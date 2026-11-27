Már egész novemberben tart a Black Friday, a hatóságok is figyelik akciókat figyelik
Idén november 27-ére esik az évről évre nagy akciókkal kecsegetető Black Friday hivatalos napja. Bár évekkel ezelőtt még kifejezetten november utolsó péntekére szóltak a nagy akciókkal kecsegtető ajánlatok, addig a kereskedők többsége mostanra már hetekkel korábban megkezdi az akciózást.
A Black Friday elterjedté válása a 20. század első felére tehető, ugyan akkoriban még közel sem lehetett a jelenlegihez hasonló, "intézményesült" akciókról beszélni. Akkoriban az üzletek az egyik legfontosabb amerikai nemzeti ünnep, a november negyedik csütörtökjén tartott Hálaadás utáni napon kezdtek el felkészülni a karácsonyi időszakra, amivel párhuzamosan a vásárlók tömegével kezdtek bele az ajándékvásárlásba. A Hálaadás utáni pénteket állítólag a philadelphiai rendőrség nevezte el "fekete pénteknek", miután a családi ünnepet követő napon akkora tömeg indult el a környező elővárosokból beszerezni a karácsonyi ajándékait, hogy a város közlekedése káoszba fulladt.
Korábban már több vizsgálat is foglalkozott a Black Fridayhoz és más akciós időszakok idején hirdetett leárazások törvényi megfelelőségével.
Márciusban az európai hatóságok 314 online kereskedőt ellenőriztek, a vizsgálat pedig bebizonyította, hogy a webáruházak 30 százaléka nem az uniós szabályoknak megfelelően tüntette fel a kedvezményeket.
Az uniós irányelv szerint az akciós ár viszonyítási alapja az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb ára.
A kínai online kereskedelmi óriás, a Temu kapcsán éppen az idei Black Fridayt megelőző napon jelentette be az Európai Bizottság, hogy a Fogyasztóvédelmi Együttműködési Hálózattal (CPC) közös fellépése után a webáruház átalakítja a működését, hogy minden jogszabálynak megfeleljen.
Ezek mentén a Temu az EU és az EGT országaiban elérhető felületeiről és hirdetéseiből eltávolítja a gaminifikációs elemeket, amelyekkel a platform különféle játékok segítségével (pl.: szerencsekerék megpörgetése) próbálta a felhasználókat további vásárlásra buzdítani. Emellett az áruház azt is vállalta, hogy a főoldalon és a termékoldalakon beszünteti a szintén vásárlásra ösztönző "majdnem elfogyott" típusú, pszichológiai nyomásgyakorlásra építő feliratokat is, a valódi árcsökkentéseket pedig egyértelműen megkülönbözteti azoktól az esetektől, amikor az árat csupán egy általános referenciaárhoz hasonlítják.
Izzik az internet a Black Friday miatt
A Google Trends leginkább felkapott kereséseket listázó felületén az Egyesült Államokban egyértelműen uralkodó téma volt a Black Friday. A listában több, nagy leárazásokkal kecsegetető áruház nyitvatartási idejére vonatkozó témakör is megjelent.
A Google Trends grafikonjai nem azt mutatják meg, hogy számszerűen mennyien kerestek rá egy-egy kifejezésre, vagy témára, hanem arányaiban láthatjuk a felületen a keresési trendeket. Épp ezért, hogy lássuk, valójában hogy alakultak a keresések november végén, az amerikai Google-adatokat a "ChatGPT" és a "Facebook" keresési kifejezésekkel is összevetettük. Jól látható, hogy az elmúlt 3 hónapban a két platform folyamatosan dominált a keresésekben,
az utolsó napokban azonban arányaiban sokszorosára ugrott az érdeklődés.
Azt is érdemes azonban hozzátenni, hogy az Egyesült Államokban (ahol a cikk írásának idejében még csak péntek hajnal van) még alakulóban van a keresési intenzitás.
A magyar adatok ezzel szemben teljesen más képet mutatnak. Ahogy már említettük, hazánkban egyre inkább az a jellemző, hogy az áruházak egész novemberben "Black Friday" akciókat tartanak, így az alkalom hivatalos napján,
a hónap utolsó péntekén nem látható éles kiugrás.
A hosszú távú keresési adatokon megfigyelhető, hogy a Black Friday ciklikusan mindig kiugrást okoz a keresésekben novemberben, ugyanakkor
a 2010-es évek végén mért csúcsoktól messze elmaradt a keresési intenzitás az elmúlt években hazánkban.
Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.
Címlapkép forrása: Getty Images
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