Zalaegerszeg mellett Szombathely, Kőszeg és Szentgotthárd azbesztmentesítési pályázatát is elutasították, amelyet a kormány által meghirdetett Azbesztmentesítési Alap 3 milliárd forintos forrására nyújtottak be - értesült az MTI az érintett városok polgármestereitől. A távirati iroda tudósítójának még meg nem erősített értesülése szerint néhány kistelepülés pályázata viszont sikeres volt.

Az elutasításokat szinte mindenütt azzal indokolták, hogy a pályázat kiírása alapján csak azok a pályázatok voltak támogathatóak, amelyek a támogatásból kizárólag a természetes azbeszttartalmú kőzúzalékok okozta egészségi kockázatok megszüntetésére, lefedésre irányultak. Az elutasított pályázatok viszont viszont nem kizárólag lefedésre vonatkozó igényt tartalmaztak. Az érintett önkormányzatok polgármesterei értetlenségüket fejezték ki a pályázati elbírálással kapcsolatban.

Nemény András (Éljen Szombathely!) polgármester a péntek esti Facebook-posztjában úgy fogalmazott: ezek szerint

az Azbesztmentesítési Alapból épp csak azbesztmentesítésre nem lehetett pályázni.

Básthy Béla, Kőszeg polgármestere pedig azt mondta: első gondolatuk az volt, hogy fellebbeznek, de a pályázati kiírás szerint az elutasítás miatt jogorvoslatra nincs lehetőségük.

Az értesítés végén arra hívták fel a pályázók figyelmét, hogy az Azbesztmentesítési Alap támogatására benyújtott pályázatok tapasztalatai alapján

új pályázatot írnak ki, "a pályázati feltételek újragondolása mellett".

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