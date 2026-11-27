Bár a többek között a Winston, a Kool és a Gauloises márkákat birtokló brit gyártó csütörtökön közölte, hogy még nem kapott hivatalos vételi ajánlatot, a háromoldalú megállapodás valószínűleg a vállalat eszközeinek földrajzi felosztásával járna. Ez a lépés új piacokat nyitna meg a felvásárlók előtt, miközben az RBC Capital Markets elemzői szerint az üzletágak szétdarabolásával a versenyhatóságok kifogásait is hatékonyan meg lehetne előzni.

A tranzakció fő mozgatórugója, hogy mindhárom vállalat erősen függ a hagyományos cigaretták értékesítésétől.

Az Altria árbevételének mintegy 90 százaléka, míg az Imperial Brands és a Japan Tobacco forgalmának szinte egésze ezekből a termékekből származik. Az összefogás révén hatékonyabban vehetnék fel a versenyt az olyan riválisokkal, mint a Philip Morris International (PMI) és a British American Tobacco (BAT), amelyek jóval előrébb járnak a gyorsan növekvő füstmentes alternatívák – például a nikotinpárnák, az e-cigaretták és a hevített dohánytermékek – értékesítésében. A hagyományos dohánytermékekből származó jelentős készpénztermelő képesség ugyanakkor biztos hátteret nyújt számukra az átállás finanszírozásához.

Az iparági átalakulást a szigorodó szabályozás és a fogyasztói szokások változása kényszeríti ki. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint a dohányzók száma a 2000-ben mért 1,38 milliárdról 2024-re 1,2 milliárdra csökkent, miközben már több mint 100 millió ember használ valamilyen e-cigarettát. A zsugorodó hagyományos piac miatt a gyártók folyamatos költségcsökkentésre kényszerülnek. A BAT már a globális munkaerejének mintegy ötödét leépítette, az Imperial Brands pedig a múlt héten jelentette be, hogy az állománya 18 százalékától válik meg.

A felvásárlás mindkét potenciális vevő számára komoly stratégiai előnyt jelentene. A túlnyomórészt az egyesült államokbeli piacon érdekelt Altria régóta keresi a nemzetközi terjeszkedés lehetőségét a füstmentes szegmensben, miután a PMI-vel tervezett újraegyesülése 2019-ben meghiúsult. A legnagyobb részvényesként a japán állam által is támogatott Japan Tobacco számára pedig az üzlet segíthetne ellensúlyozni az oroszországi veszteségeket. Oroszország ugyanis nemrég lefoglalta a cég helyi eszközeit, amelyek a csoport korrigált üzemi eredményének mintegy negyedét adták, és ez a lépés 1400 milliárd jenes (8,9 milliárd dolláros) értékvesztés elszámolására kényszerítette a vállalatot.

A befektetők kedvezően fogadták a felvásárlási híreket. Az Imperial Brands árfolyama több mint 13 százalékos pluszban zárt csütörtökön, míg a Japan Tobacco papírjai 4,5 százalékkal erősödtek pénteken a tokiói tőzsdén, részben ledolgozva az oroszországi eszközelkobzás miatt elszenvedett, közel egyharmados árfolyamesést. Ha az üzlet megvalósul, és a három évtizede tőzsdén lévő, az FTSE 100 indexben is szereplő Imperial Brands részvényeit kivezetik, az újabb érzékeny veszteséget jelent majd a londoni értéktőzsdének, amely már így is a kibocsátók elvándorlásával és az új tőzsdei bevezetések hiányával küzd.

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