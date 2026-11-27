Emelkedtek az euróövezeti állampapírhozamok pénteken, miután a befektetők visszatértek a részvénypiacokra, az olajárak pedig háromhetes csökkenő sorozatot szakítottak meg. A hozamok növekedését a kockázatvállalási kedv erősödése mellett az Európai Központi Bank (EKB) héja hangvételű jegyzőkönyve is támogatta.

A részvénypiacok változékony hete után – amely során sok piaci szereplő a menedékeszközök felé fordult – az euróövezetben irányadónak számító tízéves német államkötvény (Bund) hozama 1,8 bázisponttal, 3,284 százalékra emelkedett. A kétéves német állampapír (Schatz) hozama eközben 3,076 százalékon stagnált.

A hozamemelkedéshez az Európai Központi Bank októberi üléséről csütörtökön közzétett jegyzőkönyv is hozzájárult.

A dokumentumból kiderült, hogy egyes döntéshozók már a kamatemelés felé hajlottak, végül azonban a kivárás mellett döntöttek, hogy további adatokat gyűjtsenek az inflációs kockázatokról. Az LSEG adatai szerint a pénzpiacok jelenleg két, egyenként 25 bázispontos EKB-kamatemelést áraznak 2027 júniusáig.

Az olajpiacon a Brent típusú nyersolaj határidős jegyzése 1,2 százalékkal drágult. Az áremelkedés hátterében az áll, hogy a Hormuzi-szorosban tartályhajókat, Szaúd-Arábiában pedig energetikai létesítményeket értek támadások, ami felerősítette a konfliktusok sújtotta Közel-Keletről érkező olajellátással kapcsolatos aggodalmakat.

Az euróövezet többi részén vegyesen alakultak a hozamok, és összességében még a pénteki emelkedéssel együtt is heti csökkenés felé tartottak.

A tízéves francia államkötvény hozama változékony kereskedést követően 1,6 bázisponttal, 4,727 százalékra mérséklődött, míg a hasonló lejáratú olasz papíroké érdemben nem változott, és 4,339 százalékon állt.

Forrás: Reuters

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