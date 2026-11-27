2026 októberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken 1,6 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el - írja a KSH. A vendégek száma 2,7%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, a vendégéjszakáké nem változott.

A vendégek száma összességében októberben 2,7%-kal csökkent, a vendégéjszakáké nem változott a turisztikai szálláshelyeken.

A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 3,2, a vendégéjszakáké 1,9%-kal kisebb volt a 2025. októberinél.

A vendégek 74%-a kereskedelmi szálláshelyekre érkezett, ahol számuk 3,2%-kal nőtt az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 16%-kal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.

A belföldi vendégek száma 0,3%-kal nőtt, az általuk eltöltött vendégéjszakáké nem változott az előző év azonos hónapjához képest. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 0,7, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,0%-kal kisebb volt a 2025. októberinél. A 829 ezer belföldi vendég közel 1,8 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 603 ezer vendéget és 1,3 millió vendégéjszakát regisztráltak. Az utóbbi vendégek 81%-át szállodák fogadták, ahol számuk 3,2%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 2,0%-kal elmaradt a októberitől.

A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Győr–Pannonhalma turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (6,7%-kal), a leginkább pedig a Sopron–Fertő térségben csökkent (3,7%-kal). Budapesten 1,4, a Balatonnál 3,2%-kal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

A külföldi vendégek száma 5,7%-kal csökkent, az általuk eltöltött vendégéjszakáké alig változott (–0,1%) az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 5,1, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 0,9%-kal kisebb volt a 2025. októberinél. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 790 ezer külföldi vendég 2,0 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 597 ezer vendéget és mintegy 1,5 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. Az utóbbi vendégek 85%-át szállodák fogadták, ahol számuk 2,7%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 28%-kal visszaesett a 2025. októberihez képest.

A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva Gyulán és térségében nőtt a legnagyobb mértékben (10%-kal), a leginkább pedig Szegeden és térségében csökkent (7,9%-kal). Budapesten 7,4, a Balatonnál 5,7%-kal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.

Összesen 24 273 turisztikai szálláshely, ezen belül 2 502 kereskedelmi, illetve 21 771 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket. A kereskedelmi szálláshelyek közül 986 szálloda és 1 015 panzió volt nyitva október egy részében vagy egészében.

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