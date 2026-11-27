Bár a többek között a Winston, a Kool és a Gauloises márkákat birtokló brit gyártó csütörtökön közölte, hogy még nem kapott hivatalos vételi ajánlatot, a háromoldalú megállapodás valószínűleg a vállalat eszközeinek földrajzi felosztásával járna. Ez a lépés új piacokat nyitna meg a felvásárlók előtt, miközben az RBC Capital Markets elemzői szerint az üzletágak szétdarabolásával a versenyhatóságok kifogásait is hatékonyan meg lehetne előzni.
A tranzakció fő mozgatórugója, hogy mindhárom vállalat erősen függ a hagyományos cigaretták értékesítésétől.
Az Altria árbevételének mintegy 90 százaléka, míg az Imperial Brands és a Japan Tobacco forgalmának szinte egésze ezekből a termékekből származik. Az összefogás révén hatékonyabban vehetnék fel a versenyt az olyan riválisokkal, mint a Philip Morris International (PMI) és a British American Tobacco (BAT), amelyek jóval előrébb járnak a gyorsan növekvő füstmentes alternatívák – például a nikotinpárnák, az e-cigaretták és a hevített dohánytermékek – értékesítésében. A hagyományos dohánytermékekből származó jelentős készpénztermelő képesség ugyanakkor biztos hátteret nyújt számukra az átállás finanszírozásához.
Az iparági átalakulást a szigorodó szabályozás és a fogyasztói szokások változása kényszeríti ki. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint a dohányzók száma a 2000-ben mért 1,38 milliárdról 2024-re 1,2 milliárdra csökkent, miközben már több mint 100 millió ember használ valamilyen e-cigarettát. A zsugorodó hagyományos piac miatt a gyártók folyamatos költségcsökkentésre kényszerülnek. A BAT már a globális munkaerejének mintegy ötödét leépítette, az Imperial Brands pedig a múlt héten jelentette be, hogy az állománya 18 százalékától válik meg.
A felvásárlás mindkét potenciális vevő számára komoly stratégiai előnyt jelentene. A túlnyomórészt az egyesült államokbeli piacon érdekelt Altria régóta keresi a nemzetközi terjeszkedés lehetőségét a füstmentes szegmensben, miután a PMI-vel tervezett újraegyesülése 2019-ben meghiúsult. A legnagyobb részvényesként a japán állam által is támogatott Japan Tobacco számára pedig az üzlet segíthetne ellensúlyozni az oroszországi veszteségeket. Oroszország ugyanis nemrég lefoglalta a cég helyi eszközeit, amelyek a csoport korrigált üzemi eredményének mintegy negyedét adták, és ez a lépés 1400 milliárd jenes (8,9 milliárd dolláros) értékvesztés elszámolására kényszerítette a vállalatot.
A befektetők kedvezően fogadták a felvásárlási híreket. Az Imperial Brands árfolyama több mint 13 százalékos pluszban zárt csütörtökön, míg a Japan Tobacco papírjai 4,5 százalékkal erősödtek pénteken a tokiói tőzsdén, részben ledolgozva az oroszországi eszközelkobzás miatt elszenvedett, közel egyharmados árfolyamesést. Ha az üzlet megvalósul, és a három évtizede tőzsdén lévő, az FTSE 100 indexben is szereplő Imperial Brands részvényeit kivezetik, az újabb érzékeny veszteséget jelent majd a londoni értéktőzsdének, amely már így is a kibocsátók elvándorlásával és az új tőzsdei bevezetések hiányával küzd.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Történelmi lépésre szánta el magát a szuperhatalom: óriási haderőt tett partra külföldön
Megindultak a harckocsik.
Szintet lépett a magyar tőzsdén Oszkó Péter cége
Standard kategóriás lett az O3 Partners.
Átalakulnak az Auchan-áruházak
Megnyílt az első.
Túl sok a csúszás, megint visszavágta várakozásait a Rheinmetall
Ezúttal a 2030-as terveket.
Zelenszkij sem bírta szó nélkül hagyni Trump ámokfutását: "Ennyi erővel Hitlerrel is barátkozhatna!"
Továbbra sincsen túl jóban a két elnök.
Emelkednek a nemzetközi kötvénypiacok a jó piaci hangulat közepette
Közben az olaj is megindult.
Jellinek Dániel visszavonul
Az Indotek-csoport vezetője minden tisztségéről lemond.
Tovább gyorsulhat Tajvan növekedése
6% felett lehet.
Mikor érdemes külső főkönyvelőt bevonni a belső könyvelési csapat mellé?
Egy jól működő belső könyvelési csapat fontos alapja a vállalat pénzügyi működésének. A cég növekedésével azonban olyan számviteli, ellenőrzési és riportálási feladatok jelenhetnek
Kivárnál hat évet? A dotcom-lufi után ennél is tovább tartott, mire az S&P 500 visszaért a csúcsra
Aki 2000-ben a csúcson vásárolt S&P 500-at, annak 6,2 évet kellett várnia mire ledolgozta az esést a befektetése. A Nasdaq 100-nál ez 14,7 évbe telt. A 2008-2009-es pénzügyi válság után p
Szemétből adat: egyszerű módszer segíthet tisztábban tartani a vizeket
A folyókba kerülő hulladék összegyűjtésének gondolata nem új, a hulladékcsapdák azonban többet is tehetnek a tisztántartásnál. A begyűjtött szemét ugyanis értéke
Pénzügyi közvetítők karácsonya
A pénzügyi közvetítők, legalábbis a különböző UL értékesítők általában a november-januári időszakban keresnek a legjobban. Ennek oka, hogy az állam 20%-os adójóváírással húzza cső
Követett részvények - 2026. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Így formálja a valóságot a percepció
Hogyan lesz a valóságról alkotott képből igen nagy valóságformáló erő? Spanyol példa a kilakoltatások körüli valóság és percepció viszonya kapcsán, és ahogy az átformálja a... The pos
Minimálbér 2027: mit jelent a kisebb béremelés és az adócsökkentés?
A minimálbér és a garantált bérminimum a korábbi éveknél kisebb ütemben emelkedik 2027-ben, az alacsony keresetűek nettó bérét ugyanakkor az szja csökkentése is növelheti. A megállapodás
A használt Xboxom agyonverte az S&P 500-at
Két éve 60 ezer forint volt egy használt Xbox, a GTA VI rajtja után pedig ugyanaz a darab 125 ezerért talált gazdára, mindössze két óra... The post A használt Xboxom agyonverte az S&P 500-at
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták különböző anyagokat transzformáltak, például az ólmot arannyá, a szelént ezüstté a bűvös kő megszerzése érdekében. Az előadás során a résztvevők megismerhetik azokat az eszközöket és technikákat, amelyeket a "tőzsdei alkimisták" használnak.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Appot fejleszteni ma már gyerekjáték: így kell belőle nemzetközi sikert építeni
Ma már bárki építhet nemzetközi sikerterméket a szobájából.
Euró ide vagy oda: nem ússzuk meg a költségvetési rendrakást
Elindult a Portfolio Big Picture podcastje Madár Istvánnal és Duronelly Péterrel.
Globális tőzsdepánik: melyik magyar részvény marad ütésálló?
Nem minden hazai blue chip esett az elmúlt napokban.