség.

Kiemelik, hogy a hazai médiavállalatok rendkívül erős versenyben, a globális platformok nyomása alatt működnek, és súlyuk az elmúlt másfél évtizedben folyamatosan és jelentősen csökkent. A magyar médiaipar felépülni igyekszik az elmúlt évek piactorzító állapotából, a különadó viszont tovább rontja jövőbeli kilátásait – teszik hozzá.

Az adó nemcsak a médiavállalatokat érinti, hanem a hirdetőknek minden megrendelésnél ellenőrizniük és dokumentálniuk kell, hogy a közzétevő szerepel-e a NAV nyilvántartásában, vagy adott-e nyilatkozatot. Ha nem, a hirdető maga válik adóalannyá: havi 2,5 millió forint feletti reklámköltése után havonta kell bevallania és megfizetnie az adót. A mentesüléshez igazolnia kell, hogy a nyilatkozatot kérte, és be kell jelentenie a NAV-nak, ha azt 10 napon belül nem kapta meg. Az adófizetési kötelezettség nélküli közzétevőket a NAV minden év végén törli a nyilvántartásból, így nekik évente újra kell kérniük a felvételt, a kapcsolt vállalkozásoknak pedig összesített számítást és dokumentációt kell vezetniük.

A nyilatkozat elmulasztásáért járó bírság 500 ezer forintról indul, ismétléskor legfeljebb 10 millió forint, ezt követően pedig minden alkalommal duplázódik, felső határ nélkül

– emeli ki a szövetség.

Az MRSZ megbízásából készített hatástanulmány szerint minden reklámra fordított forint mintegy 6 forinttal járul hozzá a magyar gazdaság teljesítményéhez. A reklámadó ezt a motort fékezi. A Reklámszövetség számítása szerint a tervezett 14 milliárd forintos különadó a 2026-ra becsült, előző évhez képest 10%-kal csökkenő, 375 milliárd forintos médiaköltés mintegy 3,7 százaléka, ugyanakkor a 2026-os költségvetési bevételeknek csupán körülbelül 0,35 ezreléke.

A szövetség rámutat, hogy a Médiatanács az Országgyűlésnek november 5-én megküldött véleményében nem támogatta az adó bevezetését, és azt kérte, hogy a jogalkotó hagyja el a reklámadóra vonatkozó rendelkezéseket. A testület kifogásolta, hogy a módosításhoz nem készült hatásvizsgálat.

A reklámot megadóztatni rövid távon költségvetési bevételt hozhat, de közben a gazdaság egyik növekedési motorját fékezi. Olyan adóról beszélünk, amely a költségvetésnek alig érezhető bevételt hoz, a hazai médiának viszont jelentős terhet jelent, miközben a globális platformok a hirdetőkre háríthatják

– mondta Novák Péter, a Magyar Reklámszövetség elnöke.

A szabályozás gyakorlati alkalmazásának elősegítésére az MRSZ hamarosan online szakmai tájékoztató eseményt szervez. A rendezvényen a hirdetők, reklámügynökségek, médiatulajdonosok és reklámközzétevők számára mutatja be az új reklámadó legfontosabb rendelkezéseit, a gyakorlati tudnivalókat és a felmerülő feladatokat.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio