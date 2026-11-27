A 2026. november 24-ei mezőkövesdi vonatbaleset sérültje a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórházban, a gyógyulásért tett valamennyi erőfeszítés, a gondos ellátás és a rendelkezésre álló terápiás lehetőségek teljes körű alkalmazása ellenére a mai napon elhunyt. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik véradásukkal és önzetlen segítségükkel hozzájárultak a sérült életének megmentéséért tett erőfeszítésekhez.

"A kórház valamennyi munkatársa nevében őszinte részvétünket fejezzük ki az elhunyt családjának és hozzátartozóinak." - írja a kórház a közleményében.

Előzmények

A baleset kedd este történt a mezőkövesdi vasútállomáson. A 24.hu által ismertetett MÁV-jelentés szerint a Hernád–Zemplén InterCity már mozgásban lehetett, amikor az egyik kocsi ajtaja néhány másodpercre kinyílt. A fiatal nő ekkor próbálhatott leszállni.

A visszazáródó ajtó becsípte a hátizsákja pántját, a lépcső visszahúzódott, a szerelvény pedig magával vonszolta az egyetemistát a peronon.

Vitézy Dávid közlekedési miniszter csütörtökön arról beszélt, hogy az érintett kocsitípusból hiányzik az a biztonsági rendszer, amely megakadályozná a vonat elindulását, ha valamelyik ajtó nincs megfelelően bezárva. A baleset körülményeit a rendőrség, a Közlekedésbiztonsági Szervezet és a MÁV is vizsgálja.

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