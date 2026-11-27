Közel ötmilliárd forintos beruházással alakítja át három hazai áruházát az Auchan. Solymáron már megnyílt az első új generációs hipermarket, amelyet még idén egy újhegyi és egy miskolci üzlet megújítása követ – közölte az áruházlánc.

A november 26-án átadott solymári egység után november 27-én Budapest X. kerületében, Újhegyen nyílik meg a vállalat első, szupermarketből átalakított kompakt hipermarkete, decemberben pedig Miskolcon is bemutatkozik az új generációs formátum. A fejlesztések az Auchan év elején meghirdetett hétéves stratégiájába illeszkednek, amelynek célja egy többféle boltformátumra épülő országos hálózat létrehozása 2032-re, valamint a forgalom megháromszorozása.

Ennek részeként 2027 elején kisebb, belvárosi kényelmi üzletek nyitását is tervezik, miközben az online rendelések átvételét már öt belvárosi, hűtött csomagautomatával bővítették a fővárosban.

A most átalakított üzletekben átrendezték az eladóteret, így nagyobb hangsúlyt kaptak a friss élelmiszerek és a szezonális áruk. Központibb helyre kerültek a reformélelmiszerek, az állateledelek, a háztartási cikkek és az illatszerek, emellett korszerűsítették a csemegepultokat és a zöldség-gyümölcs részleget, a pékséget pedig új kemencékkel bővítették. A bejárat közelében készételeket kínáló hűtőket és önkiszolgáló kávépontokat állítottak fel. A solymári áruházban egy meleg ételeket is árusító bisztró nyílt, továbbá tematikus tereket – köztük olvasósarkot, az italosztályon sportközvetítésekkel felszerelt pihenőzónát, valamint látványkonyhát – alakítottak ki.

A vásárlók tájékozódását digitális kijelzők segítik.

Solymáron közel száz ilyen eszközt, egy 16 négyzetméteres LED-falat, illetve egy mesterséges intelligencián alapuló, borválasztást támogató rendszert is üzembe helyeztek.

Az Újhegyen nyíló, négyezer négyzetméteres kompakt hipermarket a korábbi szupermarkethez képest szélesebb szárazáru- és nem élelmiszer jellegű (non-food) választékkal várja a vásárlókat. Az átépítés során ebben az üzletben is felújították a zöldség-gyümölcs osztályt, újranyitották a csemegepultot, és kialakítottak egy kávézóval egybekötött pihenőzónát.

Forrás: Auchan

Címlapkép forrása: Szatlo Gabor