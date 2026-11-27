A következő szezon sikere a mostani döntéseken is múlik. Az idén tizennegyedik alkalommal sorra kerülő Agrárszektor Konferencia 2026 ezért nem áll meg az évértékelésnél: előrejelzésekkel, vállalatvezetői tapasztalatokkal és szakmai vitákkal támogatja a tervezést. Termelők, élelmiszergyártók, kereskedők és finanszírozók találkoznak, hogy közösen keressék a továbblépés lehetőségeit.
Látkép aszály után
Az esemény gerincét alkotó kétnapos etapot megelőző december 1-jei pódiumesten a klímakockázatoké lesz a főszerep. Gelencsér András akadémikus, a Pannon Egyetem egyetemi tanára, Németh Lajos, a Karintia meteorológus-klímatanácsadója és Szépszó Gabriella, a HungaroMet Klimatológiai és Kutatás-fejlesztési Igazgatóságának igazgatója az időjárási kilátásokat járja körül, Jakab Gusztáv, az ELTE ökológus-egyetemi docense pedig az Alföld átalakulásáról beszél.
A december 2-i vállalatvezetői fórumon Ádám János, a Bonafarm Mezőgazdaság vezérigazgatója, Harsányi Zsolt, az AXIÁL tulajdonos-ügyvezetője és Makai Szabolcs, a Talentis Agro Csoport vezérigazgatója is keresi az alkalmazkodás útjait.
Terményárak, hitelek, beruházások: ez van most az agrárpénzügyekkel
A napirenden érthető módon a pénzügyi vetületek is fontos blokkot képeznek majd. Merre mozdulhatnak a gabonaárak, és milyen jövedelmezőségre lehet számítani? Erről Berkes Gábor, a Cargill Magyarország elnök-vezérigazgatója, Elsholtz László, a Hungária Agro terményüzletág-vezetője, Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke és Reng Zoltán, a Hungrana vezérigazgatója beszélget a színpadon.
A gazdasági környezetet Hollósi Dávid, az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának ügyvezető igazgatója elemzi, miközben
a finanszírozási blokk a hitelfeltételeket és a kedvezményes konstrukciókat szintén körüljárja.
Állattenyésztés: túlélés nehéz terepen
A konferencia keretében az állattenyésztés és a kapcsolódó tevékenységek is hangsúlyos szerepet kapnak. Kulik Zoltán, a Vitafort vezérigazgatója a takarmányipar helyzetét értékeli, Tóth Tamás, a Széchenyi István Egyetem dékánja pedig a fermentáció lehetőségeit mutatja be. A tejpiaci fórumon Harcz Zoltán, a Tej Terméktanács ügyvezető igazgatója is megszólal.
Az állategészségügyi kihívásokról Nemes Imre, a Nébih elnöke részvételével zajlik vita, az európai baromfiágazat jövőjét pedig Gert-Jan Oplaat, az AVEC elnöke tekinti át.
AI és agrártámogatások: mankó vagy turbókapcsoló?
Az uniós agrártámogatások forró vitatémát szolgáltatnak már évtizedek óta, a szabályozás ráadásul a következő költségvetési ciklusban változni fog. Ezért is tarthat nagy érdeklődésre számot Joe Healy, az EGSZB fenntartható élelmiszerrendszerekkel foglalkozó állandó csoportjának alelnökének előadása, aki a KAP 2027 utáni időszakáról beszél.
A támogatási vitában Major Bence, az Európai Bizottság agrár-főigazgatóságának osztályvezető-helyettese, Papp Gergely, a NAK megbízott főigazgatója és Tóth Péter Miklós, a Magyar Államkincstár elnökhelyettese is részt vesz.
Természetesen az AI-forradalom hatásai sem maradhatnak ki a témák közül. Szabó Emese, a KITE innovációs főigazgató-helyettese a precíziós szemléletet, az előesten pedig Havas Norbert, a Proofminder társalapító-technológiai igazgatója a mesterséges intelligencia döntéstámogató szerepét mutatja be.
Díjesőre felkészülni
A rendezvényen immár 12. alkalommal adjuk át tizenegy kategóriában rangos agrárdíjainkat, kiváló zsűri értékelése alapján. A jelentkezés lezárult, a nyertesek kiválasztása folyamatban van, izgatottan várjuk a győztesek névsorát!
