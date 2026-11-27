A parlament szerdán 128 szavazattal 9 ellenében elítélte Bassirou Diomaye Faye elnököt, ezzel veszélybe került Szenegál 2,2 milliárd dolláros IMF-hitele, mert . Az államfő rendelettel léptette életbe azt a költségvetési módosítást, amelyet a képviselők korábban már leszavaztak. A többséget adó Pastef élén Faye korábbi miniszterelnöke, a jelenleg házelnök Ousmane Sonko áll, a párt pedig a 2027-es költségvetést is kifogásolja, amelyet az IMF-nek a hitel jóváhagyása előtt mérlegelnie kell.

Szenegál még fizeti a hitelezőit, de veszélybe került a 2,2 milliárd dolláros IMF-hitel, amelyre az ország az adóssága rendezését építi. A nyugat-afrikai állam parlamentje szerdán 128 szavazattal 9 ellenében elítélte Bassirou Diomaye Faye elnököt, amiért rendelettel léptette életbe az egyszer már leszavazott költségvetési módosítást. Az államfővel a saját korábbi miniszterelnöke került szembe, aki ma a parlament elnökeként a törvényhozási többséget is maga mögött tudhatja – számolt be a Reuters.

Faye november 19-én írta alá az idei költségvetést módosító rendeletet, miután a képviselők elutasították a szeptemberben benyújtott tervezetet.

Az elnök azzal indokolta a döntését, hogy neki kell biztosítania az állam működését.

Szerdán már arra utasította a kormányt, hogy haladéktalanul kezdje meg a rendeletben szereplő programok végrehajtását, és gondoskodjon az ország nemzetközi kötelezettségeinek teljesítéséről.

A parlamenti többséget adó Pastef párt képviselői szerint a kormány az államháztartás helyzetéről sem adott elég információt ahhoz, hogy megítélhessék, mennyire megalapozottak az adósságra vonatkozó számításai. Az Ousmane Sonko volt miniszterelnök vezette párt a 2027-es költségvetést is kifogásolja.

Márpedig a Nemzetközi Valutaalap igazgatótanácsának mind az idei kiigazítást, mind a jövő évi kiadási terveket mérlegelnie kell, mielőtt jóváhagyja a hároméves hitelprogramot.

A szeptemberben bejelentett megállapodás egyelőre csak szakértői szinten született meg, a végrehajtását még nem fogadták el.

A képviselők bizalmatlanságának különös súlyt ad, hogy Szenegál adósságválsága éppen a hivatalos adatok hitelességénél kezdődött.

Egy állami ellenőrzés korábban eltitkolt hiteleket tárt fel, amelyek beszámításával a 2024-es államadósság meghaladta a GDP 130 százalékát.

Az IMF befagyasztotta az akkori, 1,8 milliárd dolláros programját, a befektetők pedig eladni kezdték a szenegáli kötvényeket. Dakarnak most úgy kellene új törlesztési feltételekről megállapodnia a hitelezőivel, hogy közben otthon a költségvetés alapjául szolgáló számokról is vita folyik.

A 2033-ban lejáró dollárkötvény tulajdonosai a héten megkapták az esedékes kifizetést, így Szenegálnak egyelőre maradt ideje az alkura.

A Morgan Stanley stratégája, Neville Mandimika azonban már a szerdai szavazás előtt úgy látta, hogy a költségvetési konfliktus veszélyezteti az ország középtávú pénzügyi terveit, és nehéz lesz még az idén lezárni az adósság átstrukturálását.

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