Meredeken esett az európai földgáz ára pénteken: a decemberi szállítású holland TTF-kontraktus napközbeni vesztesége meghaladta a 7 százalékot, majd a jegyzés 82 euró környékére kapaszkodott vissza megawattóránként. A piac a norvég szállítások várható helyreállását árazza, miközben az alacsony tárolói készletek és a hideg idő továbbra is bizonytalanságot okoznak.

A decemberi kontraktus 80,5 euróig is lement a pénteki kereskedésben, jelenleg pedig 82,3 euró a jegyzés.

Az árakra jótékony hatással van a norvég gázszállítások helyreállásának lehetősége a közelmúlt üzemzavarai és karbantartásai után. Emellett a kínai közműcégek kedvezőbb téli ellátási helyzete is enyhítheti a nemzetközi LNG-piacra nehezedő nyomást: ha kevesebb pótlólagos beszerzésre szorulnak, több cseppfolyósított földgáz maradhat az európai vevőknek.

A nagy esés mellett azonban a téli ellátás kockázatai továbbra is jelen vannak: az uniós tárolók 67 százalékon állnak, szemben a hozzávetőleg 86 százalékos ötéves szezonális átlaggal. Németországban és Kelet-Európában ráadásul a szokásosnál hidegebb idő várható, ami fenntarthatja a magas fűtési keresletet és gyorsíthatja a készletek fogyását. A készletek lassú feltöltése már a nyári hónapokban is gondot okozott: augusztusi elemzésünkben bemutattuk, hogy az előző tél végére leapadt tartalékok visszapótlását a közel-keleti válság miatt megemelkedett gázárak is nehezítették.

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