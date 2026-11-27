A Magyar Fejlesztési Bank hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a bosznia-hercegovinai Lukavac cementgyár ügyében, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium.

Az ügy a Talentis International Construction Investments Kft. tulajdonában álló cementgyár osztrák vevő részére, halasztott fizetéssel történő értékesítéséhez kapcsolódik. A vevőnek a szerződéskötéstől számítva több mint 10 hónapot biztosítottak a bankhitel rendezése után fennmaradó vételárrész megfizetésére, változatlan vételár mellett - áll a közleményben. Az eladó többségi tulajdonosa az MBH Magántőkealap, amelynek az MFB a többségi befektetője. Az állami bank a cementgyár korábbi megvásárlásához nyújtott hitel mellett az alapba is pénzt fektetett. A hitel visszafizetése önmagában az MFB befektetői érdekeltségét nem téríti meg - írja a Gazdasági és Energetikai Minisztérium.

A feljelentés szerint felmerült, hogy a vevőnek engedett későbbi fizetésért az eladó nem kapott megfelelő ellentételezést. Ez vagyoni hátrányt okozhatott, és hátrányosan érinthette az állami bank befektetésének megtérülését. A hatósági vizsgálatnak azt kell tisztáznia, hogy történt-e vagyoni hátrányt okozó vagyonkezelési kötelezettségszegés - áll a közleményben.

Az MFB az állami vagyoni érdekek védelmében a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnál is bejelentést tett. Az állami vagyonnal felelősen kell gazdálkodni, az esetleges szabálytalanságokat pedig fel kell tárni - zárul a közlemény.