A MÁV életében is okoz gondot a havazás, de országos jelentőségű üzemzavar nincs - mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának csütörtöki ülését követő sajtótájékoztatón.

Vitézy elmondta, hogy

a Budapest-Bécs fővonalon Győr és Mosonmagyaróvár között van korlátozás, itt pótlóbusz közlekedik,

az észak-budapesti agglomerációban, a váci és a veresegyházi vonalon pedig kisebb késésekkel közlekednek a vonatok a havazás miatt.

Hozzátette, hogy jellemzően országosan 20 percnél nagyobb késés a havazás miatt nincs, a MÁV megerősített szolgálattal dolgozik a vasúti közlekedés fenntartásán. Elmondta azt is, a buszok közlekedésében Vas, Nógrád és Pest megyében okoz fennakadást a havazás, valamint a főváros közelében Budakeszi térségében.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter