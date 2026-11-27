A regionális kezdeményezés tizenötödik csúcstalálkozóján Gordana Sziljanovszka-Davkova észak-macedóniai államfő adott otthont, a társszervező Szlovéniát és Horvátországot Natasa Pirc Musar, illetve Zoran Milanovic államfő képviselte. Az északmacedón köztársasági elnök szerint
változás érzékelhető az Európai Unió viszonyulásában a Nyugat-Balkánhoz.
Kiemelte Montenegró és Albánia előrehaladását a csatlakozási folyamatban, hangsúlyozva ugyanakkor, hogy a fokozatos integráció nem helyettesítheti a teljes jogú uniós tagságot.
Az idei csúcstalálkozót eredetileg májusban, a horvátországi Brioni-szigeteken tartották volna, Zoran Milanovic azonban a szerb-horvát kapcsolatok megromlása miatt lemondta a rendezvényt. A döntés előzménye az volt, hogy Aleksandar Vucic akkori szerb elnök többször is elmondta, szerinte Horvátország, Albánia és Koszovó alkotta katonai szövetség a jövőben megtámadhatja Szerbiát.
Hosszú évek óta ez volt az első olyan csúcstalálkozó, amelyen nem vett részt Aleksandar Vucic. Szerbiát Aleksandar Cupic, a szerb parlament új elnöke, az ország ügyvezető köztársasági elnöke képviselte.
Első alkalommal vett részt a tanácskozáson Justina Shiroka-Pula új koszovói államfő, valamint Darijana Filipovic, a bosznia-hercegovinai államelnökség új horvát tagja is. Zoran Milanovic a találkozót követő sajtótájékoztatón kijelentette, hogy az eddigi hét Brdo-Brioni csúcstalálkozó közül, amelyen részt vett, az ohridi volt a legkonstruktívabb és a legkellemesebb. Felidézte, hogy a korábbi találkozókon olykor annyira kellemetlen volt a légkör, hogy már azt is megkérdőjelezte, érdemes-e folytatni az együttműködést ebben a formában.
A horvát államfő szerint jelentős előrelépés tapasztalható abban, ahogyan a résztvevők egymáshoz viszonyulnak, tiszteletben tartják egymás véleményét, és észszerűen közelítenek azokhoz a kérdésekhez is, amelyekben nem értenek egyet. Zoran Milanovic ugyanakkor élesen bírálta az Európai Unió működését. Mint mondta, a közösség jelentősen megváltozott a regionális kezdeményezés elindítása óta, nehéz időszakot él át, és nem talál megfelelő válaszokat az előtte álló kihívásokra.
Gordana Sziljanovszka-Davkova a találkozót követően közölte, hogy a résztvevők közül egyedül Aleksandar Cupic nem írta alá a csúcstalálkozó közös nyilatkozatát. A szerb politikus egyetértett ugyan a dokumentumban foglalt valamennyi alapelvvel, ügyvezető államfőként azonban úgy ítélte meg, hogy nincs megfelelő felhatalmazása a nyilatkozat aláírására. Aleksandar Cupic közölte, Szerbia külpolitikája a jövőben kiegyensúlyozott, kiszámítható és következetes lesz. Hangsúlyozta, hogy a térség országainak együtt kell működniük, ugyanakkor kötelességük megvédeni alapvető állami és nemzeti érdekeiket. A szerb házelnök reményét fejezte ki, hogy észszerű időn belül megalakul az új belgrádi kormány, és nyilvánosságra hozzák annak programját. Hozzátette, hogy ügyvezető államfőként jelenleg nincs felhatalmazása az ország külpolitikájának meghatározására. Emlékeztetett arra, hogy csütörtökön december 27-re írta ki az elnökválasztást. A szerb sajtónak nyilatkozva a politikus közölte, hogy kedvező fogadtatásban részesült, és tárgyalópartnerei pozitívan értékelték a szerb fél megváltozott kommunikációját. Hangsúlyozta, hogy Szerbiának mindenekelőtt a szomszédos országokkal kell jó kapcsolatokat kialakítania.
Zeljka Cvijanovic, a bosznia-hercegovinai államelnökség szerb tagja elégedetlenségének adott hangot amiatt, hogy a térség országainak európai integrációját lépten-nyomon kétoldalú viták akadályozzák. Szerinte Bosznia-Hercegovina még messze van az uniós tagságtól, de azok az országok is számos akadállyal szembesülnek, amelyek már megnyitották a csatlakozási tárgyalási fejezeteket.
Bajram Begaj albán államfő geopolitikai szükségszerűségnek nevezte az Európai Unió bővítését, amely szerinte az európai biztonsági és stabilitási kihívásokra adott válasz része.
A Brdo-Brioni folyamatot 2010-ben indították el Szlovénia és Horvátország közös kezdeményezésére azzal a céllal, hogy elősegítsék a délkelet-európai országok európai integrációját, erősítsék a regionális együttműködést, valamint hozzájáruljanak a térség stabilitásához és az országok közötti vitás kérdések rendezéséhez. A kezdeményezés keretében 2013 óta évente tartanak csúcstalálkozót.
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