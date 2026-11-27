A kizárólagos állami tulajdonban lévő Városliget Zrt. felett a tulajdonosi jogokat a Tisza-kormány kultúráért felelős minisztere, Tarr Zoltán gyakorolja.

Orbán Árpád István megbízatása november 1-jén lépett életbe, feladatai ellátásáért pedig a 2026-os minimálbér kétszeresét, havonta bruttó 645 600 forintot kap.

A kinevezés hátteréről a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium azt közölte, hogy az új elnök jelentős vezetői és bankszakmai háttérrel rendelkező közgazdász. Úgy látják, hogy ez a szaktudás komoly előnyt jelent a fejlesztési projektekkel kapcsolatos döntéshozatalban, a már futó programok felügyeletében.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy mivel Orbán Árpád István a Fővárosi Közgyűlés tagja és egyben a Tulajdonosi Bizottság elnöke is, komoly rálátása van más komplex vállalatok működésére.

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