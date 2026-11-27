Baleset miatt torlódik az M1-es autópálya forgalma Herceghalomnál, Budapest irányába - közölte az Útinform péntek kora reggel.

Azt írták, hogy a forgalomkorlátozás miatt a 27-es kilométernél több kilométeres kocsisor kezd kialakulni.

Baleset történt az M0-s autóúton, a keleti szektorban, az M3-as autópálya irányába a Kistarcsa-Cinkota csomópont után. A 60-as km-nél a belső sávon vesztegelnek az érintett járművek, a reggeli erős forgalom miatt már 3 km-es a kialakult forgalmi dugó.

Erős a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon. Telítettek a sávok az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, a 10-es főúton a solymári körforgalomtól. Sokan haladnak az 51-es főúton, Dunaharaszti elkerülő szakaszán, illetve a Csepel-sziget útjain.

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