A hatóságok jelenleg is vizsgálják az eset pontos körülményeit. A 24.hu pénteki beszámolója szerint három térfigyelő kamera is rögzítette a vasútállomáson történteket, a felvételekről készült MÁV-jelentés pedig segíthet a baleset rekonstruálásában. A dokumentum alapján Mezőkövesden eredetileg egyetlen utas szállt le a Hernád-Zemplén InterCityről, majd távozott a buszállomás felé. Miután a jegyvizsgálók nem láttak több le- vagy felszállót, engedélyt adtak az indulásra, és visszaléptek a szerelvényre, amelynek ajtói 18-19 másodperccel később bezáródtak.
A felvételeken az látszik, hogy a kocsi előterében három másodpercig villogott az ajtózárásra figyelmeztető fényjelzés, amikor az egyetemista lány átrohant a szerelvényen a hátsó ajtóhoz, és vélhetően a már mozgó vonatról próbált meg leszállni. Bár az utasok észlelték a bajt, mire a forgalmi szolgálattevő vörösre állította a jelzőt és értesítette a mozdonyvezetőt, a vonat már száz kilométer/órás sebességre gyorsult.
A keddi balesetről a Mávinform először azt írta, hogy egy utas kiesett a szerelvényből, később azonban sajtóinformációk nyomán kiderült, hogy a csukódó ajtó becsípte a fiatal lány táskájának pántját, a vonat pedig több száz méteren át vonszolta őt. A sérült édesanyja az Origónak elmondta, hogy lánya súlyos koponya-, borda- és csípősérüléseket szenvedett, menthetetlenül roncsolódott lábait pedig amputálni kellett. A fiatalon szerda délelőtt életmentő műtétet hajtottak végre.
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön közölte, hogy bár korábban úgy tudták, sem az állomáson, sem a vonaton nem működött kamera, végül egy közeli Volánbusz rögzítette az eseményeket, a felvételt pedig átadták a hatóságoknak. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy a MÁV-csoport ötmillió forintos gyorssegélyt biztosít a családnak, akikkel telefonon is felvette a kapcsolatot.
Magyar Péter miniszterelnök csütörtöki videóüzenetében szintén együttérzéséről biztosította a hozzátartozókat, és megköszönte a lakosság részvételét az irányított véradáson.
Az eset nyomán a Fidesz-frakció csütörtökön kezdeményezte Vitézy Dávid, valamint Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatójának soron kívüli meghallgatását a parlament közlekedési és beruházási bizottságának pénteki ülésén.
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