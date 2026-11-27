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A várandóssági szűrések szigorítása után helybe vitt vizsgálatokkal és azonnal megkezdhető kezeléssel lépne fel az Országos Népegészségügyi Intézet a szifiliszjárvány ellen. November 25-ig már 154 veleszületett esetet regisztráltak, jóval többet, mint tavaly egész évben. A januárra tervezett pilotprogram mellett jogszabálymódosításokat is előkészítettek, hogy az ellátási jogosultság hiánya ne akadályozza a várandósgondozásba kerülést és egyes nemi betegségek kivizsgálását, kezelését.

Nem elég újabb vizsgálatokat előírni, azokhoz is el kell jutni, akik a jelenlegi egészségügyi rendszerben nem kapnak időben segítséget. Ez volt az ONI november 27-i háttérbeszélgetésének központi üzenete. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos szerint a járvány visszaszorításához a várandósok védelmén túl a hozzáférési akadályok megszüntetésére, helyben elérhető ellátásra és megelőzésre is szükség van.

Több mint 2600 esetet jelentettek idén

A tájékoztatón elhangzott, hogy idén már több mint 2600 szifiliszes esetet jelentettek. A tényleges fertőzésszám ennél magasabb lehet, mert sok érintett nem jut el vizsgálatra, és a tünetmentes időszakok is nehezítik a felismerést.

A járvány 2022 óta fokozódó súlyossága a 100 ezer lakosra jutó fertőzések számában is tetten érhető.

Különösen súlyos a veleszületett fertőzések helyzete. Balla Eszter, az ONI Bakteriális STI Járványügyi Referencialaboratóriumának vezetője szerint november 25-ig 154 esetet regisztráltak, szemben a 2025-ös, lezárt éves adatsorban szereplő 91-gyel. Ebből 29 igazolt magzati és öt újszülöttkori halálesetről számolt be.

Oroszi Beatrix hangsúlyozta, hogy bár a második és harmadik negyedévben mérséklődött az éves esetszám-növekedés üteme, a járvány továbbra is aktív. A bejelentett esetek számát ráadásul a felderítés javulása és a több szűrés is növelheti. Az országos tisztifőorvos mellett több szakértő is hangsúlyozta, hogy

további beavatkozás nélkül a fertőzés tartósan magas szinten maradhat.

A vizsgálat után helyben kezdődhet a kezelés

A 2027 januárjára tervezett program először két településen indulna, később 20–30 településre terjesztenék ki. Lényege, hogy az ellátócsapat megy az emberekhez, így a betegeknek nem kell már az első vizsgálathoz megoldaniuk az utazást és a szakrendelésre jutást.

Varga Orsolya népegészségügyi helyettes országos tisztifőorvos bemutatása szerint a mobil ellátás nem feltétlenül szűrőbuszt jelent, hanem változó helyszíneken dolgozó egészségügyi csapatokat. A szervezésben az ONI mellett kórházak, kormányhivatalok, önkormányzatok, háziorvosok, védőnők, valamint egyházi és civil szervezetek vesznek részt.

A résztvevőknek általános állapotfelmérést, szív-érrendszeri és anyagcsere-vizsgálatokat, valamint szifilisz-, HIV- és hepatitis-gyorsteszteket is felajánlanak. Így nemcsak többféle egészségügyi problémát ismerhetnek fel, hanem azt is elkerülhetik, hogy már a megjelenés miatt bárkit nemi betegséggel bélyegezzenek meg.

Pozitív szifilisz-gyorsteszt esetén, szakorvosi mérlegelés alapján

már a helyszínen megkezdhető a penicillinkezelés,

miután levették a vért a megerősítő laborvizsgálathoz. A gyorsteszt ugyanis önmagában nem dönti el, hogy friss vagy korábbi fertőzésről van-e szó.

A helyben adott első injekció nem minden esetben jelenti a kezelés végét. A mobil program nem váltja ki a bőr- és nemibeteg-gondozókat, amelyeknek a további kezelésben, az utánkövetésben és a partnerek felkutatásában is nélkülözhetetlen szerepük van. A tájékoztatón ugyanakkor a hálózat kapacitás- és szakemberhiányáról is beszéltek. Oroszi

magára hagyott és elhanyagolt hálózatként

jellemezte a gondozókat, és jelentős működési különbségekről számolt be. Ez azért különösen fontos, mert a helyben megkezdett ellátás után a betegek egy részének további kezelésre lesz szüksége.

A megfelelő feltételeket vállaló háziorvosok számára is lehetővé tennék a helyben történő kezelést. Ehhez a szükséges penicillinkészítményt és a jogszabályi hátteret is biztosítani kell; Oroszi szerint a gyógyszer beszerzése már folyamatban van.

Már a gondozás megkezdése is akadályba ütközhet

A jogszabályi változtatások egyik célja egy olyan akadály megszüntetése, amely már a várandósgondozás előtt jelentkezhet.

Tölgyesi Katalin hivatalvezető ismertetése szerint a várandósgondozás térítésmentessége ellenére az ahhoz szükséges első lépés, a várandósság orvosi megállapítása nem tartozik bele ebbe az ellátási körbe. Emiatt biztosítási jogosultság hiányában már ez a vizsgálat is fizetési akadályba ütközhet.

