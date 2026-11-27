A következő szezon sikere a mostani döntéseken is múlik. Az idén tizennegyedik alkalommal sorra kerülő Agrárszektor Konferencia 2026 ezért nem áll meg az évértékelésnél: előrejelzésekkel, vállalatvezetői tapasztalatokkal és szakmai vitákkal támogatja a tervezést. Termelők, élelmiszergyártók, kereskedők és finanszírozók találkoznak, hogy közösen keressék a továbblépés lehetőségeit.

Agrárszektor Konferencia 2026 Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport Agrárszektor Konferenciája december 1-2-3-án Siófokon. Jelentkezzen Ön is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére! Információ és jelentkezés

Látkép aszály után

Az esemény gerincét alkotó kétnapos etapot megelőző december 1-jei pódiumesten a klímakockázatoké lesz a főszerep. Gelencsér András akadémikus, a Pannon Egyetem egyetemi tanára, Németh Lajos, a Karintia meteorológus-klímatanácsadója és Szépszó Gabriella, a HungaroMet Klimatológiai és Kutatás-fejlesztési Igazgatóságának igazgatója az időjárási kilátásokat járja körül, Jakab Gusztáv, az ELTE ökológus-egyetemi docense pedig az Alföld átalakulásáról beszél.

A december 2-i vállalatvezetői fórumon Ádám János, a Bonafarm Mezőgazdaság vezérigazgatója, Harsányi Zsolt, az AXIÁL tulajdonos-ügyvezetője és Makai Szabolcs, a Talentis Agro Csoport vezérigazgatója is keresi az alkalmazkodás útjait.

Terményárak, hitelek, beruházások: ez van most az agrárpénzügyekkel

A napirenden érthető módon a pénzügyi vetületek is fontos blokkot képeznek majd. Merre mozdulhatnak a gabonaárak, és milyen jövedelmezőségre lehet számítani? Erről Berkes Gábor, a Cargill Magyarország elnök-vezérigazgatója, Elsholtz László, a Hungária Agro terményüzletág-vezetője, Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke és Reng Zoltán, a Hungrana vezérigazgatója beszélget a színpadon.

A gazdasági környezetet Hollósi Dávid, az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának ügyvezető igazgatója elemzi, miközben

a finanszírozási blokk a hitelfeltételeket és a kedvezményes konstrukciókat szintén körüljárja.

Állattenyésztés: túlélés nehéz terepen

A konferencia keretében az állattenyésztés és a kapcsolódó tevékenységek is hangsúlyos szerepet kapnak. Kulik Zoltán, a Vitafort vezérigazgatója a takarmányipar helyzetét értékeli, Tóth Tamás, a Széchenyi István Egyetem dékánja pedig a fermentáció lehetőségeit mutatja be. A tejpiaci fórumon Harcz Zoltán, a Tej Terméktanács ügyvezető igazgatója is megszólal.

Az állategészségügyi kihívásokról Nemes Imre, a Nébih elnöke részvételével zajlik vita, az európai baromfiágazat jövőjét pedig Gert-Jan Oplaat, az AVEC elnöke tekinti át.

AI és agrártámogatások: mankó vagy turbókapcsoló?

Az uniós agrártámogatások forró vitatémát szolgáltatnak már évtizedek óta, a szabályozás ráadásul a következő költségvetési ciklusban változni fog. Ezért is tarthat nagy érdeklődésre számot Joe Healy, az EGSZB fenntartható élelmiszerrendszerekkel foglalkozó állandó csoportjának alelnökének előadása, aki a KAP 2027 utáni időszakáról beszél.

A támogatási vitában Major Bence, az Európai Bizottság agrár-főigazgatóságának osztályvezető-helyettese, Papp Gergely, a NAK megbízott főigazgatója és Tóth Péter Miklós, a Magyar Államkincstár elnökhelyettese is részt vesz.

Természetesen az AI-forradalom hatásai sem maradhatnak ki a témák közül. Szabó Emese, a KITE innovációs főigazgató-helyettese a precíziós szemléletet, az előesten pedig Havas Norbert, a Proofminder társalapító-technológiai igazgatója a mesterséges intelligencia döntéstámogató szerepét mutatja be.

Díjesőre felkészülni

A rendezvényen immár 12. alkalommal adjuk át tizenegy kategóriában rangos agrárdíjainkat, kiváló zsűri értékelése alapján. A jelentkezés lezárult, a nyertesek kiválasztása folyamatban van, izgatottan várjuk a győztesek névsorát!

Utolsó helyek, utolsó órák a regisztrációra

Ne csak kövesse a változásokat, készüljön fel rájuk! Regisztráljon az Agrárszektor Konferencia 2026-ra, találkozzon az ágazat meghatározó szereplőivel, és tervezze meg következő üzleti lépéseit Siófokon! A december 1-jei pódiumest külön regisztrációval és díjjal látogatható.

Címlapkép forrása: Portfolio