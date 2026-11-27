A váltás elsődleges oka a Telex szerint biztosan az, hogy Jellinek Dániel nem szerette volna, ha a büntetőügye befolyásolná a cégcsoport működését, ezért olyan vezetőt keresett maga helyett, akiben megbízott, illetve egyben olyat, akiről a befektetők, a finanszírozók elhiszik, hogy el tudja vezetni a céget, aki alatt nem fog szétcsúszni a nagyon összetett hazai és külföldi irodaházakkal, plázákkal, ipari ingatlanokkal, raktárakkal, ingatlanfejlesztéssel és követelésekkel is foglalkozó csoport.

Jellinek Dániel a lemondás hátteréről elmondta a Telexnek, hogy a döntése hátterében az úgynevezett Volán-ügy áll.

Nem követtem el bűncselekményt, és bízom abban, hogy mihamarabb eljut odáig a nyomozás, hogy ez mindenki számára egyértelmű és megkérdőjelezhetetlen legyen, de nem szeretném, hogy az eljárás és az azt övező nyilvánosság a cég működését terhelje

– emelte ki.

A Volánbusz-ügy miatt tartóztatták le szeptember 17-én Jellinek Dánielt, majd októberben a bíróság úgy döntött, hogy szabadulhat, így házi őrizetbe került. Jellinek Dániel erről azt mondta, hogy tulajdonosként azt kellett végiggondolnia, mi szolgálja legjobban a cég érdekeit. Arra jutott, hogy bár neki személyesen fájdalmas, a cég szempontjából az a racionális döntés, ha átadja a vezetést.

Jellinek elmondása szerint Hák-Kovács az elmúlt években külföldön élt és dolgozott, ezalatt az idő alatt lazább baráti kapcsolatot tartottak, üzleti kapcsolatuk nem volt. Jellinek azt is kizárta, hogy amennyiben a büntetőügy lezárulna, visszavenné a gyeplőt:

Nem térek vissza a cégcsoport vezetésébe, a szakmai pályámnak ezt a szakaszát lezártnak tekintem, és ezen az eljárás befejezése sem változtat.

Hák-Kovács is azt mondta, hogy szerepe nem átmeneti. „Egy huszonöt éves nemzetközi bankvezetői pálya csúcsán éppen Bulgária legnagyobb bankját vezettem. Miért hagynám ezt ott, ha nem látnék az Indotekben hosszú távú perspektívát és szakmai továbblépési lehetőséget? Olyan kihívást találtam, amelyért megéri váltanom.”

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