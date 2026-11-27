Idén november 27-ére esik a Black Friday hivatalos napja, de a kereskedők többsége már hetekkel korábban elkezdi az akciózást, Magyarországon pedig szinte az egész november a leárazásokról szól. A hatóságok közben egyre szigorúbban figyelik a kedvezményeket, egy márciusi uniós vizsgálat ugyanis kimutatta, hogy a 314 ellenőrzött webáruház 30 százaléka nem a szabályoknak megfelelően tüntette fel az akciókat. A Google Trends adatai alapján az Egyesült Államokban a Black Friday-re irányuló érdeklődés a Google-ben a többszörösére ugrott, itthon viszont nem látszik éles kiugrás, és az érdeklődés messze elmarad a 2010-es évek végén mért csúcsoktól.

Már egész novemberben tart a Black Friday, a hatóságok is figyelik akciókat figyelik

Idén november 27-ére esik az évről évre nagy akciókkal kecsegetető Black Friday hivatalos napja. Bár évekkel ezelőtt még kifejezetten november utolsó péntekére szóltak a nagy akciókkal kecsegtető ajánlatok, addig a kereskedők többsége mostanra már hetekkel korábban megkezdi az akciózást.

A Black Friday elterjedté válása a 20. század első felére tehető, ugyan akkoriban még közel sem lehetett a jelenlegihez hasonló, "intézményesült" akciókról beszélni. Akkoriban az üzletek az egyik legfontosabb amerikai nemzeti ünnep, a november negyedik csütörtökjén tartott Hálaadás utáni napon kezdtek el felkészülni a karácsonyi időszakra, amivel párhuzamosan a vásárlók tömegével kezdtek bele az ajándékvásárlásba. A Hálaadás utáni pénteket állítólag a philadelphiai rendőrség nevezte el "fekete pénteknek", miután a családi ünnepet követő napon akkora tömeg indult el a környező elővárosokból beszerezni a karácsonyi ajándékait, hogy a város közlekedése káoszba fulladt.

Korábban már több vizsgálat is foglalkozott a Black Fridayhoz és más akciós időszakok idején hirdetett leárazások törvényi megfelelőségével.

Márciusban az európai hatóságok 314 online kereskedőt ellenőriztek, a vizsgálat pedig bebizonyította, hogy a webáruházak 30 százaléka nem az uniós szabályoknak megfelelően tüntette fel a kedvezményeket.

Az uniós irányelv szerint az akciós ár viszonyítási alapja az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb ára.

A kínai online kereskedelmi óriás, a Temu kapcsán éppen az idei Black Fridayt megelőző napon jelentette be az Európai Bizottság, hogy a Fogyasztóvédelmi Együttműködési Hálózattal (CPC) közös fellépése után a webáruház átalakítja a működését, hogy minden jogszabálynak megfeleljen.

Ezek mentén a Temu az EU és az EGT országaiban elérhető felületeiről és hirdetéseiből eltávolítja a gaminifikációs elemeket, amelyekkel a platform különféle játékok segítségével (pl.: szerencsekerék megpörgetése) próbálta a felhasználókat további vásárlásra buzdítani. Emellett az áruház azt is vállalta, hogy a főoldalon és a termékoldalakon beszünteti a szintén vásárlásra ösztönző "majdnem elfogyott" típusú, pszichológiai nyomásgyakorlásra építő feliratokat is, a valódi árcsökkentéseket pedig egyértelműen megkülönbözteti azoktól az esetektől, amikor az árat csupán egy általános referenciaárhoz hasonlítják.

Izzik az internet a Black Friday miatt

A Google Trends leginkább felkapott kereséseket listázó felületén az Egyesült Államokban egyértelműen uralkodó téma volt a Black Friday. A listában több, nagy leárazásokkal kecsegetető áruház nyitvatartási idejére vonatkozó témakör is megjelent.

Kép forrása: Google Trends

A Google Trends grafikonjai nem azt mutatják meg, hogy számszerűen mennyien kerestek rá egy-egy kifejezésre, vagy témára, hanem arányaiban láthatjuk a felületen a keresési trendeket. Épp ezért, hogy lássuk, valójában hogy alakultak a keresések november végén, az amerikai Google-adatokat a "ChatGPT" és a "Facebook" keresési kifejezésekkel is összevetettük. Jól látható, hogy az elmúlt 3 hónapban a két platform folyamatosan dominált a keresésekben,

az utolsó napokban azonban arányaiban sokszorosára ugrott az érdeklődés.

Azt is érdemes azonban hozzátenni, hogy az Egyesült Államokban (ahol a cikk írásának idejében még csak péntek hajnal van) még alakulóban van a keresési intenzitás.

Kép forrása: Google Trends

A magyar adatok ezzel szemben teljesen más képet mutatnak. Ahogy már említettük, hazánkban egyre inkább az a jellemző, hogy az áruházak egész novemberben "Black Friday" akciókat tartanak, így az alkalom hivatalos napján,

a hónap utolsó péntekén nem látható éles kiugrás.

Kép forrása: Google Trends

A hosszú távú keresési adatokon megfigyelhető, hogy a Black Friday ciklikusan mindig kiugrást okoz a keresésekben novemberben, ugyanakkor

a 2010-es évek végén mért csúcsoktól messze elmaradt a keresési intenzitás az elmúlt években hazánkban.

Kép forrása: Google Trends

Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.

Címlapkép forrása: Getty Images