Új néven és megújult szervezeti keretek között folytatja munkáját a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS), amely a Szociális, Család- és Idősügyi Államtitkárság kutatói háttérintézményeként járul hozzá a szakpolitikai munka megalapozásához.

A szakmai és szervezeti átalakulás eredményeként az intézet a jövőben Társadalmi és Családpolitikai Stratégiai Intézet (TÁRS) néven működik tovább. Az új elnevezés egyaránt kifejezi a megújuló szervezeti struktúrát, a kibővülő szakmai feladatkört és az ehhez kapcsolódó szélesebb kutatási tevékenységet. A névváltozás és a szervezeti átalakulás a szükséges hivatalos lépések lezárását követően, a későbbiekben lép életbe.

Az átmeneti időszakban az intézet jelenlegi nevén és honlapján működik tovább.

„Ahhoz, hogy jó döntéseket hozzunk a családokat és a társadalom egészét érintő kérdésekben, megbízható kutatásokra, hiteles, naprakész adatokra, illetve tudományosan megalapozott elemzésekre és hatásvizsgálatokra van szükségünk. Ezért döntöttünk az intézet megújítása mellett” – mondta Tóth Kinga Dóra szociális, család- és idősügyi államtitkár.

„Fontos számunkra a kutatói szabadság. Nem előre meghatározott válaszokat szeretnénk igazolni, hanem a társadalmi folyamatokat szeretnénk jobban megérteni” – tette hozzá Makay Zsuzsanna, családpolitikáért felelős helyette államtitkár.

Ennek megfelelően az intézet feladatköre a korábbi családpolitikai területeken túl a szociálpolitikára és a szociális ellátórendszer kérdéseire, az időspolitikára, a társadalmi esélynövelésre, a mélyszegénységben élők és a roma társadalom helyzetének vizsgálatára, valamint a társadalmi innovációra is kiterjed.

„Az intézet új elnökeként egy olyan szakpolitikai elemzéssel és az ehhez szükséges kutatásokkal foglalkozó műhelyt szeretnék kialakítani, ahol a magas színvonalú szakmai munka és az együttműködés áll a középpontban. A saját kutatások eredményei mellett a más kutatóintézeteknél, egyetemeknél és civil szervezeteknél meglévő tudást is szeretnénk minél hatékonyabb módon beépíteni a szakpolitikai döntéselőkészítő folyamatokba” – mondta el Asztalos Péter, a TÁRS elnöke.

Az új szervezeti és szakmai keretek lehetőséget teremtenek arra, hogy a szaktárca a családokat és a társadalom egészét érintő kérdésekben tudományos kutatási eredményekre és valós adatokra alapozza szakpolitikai döntéseit, hozzájárulva a társadalmi folyamatok átfogóbb megértéséhez és a megalapozott szakpolitikai intézkedések kialakításához.

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