Utolsó helyek, utolsó órák a regisztrációra
Ne csak kövesse a változásokat, készüljön fel rájuk! Regisztráljon az Agrárszektor Konferencia 2026-ra, találkozzon az ágazat meghatározó szereplőivel, és tervezze meg következő üzleti lépéseit Siófokon! A december 1-jei pódiumest külön regisztrációval és díjjal látogatható.
Címlapkép forrása: Portfolio
Beérhet az Egyesült Államok stratégiája: a totális összeomlás szélére sodródhatott az iszlamista rezsim
A kormány igyekszik nyugtatni a helyzetet.
38 éve nem látott vészjelzés a világpiacon – Súlyos következményei lehetnek a nyersanyaghiánynak
Vészjósló folyamatok indultak be.
Exporttilalom alá eső csúcskategóriás Nvidia-chipeket találtak Kínában egy Alice Huanghoz köthető cégnél
Szövevényes úton juthattak el oda.
Előkerültek a felvételek: az orosz tévében bukkant fel a titokzatos Szu-75-ös prototípusa
Nem valószínű, hogy véletlen mutatták meg a gépet.
Megszületett a stratégiai megállapodás: modern katonai járművek gyártása érkezik Magyarországra
Csúszik már pár éve a megállapodás.
Milliárdos gyanús kifizetésekre és politikai befolyásra derült fény a közmédiában
Akapos átvilágítás után.
Hatalmasat zuhant az arany - van még helye a portfólióban?
Hatalmas kilengéseket produkál a befektetési arany és ezüst ára. Még januárban 5594 dolláros csúcsra ment fel az árfolyam, november 20-án már a 3500 dollár körüli... The post Hatalmasat zuh
Mikor érdemes külső főkönyvelőt bevonni a belső könyvelési csapat mellé?
Egy jól működő belső könyvelési csapat fontos alapja a vállalat pénzügyi működésének. A cég növekedésével azonban olyan számviteli, ellenőrzési és riportálási feladatok jelenhetnek
Háromszor annyit hozott a legrosszabb időzítés is, mint a készpénzben várakozás
Sokan arra várnak, hogy olcsóbb legyen a részvénypiac, és csak utána fektetnek be. A Charles Schwab kutatása szerint a várakozás még a legrosszabb időzítésnél is rosszabbul jött ki: aki 20
Szemétből adat: egyszerű módszer segíthet tisztábban tartani a vizeket
A folyókba kerülő hulladék összegyűjtésének gondolata nem új, a hulladékcsapdák azonban többet is tehetnek a tisztántartásnál. A begyűjtött szemét ugyanis értéke
Pénzügyi közvetítők karácsonya
A pénzügyi közvetítők, legalábbis a különböző UL értékesítők általában a november-januári időszakban keresnek a legjobban. Ennek oka, hogy az állam 20%-os adójóváírással húzza cső
Követett részvények - 2026. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Így formálja a valóságot a percepció
Hogyan lesz a valóságról alkotott képből igen nagy valóságformáló erő? Spanyol példa a kilakoltatások körüli valóság és percepció viszonya kapcsán, és ahogy az átformálja a... The pos
Minimálbér 2027: mit jelent a kisebb béremelés és az adócsökkentés?
A minimálbér és a garantált bérminimum a korábbi éveknél kisebb ütemben emelkedik 2027-ben, az alacsony keresetűek nettó bérét ugyanakkor az szja csökkentése is növelheti. A megállapodás
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták különböző anyagokat transzformáltak, például az ólmot arannyá, a szelént ezüstté a bűvös kő megszerzése érdekében. Az előadás során a résztvevők megismerhetik azokat az eszközöket és technikákat, amelyeket a "tőzsdei alkimisták" használnak.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Mit tudnak a jegybankok, amit a kisbefektetők nem? Érdekes folyamatok zajlanak az aranypiacon
Pintye Lászlóval, a BÁV Zrt. vezérigazgatójával beszélgettünk.
Appot fejleszteni ma már gyerekjáték: így kell belőle nemzetközi sikert építeni
Ma már bárki építhet nemzetközi sikerterméket a szobájából.
Euró ide vagy oda: nem ússzuk meg a költségvetési rendrakást
Elindult a Portfolio Big Picture podcastje Madár Istvánnal és Duronelly Péterrel.