A javaslat a várandósság megállapítását, a kockázati besorolást és az igazolás kiadását is a gondozás részévé tenné.

A NEAK-kal közösen előkészített további változtatás a szifilisz és egyes más szexuális úton terjedő fertőzések kivizsgálásának, kezelésének térítésmentes hozzáférését és finanszírozását rendezné az ellátási jogosultsággal nem rendelkezők számára.

A módosításokat még el kell fogadni, Oroszi szerint ugyanakkor a jogi akadályok elhárítása önmagában nem elegendő. Szükség van a helyi egészségügyi és szociális szereplők segítségére is, hogy az érintettek ténylegesen eljussanak az ellátásba.

A várandósgondozásból teljesen kimaradó nők számáról sincs pontos adatuk. A veleszületett fertőzések kivizsgálásakor azonban rendre találkoznak olyan anyákkal, akik nem részesültek gondozásban.

Közel 19 ezer szűrés két hónap alatt

A szeptemberben bevezetett ismételt várandóssági szűrés első tapasztalatait Barcsay Erzsébet, a Virológiai Laboratóriumi Osztály osztályvezetője ismertette. Szeptemberben és októberben 18 767 szűrővizsgálatot végeztek az öt hatósági járványügyi laboratóriumban (ONI, Pécs, Miskolc, Győr, Szeged), és 88 pozitív mintát azonosítottak. Ez nem jelent ugyanennyi új, aktív fertőzést, mert a pozitív eredmény korábban lezajlott fertőzést is jelezhet.

Balla Eszter ismertetése szerint az első trimeszterben megkezdett kezelés mellett a magzati fertőzés aránya 1 százalék alatti, a második trimeszterben kezdett kezelésnél 18, a harmadikban pedig 41 százalék. Az átadás kockázatát az anyai fertőzés stádiuma is meghatározza: korai, kezeletlen szifilisznél megközelítheti a 100 százalékot, de régebbi, kezeletlen fertőzésnél is elérheti a 10 százalékot.

Az ismételt szűrés hatását Oroszi a következő hónapok születési adataiban várja. A második trimeszterben kiszűrt várandósok egy része ugyanis decemberben vagy januárban szül.

Röst Gergely modellszámítása szerint a második várandóssági szűrés a következő két évben mintegy 200 veleszületett szifiliszes esetet előzhet meg.

Dánielisz Ágnes, a Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály vezetője, a felismerés nehézségeire figyelmeztetett. A betegség tünetei eltűnhetnek anélkül, hogy a fertőzés megszűnne, a gyógyulás pedig nem ad védettséget az újrafertőződéssel szemben. Ezért a partner vizsgálata és szükség szerinti kezelése nélkül ugyanabban a kapcsolatban is újra kialakulhat a fertőzés.

A lassulás még nem fordulat

Röst Gergely járványmatematikai előadása szerint a vizsgált magyarázatok közül az a modell illeszkedett legjobban az adatokhoz, amelyben a fertőzés egy korábban kevésbé érintett kapcsolati hálózatban (a modellbeli elnevezésén: új populációban) is terjedni kezdett. A modell szerint ebben nagyobb a fiatal nők aránya, és alacsonyabb a fertőzések felderítése. Ez a veleszületett esetek gyors emelkedésére is magyarázatot adhat.

A nők aránya 2019-ben még negyedévenként 26–32 százalék között alakult, idén viszont mindhárom negyedévben meghaladta a 40 százalékot. Január és szeptember között a bejelentett esetek 43,1 százaléka érintett nőket, szemben a tavalyi azonos időszak 37,5 százalékával.

A járvány szempontjából az a döntő, hogy egy fertőzött átlagosan hány embernek adja tovább a betegséget. Amíg ez a szám egynél nagyobb, az esetszám akkor is növekszik, ha már lassabban, mint korábban. Az R t 1 körül volt 2018-21-ben, míg 2024 végén a csúcs már 1,2-1,6 körül volt és most is 1,1, sőt még 2028-ban is várhatóan ott lesz.

A bizonytalansággal terhelt modellszámítások szerint

az új fertőzések 10–33 százalékát kellene megelőzni a folyamat megállításához, illetve visszafordításához.

Röst ezt úgy szemléltette, hogy minden harmadik fertőzés megakadályozása már fordulatot hozhatna. Ha pedig minden második fertőzést sikerülne megelőzni, annak egy éven belül is jelentős hatása lehetne.

Forrás: ONI, Röst Gergely

Oroszi zárásként hangsúlyozta, hogy a súlyos következmények döntő többsége megelőzhető, de ehhez az emberek bizalmát is meg kell nyerni. A megbélyegzés éppen azokat tarthatja távol a vizsgálattól, akikhez el szeretnének jutni.

A pilotban követik majd a részvételt, a kiszűrt esetek és a további kezelésre eljutók arányát. Konkrét számszerű célértékeket a tájékoztatón nem ismertettek. Az első tapasztalatokról Oroszi ígérete szerint 2027 első negyedévében számolnak be.

Címlapkép forrása: A képen a szifilisz gyorsteszt látható. Fotó: Müller András / Portfolio